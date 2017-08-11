DriverPack Solution - пакет, состоящий из наиболее актуальных драйверов для всевозможных конфигураций ПК, а также для разнообразных моделей ноутбуков, как например Asus, Acer, Sony, Samsung, HP, Lenovo, Toshiba, Fujitsu-Siemens, DELL, eMachines, MSI и др. Программа позволит в автоматическом режиме осуществлять установку, обновление и поиск драйверов, причем ею можно пользоваться даже без наличия у пользователя Интернета.
В том случае, если необходимый драйвер все таки отсутствует, DriverPack Solution поможет скачать бесплатные драйвера для материнской платы, звуковой карты, видеокарты, сетевой карты и Wi-Fi, чипсета, модема, Web-камеры и прочих устройств с сайтов производителей Ati (Radeon), Nvidia (GeForce), Realtek, Intel, Amd, Atheros, Via и др.
IObit Driver Booster - полезная программа, автоматически сканирующая и определяющая драйвера на ПК. После нахождения устаревших драйверов программа предлагает
Отзывы о программе DriverPack Solution
Чувак про DriverPack Solution 17.7.56 [16-06-2017]
Ору тут с некоторых товарищей. Ну лол, зачем вы вообще устанвливайте эту хреновину, если даже толком разобраться в ней не можете. Из-за своей же тупости страдаете. Естевственно, я соглашусь, что она устанавливает говно (если только вы все сами не настроете и не уберете лишние галочки), но она реально обновляет драйвера самые редкие и старые. Просто надо грамотно настройку софта делать, вот и все дела, епты 1 | 1 | Ответить
Андрей про DriverPack Solution 17.7.56 [09-06-2017]
Не пойму я таких людей, вы жалуетесь на эту прогу из-за того что установились другие программы, но бл. ТАМ ЖЕ ЕСТЬ ГАЛОЧКИ КОТОРЫЕ МОЖНО УБРАТЬ!!! и ничего у Вас лишнего не установиться | | Ответить
Пыхтунчик про DriverPack Solution 17.7.55 [07-06-2017]
Отличная прога, выручает всегда. Да иногда требуется потом дрова ручками заменить если требуется какой-то конкретный (но это частный случай, например, под игру какую-нибудь). Криворуким же просьба проходить мимо. Специально для тех кто в заваренном танке есть две кнопки "установить/обновить всё" (это включая ненужные программы, наличие которых, видимо делает этот диск для всех бесплатным) и "установить/обновить драйвера". Если руки из не тех мест и думалкой Боги обделили, то вам не сюда а ТП Windows. | 2 | Ответить
НС про DriverPack Solution 17.7.52 [26-05-2017]
Вылезает надпись про вредоносное ПО при том что его нет во время игры. Из-за этого был проигрыш в игре. | | Ответить
Валера про DriverPack Solution 17.7.50 [19-05-2017]
Установил значит, защиту от вируса "WannaCry". В итоге: Яндекс браузеры, какие-то левые программы,которые я чтобы не могу удалить, из-за того, что у меня недостаточно прав. В браузеры не заходит, мол:"Это вирус, поэтом мы такие умные, решили его удалить :ъ". Перезагрузил комп, теперь вообще не запускает, стоит на запуске винды. 3 | 5 | Ответить