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Короткие нарды для Android

Короткие нарды 2.26 для Android

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Описание Короткие нарды 2.26 для AndroidОписание   Скачать Короткие нарды 2.26 для AndroidСКАЧАТЬ (31,73 Мб) Скриншоты Короткие нарды 2.26 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Короткие нарды 2.26 для AndroidСтатистика   Отзывы о Короткие нарды 2.26 для AndroidОтзывы (1)  
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4.23 из 5, всего оценок - 32
  • Рейтинг программы - 4.23 из 5
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Короткие нарды - отличная реализация старинной настольной игры в короткие нарды, в которой можно сражаться как против искусственного интеллекта, так и против других игроков на одном Android-устройстве, в онлайне или по Bluetooth.

Можно выбирать цвет фишек, тип кубиков, тип доски, доступны всплывающие сообщения, подсветка возможных ходов, отмена хода и ручной поворот экрана. Обратите внимание, что фишки можно опускать не только на позицию, а и на вертикальную область над позицией, а выбрасывать можно у края экрана, при наведении появится зеленая область.

Что нового в Короткие нарды 2.26 для Android?
  • исправлены ошибки.
Короткие нарды
Короткие нарды
Короткие нарды
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 22 784
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастольные
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Отзывы о программе Короткие нарды

бла бла про Короткие нарды 1.11 для Android [29-03-2016]

не работает по блютус
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