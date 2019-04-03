oCam Screen Recorder - отличная бесплатная программа для видеозаписи всех действий пользователя на экране монитора. Буквально одним нажатием на кнопку мышки производится запись любого участка экрана - есть набор готовых рамок от совсем небольших до полноэкранного размера, но при желании можно "растянуть" окно записи до любого удобного.

Помимо видеозахвата в программе также легко создаются и скриншоты.

После установки и запуска приложения появится лаконичное окошко с основными функциями и настройками - видеозахват, скриншот, выбор размера окна, опции, кодеки. В разделе кодеков установите тот формат файла, в который хотите сохранить видео - avi, mp4, flv, mov, ts, vob. Формат файла для скриншотов определяется в опциях, это может быть jpg, png, bmp, gif. Также в настройках (опциях) указывается папка сохранения записей, устанавливается биттрейд, а для видео еще и FPS. При видеозаписи в полноэкранном режиме остановка производится путем нажатия на F2.

Русской локализации в приложении пока нет, но и без нее здесь все понятно. В целом, oCam Screen Recorder действительно удобный инструмент для видеозахвата, который не перегружен "лишними" настройками и функциями, отлично справляясь со своей задачей.