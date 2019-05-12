Display Driver Uninstaller для Windows

Display Driver Uninstaller 18.0.1.3

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Описание Display Driver Uninstaller 18.0.1.3Описание   Скачать Display Driver Uninstaller 18.0.1.3СКАЧАТЬ (1,27 Мб) Скриншоты Display Driver Uninstaller 18.0.1.3Скриншоты (1)   Статистика Display Driver Uninstaller 18.0.1.3Статистика   Отзывы о Display Driver Uninstaller 18.0.1.3Отзывы (8)  
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4.21 из 5, всего оценок - 118
  • Рейтинг программы - 4.21 из 5
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Display Driver Uninstaller - утилита для полного удаления драйверов видеокарт AMD / NVIDIA из системы, включая ключи реестра, папки и файлы. Эта программа удобна к применению, когда стандартными способами Windows удалить драйвера не удается, или же когда есть сомнения относительно тщательности очистки от драйверов видеокарт.

Перед использованием утилиты рекомендуется создать точку восстановления системы для предотвращения возможных нежелательных последствий после использования программы.

Что нового в Display Driver Uninstaller 18.0.1.3?
  • Исправлены ошибки
Display Driver Uninstaller
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)262 / 273 032
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы - Драйверы
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Отзывы о программе Display Driver Uninstaller

Флибустьян про Display Driver Uninstaller 17.0.8.6 [26-05-2018]

У меня виндовс хрюшка сервис пак 3
Удалил драйвер радеона влет! А driver sweeper не справился !
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василиск про Display Driver Uninstaller 17.0.8.2 [25-01-2018]

Если возникла проблема c Dysplay Driver Unistaler DDU, а именно после загрузки в безопасном режиме невозможно войти в ось, введеный пароль не верный!Решение есть!!!Загрузка с СД или флешки. Командная строка. 1. Move c:\Windows\System32\sethc.exe c:\windows\system32\sethc2.exe 2.Copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\sethc.exe 3. Перезагрузка. 4. На экране приветствия -5 раз нажать shift. Откроется консоль, в ней пишем net user Администратор /Active :yes 5. Входим в систему и сразу же msconfig -отключаем Безопасный режим. В командной строке от имени админитратора пишем net user Администратор /Active:no 6. Перезагружаем и входим под своей учетной записью. Удачи!!!
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SERG про Display Driver Uninstaller 17.0.6.1 [16-04-2017]

Вранье. На ХР даже не запускается(NET FR 2.0)
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Александр про Display Driver Uninstaller 15.5.1.0 [06-11-2015]

Отличная программа.Помогла мне удалить видео драйвер и еще почистила хвосты.
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romnar про Display Driver Uninstaller 15.3.1.0 [02-08-2015]

Великолепная софтина - может удалить и драйвер и фисикс (н-видиа)и все хвосты . И ничего лишнего не удалит т.к. сама настойчиво рекомендует провести процесс в безопасном режиме (Ф8 при загрузке винды). После этого (перезагрузка)уже не ставится автоматом из недр системы устаревшая копия драйвера (только системный мелкософта ес-но, чтоб экран работал). Ну и ставим новые дрова.
5+ баллов !
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