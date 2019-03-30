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Snappy Driver Installer 1.19.03 (R1903)
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4.14 из 5, всего оценок - 325
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- Рейтинг программы - 4.14 из 5
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Snappy Driver Installer (SDI) - мощный инструмент для поиска, установки и обновления драйверов оборудования Вашего ПК, который не требует подключения к интернету.
Эта программа является одной из лучших в своем роде, позволяя быстро, качественно и точно находить именно тот драйвер, который необходим системе - практически отсутствуют проблемы при подборе "дров" для тачпадов, звуковых устройств, USB v3.0 и т.д., что наблюдается у аналогичных программ. При этом, если найдено несколько драйверов для какого-либо железа ПК, то программа сама выберет наиболее приемлемый и подходящий, даже если в наличии более новая версия - это сводит к минимуму риски сбоя в работе оборудования.
Перед использованием рекомендуется создать точку восстановления системы. Благо это доступно прямо из этого приложения - поставьте соответствующую метку.
После запуска, программа SDI просканирует систему и найдет все драйвера, требующие обновления - появится надпись "Доступны обновления из интернета". Останется только нажать на эту запись и отметить нужные для установки драйвера, после чего начнется непосредственно сам процесс установки. Если же драйвера не требуют обновления (или установки), то вы увидите сообщение "Драйверы в актуальном состоянии".
Что касается интерфейса, то он прост и не содержит каких-либо сложных настроек. Есть упоминавшаяся уже метка создания точки восстановления системы, перезагрузки ПК после установки драйверов, несколько визуальных тем оформления и режим эксперта. Помимо этого, стоит отметить, что програма имеет маленький размер и полностью портативна, что позволяет разместить ее на флешке и иметь всегда под рукой, где бы Вы ни находились.
Основные особенности SDI:
- Наиболее совершенный алгоритм подбора драйверов.
- Высокое быстродействие при индексации, поиске драйвера, установке.
- Портативность - можно запускать с флешки, инсталляция не требуется.
- Возможность обновить программу и драйверпаки через интернет.
Размер файла: 4,1 Мб (Загрузок: 231 651)
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Отзывы о программе Snappy Driver Installer
Мурат про Snappy Driver Installer 1.18.11 (R1811) [16-02-2019]
Почему не загружаются обновления?
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Фёдор про Snappy Driver Installer 1.18.9 (R1809) [20-11-2018]
скачал Snappy Driver Installer, распаковал, извлёк но.. при запуске SDI_R1809.exe, сервер возвращает ссылку. ПОМОГИТЕ !!!!!!!
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Сергей про Snappy Driver Installer 1.18.6 (R1806) [02-10-2018]
После обновлений драйверов с помощью этой программы перестала работать клавиатура. Пришлось вручную искать необходимый драйвер и переустанавливать.
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александр про Snappy Driver Installer 1.18.6 (R1806) [31-08-2018]
прога отличная уже года 3 использую но последняя версия обнаружен malwar win 32 gen и adware win 64 gen
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Alexandr про Snappy Driver Installer 1.18.3 (R1803) [02-08-2018]
Поставил 2 операционку Windows XP, она голая в чём мать родила, запустмл Snappy
Driver Installer, поставила ВСЁ !!! Причём я точно знал чего не хватает, потому что раньше ставил их в ручную, и все эти драйвера программа нашла и поставила. Вирусов точно нет, я проверял, ни в программе, ни в драйверах. Так что 10 из 10 !
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