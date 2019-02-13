Bandicam - одно из лучших приложений для захвата видео с экрана Вашего монитора, а также и для снятия скриншотов в высоком качестве. Программа обладает простым управлением и полностью настраивается на требуемые параметры записи: можно сохранять видео или картинки как всего рабочего стола, так и отдельно выбранной области; поддерживается работа со всеми приложениями, играми, фильмами; индивидуальный выбор качества и разрешения получаемых файлов и т.д.
Что касается форматов, в которые можно сохранять видео и изображения, то тут присутствуют все самые популярные: для видео - avi и mp4, для скриншотов - bmp, png, jpg. Кроме того, в программе обеспечена полная поддержка кодеков H.264, Xvid, MPEG-1, MJPEG, MP2, PCM, а также технологии DirectX/OpenGL. Удобно, что при записи видео из компьютерных игр можно видеть и контролировать показатели FPS, тем самым создавая высококачественные обзоры и описания.
Из дополнительных преимуществ Bandicam можно выделить возможность записи разрешением до 3840x2160, встроенный макет настроек для сохранения видео в формате загрузки на YouTube (720p/1080p), достаточно разумный размер получаемых файлов, отсутствие ограничений на максимально возможный объем файла и др.
Привет всем! Скачал я бандик, и увы чудо не произошло! Установка в начале шкалы бац и завесает полностью всё, ос стоит 10ка, все доругие проги ставятся нормально бандик нет, перерыл всё что есть и таже фигня! Что делать не знаю | 12 | Ответить
McMaD про Bandicam 3.3.2.1195 [16-03-2017]
Программа отличная, для захвата геймплея - самое то, единственно надо поэкспериментировать в настройках устройства записи на Win7, повысить усиление микрофона до необходимого(у меня 50) плюс поменять в настройках устройства воспроизведения - записи(ну это уж для совсем чайников совет). Логотип в записи не мешает, т.к. просто не обращаешь на него внимания 1 | | Ответить
Judge1337 про Bandicam 3.0.4.1036 [02-05-2016]
Очень хорошая программа, но с настройками звука надо повозится. Для съёмки видео, летсплеев и другого - сойдет. | 5 | Ответить
hfh про Bandicam 3.0.1.1003 [20-02-2016]
Камера хорошая но есть одно но звук плохой | | Ответить