Magic Camera для Windows

Magic Camera 8.9

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Описание Magic Camera 8.9Описание   Скачать Magic Camera 8.9СКАЧАТЬ (17,13 Мб) Скриншоты Magic Camera 8.9Скриншоты (2)   Статистика Magic Camera 8.9Статистика   Отзывы о Magic Camera 8.9Отзывы (4)  
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4.42 из 5, всего оценок - 147
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
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Magic Camera - уникальная программа, которая представляет собой виртуальную веб-камеру с возможностью добавления всевозможных эффектов Вашему видео общению. С помощью Magic Camera можно снять полноценный ролик, который затем можно использовать как подлинный сигнал веб-камеры. Программа поддерживает наиболее популярные сервисы онлайн общения, как например MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL Instant Messenger - AIM, ICQ, Camfrog Video Chat, Skype и многие другие.

Основные возможности:

  • Добавление всевозможных эффектов для вебкамеры.
  • Поддержка режима "картинка-в-картинке".
  • Наличие различных фоторамок, украшающих видео.
  • Возможность изменения фона.
  • Добавление анимации.
  • Добавление текста.
  • Просмотр фотографий в режиме слайдшоу.
  • Возможность создания снимков экрана (скриншотов).
  • Поддержка множества виртуальных вебкамер.
  • Запись видео с веб-камеры.
  • Возможность сохранения сеансов общения, включая видео в реальном времени.
  • Деление реальной вебкамеры на 32 виртуальные.
  • Совместимость с наиболее популярными сервисами онлайн общения.
Скриншоты Magic Camera:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 79 065
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Редакторы - Вебкамера

Отзывы о программе Magic Camera

давид про Magic Camera 8.8.4 [28-11-2015]

набирём 200 лайков будем снимать игры
2 | 3 | Ответить

777 про Magic Camera 8.5 [20-09-2015]

херня ваша эта камера вбейте гвоздь в голову кто это придумал
| | Ответить

Муслимка Маллашукурова про Magic Camera 8.5 [03-07-2015]

Извините.. а где там написано СКАЧАТЬ?! больше часа тут сижу и ни как не могу найти...
7 | 10 | Ответить

Фира в ответ Муслимка Маллашукурова про Magic Camera 8.5 [15-07-2015]

наверху есть разделы : 1.описание 2.СКАЧАТЬ(16.3МБ) 3.скриншоты 4.сатистика и дт
| 1 | Ответить

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