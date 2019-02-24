Driver Booster Free - полезная программа, автоматически сканирующая и определяющая драйвера на ПК. После нахождения устаревших драйверов программа предлагает загрузить и установить обновления буквально одним щелчком мыши.
Т.к. устаревшие драйвера могут существенно влиять на производительность компьютера и приводить к сбоям системы, то данный продукт будет полезен широкому кругу пользователей. Кроме того, нет необходимости тратить время на поиск нужных драйверов, что удобно и полезно. Driver Booster специально разработан для настройки драйверов на лучшую производительности в играх.
Основные особенности программы:
Автоматически определяет устаревшие драйверы
Обновление в 1 клик для максимальной производительности оборудования
Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, наличие которых является обязательным условием для нормального функционирования многих
Отзывы о программе Driver Booster Free
Лена про Driver Booster Free 6.2.1.234 [20-01-2019]
Обновились драйвера — монитор перестал работать. Переустановили операционку, сначала все норм. Поставили boost-driver, та же история — монитор погас. 1 | 2 | Ответить
Georg в ответ Лена про Driver Booster Free 6.2.1.234 [23-01-2019]
При каждой непонятной ситуации переустанавливай Windows:) | | Ответить
Андрей в ответ Georg про Driver Booster Free 6.2.1.263 [22-02-2019]
назовите тогда, что Вам помогло? епть!!!!!!!!!!!!!! | | Ответить
андрей про Driver Booster Free 6.2.0.198 [10-01-2019]
дрянь. только нагрузил комп.ещебы вернуть деньги как обещали за 30 дней.не возвращают. 1 | 4 | Ответить
Pavel901 про Driver Booster Free 6.2.0.197 [21-12-2018]
Вообщем, я не доволен( У меня модем и Driver Booster мне предложил обновить драйвера которые нужны для модема, я обновил и у меня компьютер после этого модем не обнаруживал)
Я поставил те же старые драйвера и всё норм, хорошо что в каждом модеме они есть) | 3 | Ответить
Fancy про Driver Booster Free 6.1.0.136 [21-11-2018]
Ну, я вроде тоже довольно давно пользуюсь программой, ни разу сбоев системы не обнаруживал. Начинал еще с семеркой работать, сейчас на десятке - никаких проблем. Нормальные антивирусы (доктор веб, нод), а не рекламная х*ня как у многих стоит (которая сама по себе вирусом является), не реагируют на программу никак вообще. 2 | 9 | Ответить
Ик про Driver Booster Free 6.0.2.639 [02-11-2018]
Отвратительная программа!Комп глючит.Сама является 100% трояном.Прописывается так,что удалять её возможно только спецпрогами. 2 | 24 | Ответить