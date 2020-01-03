Короткие нарды - отличная реализация старинной настольной игры в короткие нарды, в которой можно сражаться как против искусственного интеллекта, так и против других игроков на одном Android-устройстве, в онлайне или по Bluetooth.

Можно выбирать цвет фишек, тип кубиков, тип доски, доступны всплывающие сообщения, подсветка возможных ходов, отмена хода и ручной поворот экрана. Обратите внимание, что фишки можно опускать не только на позицию, а и на вертикальную область над позицией, а выбрасывать можно у края экрана, при наведении появится зеленая область.