AVS Video Recorder для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.61/5 голосов - 93
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.9.1.407 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Видео захват
Загрузок (сегодня/всего):8 / 70 584 | Статистика
Размер:294,58 Мб
AVS Video Recorder скриншот № 1
AVS Video Recorder скриншот № 2
AVS Video Recorder скриншот № 3

AVS Video Recorder - программа для захвата видео с различных источников (DV и VHS камера, веб-камера, ТВ-тюнер и пр.) с возможностью дальнейшего сохранения готового файла в необходимом для пользователя формате.

С помощью данного приложения можно конвертировать видео напрямую в MPEG-2 вместо аппаратного несжатого формата, а также оцифровать старые видеокассеты в MPEG-2 или MJPEG форматы.

В настройках программы можно разделить захваченное видео по длительности или размера файла, указывать аудиокодек, битрейт, частоту и многое другое.

Что нового в AVS Video Recorder 9.9.1.407?
  • Исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "Видео захват"
 

скачать oCam Screen RecorderoCam Screen Recorder 520.0

oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране...

скачать FrapsFraps 3.5.99

Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью...

скачать OBS StudioOBS Studio 29.1.1

OBS Студия - приложение для стримов на Twitch, Youtube, а также записи игр, видео с экрана, веб-камер,...

скачать BandicamBandicam 6.2.0.2057

Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое...

скачать VirtualDubVirtualDub 1.10.4

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и...

скачать AVS Video RecorderAVS Video Recorder 2.6.1.94

AVS Video Recorder - бесплатный и удобный в эксплуатации инструмент, с помощью которого можно...

Отзывы о программе AVS Video Recorder

Владимир vuljanov@mail.ru про AVS Video Recorder 2.6.1.94 [17-06-2022]

в чём дело всё было хорошо а щас при включении стоит гул что то не понятно виннда пишет о несовместимости
1 | 2 | Ответить

Пётр про AVS Video Recorder 2.6.1.94 [13-08-2020]

Хорошо,попробуем.Надо кассет оцифровать,может эта шустрей Пинекла..
| 12 | Ответить

Пётр про AVS Video Recorder 2.6.1.94 [08-03-2019]

может кто подскажет при захвате с AVS Video Recorderа выскакивает ошибка: 65738
12 | 14 | Ответить

Vladimir про AVS Video Recorder 2.6.1.94 [21-06-2018]

Программа супер для оцифровки VHS кассет, лучше всех протестированных. A я тестировал Rombica (идет вместе с Pro studio), Debut и т.п. Запись необходимо производить в родном формате, где fps=25. Запись 3-х часовой кассеты занимает около 20 GB в формате avi, затем конвертируем в MP4 с параметром -качество отличное и получаем файл 4-6 GB.
16 | 16 | Ответить

Маис в ответ Vladimir про AVS Video Recorder 2.6.1.94 [15-11-2018]

Володя привет, если можно, отправьте мне пожалуйста программу для видеозаписи с видеомагнитофона на ноутбук, а то у меня не получается. Много памятных видео кассет 30-ти летней давности, хочу сохранить в дисках. Спасибо, с уважением Маис.
5 | 16 | Ответить

Маис в ответ Vladimir про AVS Video Recorder 2.6.1.94 [15-11-2018]

AVS Video Recorder нужна эта программа.
3 | 8 | Ответить

Сергей в ответ Vladimir про AVS Video Recorder 2.6.1.94 [16-01-2022]

Владимир, привет. Установил программу на ноутбук, подключил видеокамеру SONY DCR -PC115E. Однако программа пишет с видеокамеры ноутбука. Подскажите что нужно сделать, может где-то надо переключить. Есть ли где-то описание работы и настройки программы? Нигде ничего не нашел. Пробовал подключать через кабель i.LINK, пробовал и через кабель S-VIDEO ничего не получилось.
1 | 17 | Ответить

Евген про AVS Video Recorder 2.6.1.94 [22-12-2016]

старая камера SAMSUNG - старые к ней кассеты= из исходного своего формата - в MP-2 - в настройках - PAL-D - неплохо получилось
3 | 4 | Ответить

Читать все отзывы (14) / Добавить отзыв