Display Driver Uninstaller - утилита для полного удаления драйверов видеокарт AMD / NVIDIA из системы, включая ключи реестра, папки и файлы. Эта программа удобна к применению, когда стандартными способами Windows удалить драйвера не удается, или же когда есть сомнения относительно тщательности очистки от драйверов видеокарт.

Перед использованием утилиты рекомендуется создать точку восстановления системы для предотвращения возможных нежелательных последствий после использования программы.