Fraps 3.5.99

Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК видеокарты, поскольку программа может вычислить количество кадров в секунду (FPS)

VirtualDub 1.10.4

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб). Имеет встроенные декодеры MPEG-1 и Motion-JPEG, а также позволяет подключать иные видео- и ауд

Adobe Premiere Pro 2017 / 2.0

Adobe Premiere Pro - полнофункциональный редактор видео, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для создания потрясающих роликов. Присутствует поддержка практически всех медиаформатов и большое количество разнообразных эффектов