AVS Video Recorder - программа для захвата видео с различных источников (DV и VHS камера, веб-камера, ТВ-тюнер и пр.) с возможностью дальнейшего сохранения готового файла в необходимом для пользователя формате.

С помощью данного приложения можно конвертировать видео напрямую в MPEG-2 вместо аппаратного несжатого формата, а также оцифровать старые видеокассеты в MPEG-2 или MJPEG форматы.

В настройках программы можно разделить захваченное видео по длительности или размера файла, указывать аудиокодек, битрейт, частоту и многое другое.