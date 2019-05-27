DriverPack Solution - пакет, состоящий из наиболее актуальных драйверов для всевозможных конфигураций ПК, а также для разнообразных моделей ноутбуков, как например Asus, Acer, Sony, Samsung, HP, Lenovo, Toshiba, Fujitsu-Siemens, DELL, eMachines, MSI и др.

Программа позволит в автоматическом режиме осуществлять установку, обновление и поиск драйверов, причем ею можно пользоваться даже без наличия у пользователя Интернета.

В том случае, если необходимый драйвер все таки отсутствует, DriverPack Solution поможет скачать бесплатные драйвера для материнской платы, звуковой карты, видеокарты, сетевой карты и Wi-Fi, чипсета, модема, Web-камеры и прочих устройств с сайтов производителей Ati (Radeon), Nvidia (GeForce), Realtek, Intel, Amd, Atheros, Via и др.

Программа предлагает самый удобный и быстрый способ настроить компьютер, распространяется абсолютно бесплатно и подойдет как профессионалам, так и неопытным пользователям.

Основные возможности: