|
oCam Screen Recorder 470.0
|
|
|
|Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 117
|
- Рейтинг программы - 4.50 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
oCam Screen Recorder - отличная бесплатная программа для видеозаписи всех действий пользователя на экране монитора. Буквально одним нажатием на кнопку мышки производится запись любого участка экрана - есть набор готовых рамок от совсем небольших до полноэкранного размера, но при желании можно "растянуть" окно записи до любого удобного.
Помимо видеозахвата в программе также легко создаются и скриншоты.
После установки и запуска приложения появится лаконичное окошко с основными функциями и настройками - видеозахват, скриншот, выбор размера окна, опции, кодеки. В разделе кодеков установите тот формат файла, в который хотите сохранить видео - avi, mp4, flv, mov, ts, vob. Формат файла для скриншотов определяется в опциях, это может быть jpg, png, bmp, gif. Также в настройках (опциях) указывается папка сохранения записей, устанавливается биттрейд, а для видео еще и FPS. При видеозаписи в полноэкранном режиме остановка производится путем нажатия на F2.
Русской локализации в приложении пока нет, но и без нее здесь все понятно. В целом, oCam Screen Recorder действительно удобный инструмент для видеозахвата, который не перегружен "лишними" настройками и функциями, отлично справляясь со своей задачей.
|
|Что нового в oCam Screen Recorder 470.0?
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
|
|
ТОП-сегодня раздела "Видео захват"
MyCam 2.3
MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате
AVS Video Recorder 2.6.1.94
AVS Video Recorder - бесплатный и удобный в эксплуатации инструмент, с помощью которого можно легко осуществлять захвата видео с DV и VHS камер, веб-камер,
Dxtory 2.0.142
Продвинутая программа для записи видео из игр, которая предлагает пользователю большое количество возможностей и настроек. Присутствует возможность настройки
Fraps 3.5.99
Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК
VirtualDub 1.10.4
VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).
ContaCam 9.0.9
ContaCam - многофункциональная программа для организации системы видеонаблюдения и видеотрансляции
|
|
Отзывы о программе oCam Screen Recorder
Дмитрий про oCam Screen Recorder 453.0 [09-09-2018]
В последнее время стало невозможно пользоваться. Есть сайты, где нельзя качать видеоролики, можно только смотреть. А там существует реклама, вылазящая посреди ролика и обнуляющая таймер. Приходится записывать тогда, когда её нет, чтобы смотреть, не мучаясь. Но! Стоит включить запись, ролик начинает безбожно тормозить, и всё бы ничего, если бы этого не было видно во время просмотра записанного ролика! Раньше такого не было!
| | Ответить
Дмитрий про oCam Screen Recorder 453.0 [02-09-2018]
Программа хорошая... была. Именно что была — в последнее время стало невозможно записывать видео из всяких сериалов, которых нельзя скачивать, только смотреть (например оцифрованную кем-то запись аниме "Роботы-ниндзя", показанного в декабре 2000-го, она есть только на одном сайте, и её можно только смотреть, и всё бы ничего, но там есть реклама посреди ролика, из-за которой ролик сбрасывается на начало). Раньше с записью проблем не было, а сейчас появилась, да причём очень существенная. Стоит включить запись, как видео начинает безбожно тормозить. Всё бы ничего, если бы этого не было видно во время просмотра записанного ролика. И дело именно в Ocam: перед записью я включаю просмотр, чтобы проверить, будет ли тормозить. Ничего не тормозит до тех пор, пока я не включу запись.
| | Ответить
antonio про oCam Screen Recorder 453.0 [22-07-2018]
Нашёл в сети версию без рекламного модуля. Настроек и кодеков поболее, чем у Бэндикама. Есть незначительные подвисания. Не знаю, мне понравилось
3 | 2 | Ответить
Игорь про oCam Screen Recorder 428.0 [27-04-2018]
При случайном выключении компьютера (света) во время записи сохраненный файл не запускается
| | Ответить
Vitalii про oCam Screen Recorder 428.0 [03-04-2018]
Спасибо автору за прогу! Супер! Но...после последнего обновления не видно кликов миши в гейм режиме. Пробовал переустанавливать, скидивать все настройки и много чего - все никак( помогите плиз!
| | Ответить
|Читать все отзывы (36) / Добавить отзыв
|