Bandicam для Windows

Bandicam 4.3.2.1496

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Описание Bandicam 4.3.2.1496Описание   Скачать Bandicam 4.3.2.1496СКАЧАТЬ (17,86 Мб) Скриншоты Bandicam 4.3.2.1496Скриншоты (6)   Статистика Bandicam 4.3.2.1496Статистика   Отзывы о Bandicam 4.3.2.1496Отзывы (63)  
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3.98 из 5, всего оценок - 476
  • Рейтинг программы - 3.98 из 5
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Bandicam - одно из лучших приложений для захвата видео с экрана Вашего монитора, а также и для снятия скриншотов в высоком качестве. Программа обладает простым управлением и полностью настраивается на требуемые параметры записи: можно сохранять видео или картинки как всего рабочего стола, так и отдельно выбранной области; поддерживается работа со всеми приложениями, играми, фильмами; индивидуальный выбор качества и разрешения получаемых файлов и т.д.

Что касается форматов, в которые можно сохранять видео и изображения, то тут присутствуют все самые популярные: для видео - avi и mp4, для скриншотов - bmp, png, jpg. Кроме того, в программе обеспечена полная поддержка кодеков H.264, Xvid, MPEG-1, MJPEG, MP2, PCM, а также технологии DirectX/OpenGL. Удобно, что при записи видео из компьютерных игр можно видеть и контролировать показатели FPS, тем самым создавая высококачественные обзоры и описания.

Из дополнительных преимуществ Bandicam можно выделить возможность записи разрешением до 3840x2160, встроенный макет настроек для сохранения видео в формате загрузки на YouTube (720p/1080p), достаточно разумный размер получаемых файлов, отсутствие ограничений на максимально возможный объем файла и др.

Скриншоты Bandicam:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.00
Ограничение в работе программызаписывает только 10 минут, водяной знак на выходных файлах
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)50 / 187 887
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана - Видео захват
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Отзывы о программе Bandicam

Егор про Bandicam 4.0.0.1331 [10-09-2017]

Спасибо, всё работает отлично
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aleks про Bandicam 3.3.3.1209 [21-04-2017]

Привет всем! Скачал я бандик, и увы чудо не произошло! Установка в начале шкалы бац и завесает полностью всё, ос стоит 10ка, все доругие проги ставятся нормально бандик нет, перерыл всё что есть и таже фигня! Что делать не знаю
| 12 | Ответить

McMaD про Bandicam 3.3.2.1195 [16-03-2017]

Программа отличная, для захвата геймплея - самое то, единственно надо поэкспериментировать в настройках устройства записи на Win7, повысить усиление микрофона до необходимого(у меня 50) плюс поменять в настройках устройства воспроизведения - записи(ну это уж для совсем чайников совет). Логотип в записи не мешает, т.к. просто не обращаешь на него внимания
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Judge1337 про Bandicam 3.0.4.1036 [02-05-2016]

Очень хорошая программа, но с настройками звука надо повозится. Для съёмки видео, летсплеев и другого - сойдет.
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hfh про Bandicam 3.0.1.1003 [20-02-2016]

Камера хорошая но есть одно но звук плохой
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