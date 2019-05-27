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DriverPack Solution 17.10.11
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3.81 из 5, всего оценок - 546
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- Рейтинг программы - 3.81 из 5
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DriverPack Solution - пакет, состоящий из наиболее актуальных драйверов для всевозможных конфигураций ПК, а также для разнообразных моделей ноутбуков, как например Asus, Acer, Sony, Samsung, HP, Lenovo, Toshiba, Fujitsu-Siemens, DELL, eMachines, MSI и др.
Программа позволит в автоматическом режиме осуществлять установку, обновление и поиск драйверов, причем ею можно пользоваться даже без наличия у пользователя Интернета.
В том случае, если необходимый драйвер все таки отсутствует, DriverPack Solution поможет скачать бесплатные драйвера для материнской платы, звуковой карты, видеокарты, сетевой карты и Wi-Fi, чипсета, модема, Web-камеры и прочих устройств с сайтов производителей Ati (Radeon), Nvidia (GeForce), Realtek, Intel, Amd, Atheros, Via и др.
Программа предлагает самый удобный и быстрый способ настроить компьютер, распространяется абсолютно бесплатно и подойдет как профессионалам, так и неопытным пользователям.
Основные возможности:
- Возможность настроить ПК в один клик.
- DriverPack подходит для любого устройства.
- Самая большая база драйверов в мире.
- Подбор драйверов для компьютерной техники любых производителей.
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|Что нового в DriverPack Solution 17.10.11?
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Отзывы о программе DriverPack Solution
Илья про DriverPack Solution 17.9.3 [18-02-2019]
Вообще все продукты этого разработчика - трэш, от DriverPack частенько крашит систему после установки драйверов, помимо этого еще разного говнища сверху установит типо авастов, а потом ущербный глава компании ноет и спрашивает, почему его не пускают с ней в государственный сектор, потому что продукт у тебя говно! Лично я рекомендую auslogics driver update, с ней иногда тоже система крашит,но она тебе сверху какашек всяких не установит.
10 | 5 | Ответить
SPEC COMP про DriverPack Solution 17.9.3 [18-02-2019]
Программа Malwarebytes нашла больше 120 вирусов после использования этой программы ! Эта программа просто-напросто съедает нормальные драйвера и ставит кучу мусора и вирусов! Не советую к использованию !
8 | | Ответить
Дионис про DriverPack Solution 17.9.3 [17-02-2019]
Скачал эту прогу ещё в том году. Лень было дрова искать... По началу всё норм, потом включаю комп, бац , расширенный экран всё жутко лагает, даже , когда мышкой водишь... Думал, видюха ёбнулась(как ни как 5 лет ей) , купил новую. Проблема не решилась... Аваст намекнул на эту хню. И ведь Яндекс браузер меня предупреждал, что это не надёжная прога. За последние три месяца, качал только драйверфак... Пытался Винду переустановить, тормозит жутко. Удаляю через удаление программ, очень долго. Сейчас попробую удалить через антивирус,долго ищется.
Спасибо за внимание!!!
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Геннадий про DriverPack Solution 17.9.3 [09-02-2019]
Здравствуйте!
Присоединяюсь ко всему написанному. А ведь все у них начиналось очень хорошо, начал я использовать с версии 13.8 все шло хорошо до 15.6-15.8 версии. но даже и в используемых мной версиях были навязанные программы и скрытые программы которые призваны "следить" за состоянием системы. НАчиная с версии >15.8 и далее DPS стал больше похож на спрута, рассовывает свои программы глубоко и далеко. Удаляется долго и муторно. 50% драйверов связанных с USB 3.0, Audio, Video не ставятся корректно, USB 3.0 не ставится совсем, Аудто кодек- определяется не корректно, Video - после установки вылетает в синьку.
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Печалька про DriverPack Solution 17.9.3 [04-02-2019]
Аххаха после установки ничего не изменилось, потратил кучу времени, даже аваст который всегда молчал решил убрать эту дичь с океаном отходов
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