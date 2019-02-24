Driver Booster Free для Windows

Driver Booster Free 6.3.0.276

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Описание Driver Booster Free 6.3.0.276Описание   Скачать Driver Booster Free 6.3.0.276СКАЧАТЬ (20,35 Мб) Скриншоты Driver Booster Free 6.3.0.276Скриншоты (9)   Статистика Driver Booster Free 6.3.0.276Статистика   Отзывы о Driver Booster Free 6.3.0.276Отзывы (266)  
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4.02 из 5, всего оценок - 327
  • Рейтинг программы - 4.02 из 5
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Driver Booster Free - полезная программа, автоматически сканирующая и определяющая драйвера на ПК. После нахождения устаревших драйверов программа предлагает загрузить и установить обновления буквально одним щелчком мыши.

Т.к. устаревшие драйвера могут существенно влиять на производительность компьютера и приводить к сбоям системы, то данный продукт будет полезен широкому кругу пользователей. Кроме того, нет необходимости тратить время на поиск нужных драйверов, что удобно и полезно. Driver Booster специально разработан для настройки драйверов на лучшую производительности в играх.

Основные особенности программы:

  • Автоматически определяет устаревшие драйверы
  • Обновление в 1 клик для максимальной производительности оборудования
  • Тюнинг драйверов для быстродействия игр
  • Быстро, безопасно и просто в использовании
Размер файла: 20,35 Мб (Загрузок: 472 414)
Скриншоты Driver Booster Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)189 / 472 414
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы
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Отзывы о программе Driver Booster Free

Лена про Driver Booster Free 6.2.1.234 [20-01-2019]

Обновились драйвера — монитор перестал работать. Переустановили операционку, сначала все норм. Поставили boost-driver, та же история — монитор погас.
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Georg в ответ Лена про Driver Booster Free 6.2.1.234 [23-01-2019]

При каждой непонятной ситуации переустанавливай Windows:)
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Андрей в ответ Georg про Driver Booster Free 6.2.1.263 [22-02-2019]

назовите тогда, что Вам помогло? епть!!!!!!!!!!!!!!
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андрей про Driver Booster Free 6.2.0.198 [10-01-2019]

дрянь. только нагрузил комп.ещебы вернуть деньги как обещали за 30 дней.не возвращают.
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Pavel901 про Driver Booster Free 6.2.0.197 [21-12-2018]

Вообщем, я не доволен( У меня модем и Driver Booster мне предложил обновить драйвера которые нужны для модема, я обновил и у меня компьютер после этого модем не обнаруживал)
Я поставил те же старые драйвера и всё норм, хорошо что в каждом модеме они есть)
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Fancy про Driver Booster Free 6.1.0.136 [21-11-2018]

Ну, я вроде тоже довольно давно пользуюсь программой, ни разу сбоев системы не обнаруживал. Начинал еще с семеркой работать, сейчас на десятке - никаких проблем. Нормальные антивирусы (доктор веб, нод), а не рекламная х*ня как у многих стоит (которая сама по себе вирусом является), не реагируют на программу никак вообще.
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Ик про Driver Booster Free 6.0.2.639 [02-11-2018]

Отвратительная программа!Комп глючит.Сама является 100% трояном.Прописывается так,что удалять её возможно только спецпрогами.
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