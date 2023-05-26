AVS Video Recorder для Windows
|Оценка:
|3.61/5 голосов - 93
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.9.1.407 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Online Media Technologies Ltd.
|Категория:
|Видео захват
|Загрузок (сегодня/всего):
|8 / 70 584 | Статистика
|Размер:
|294,58 Мб
AVS Video Recorder - программа для захвата видео с различных источников (DV и VHS камера, веб-камера, ТВ-тюнер и пр.) с возможностью дальнейшего сохранения готового файла в необходимом для пользователя формате.
С помощью данного приложения можно конвертировать видео напрямую в MPEG-2 вместо аппаратного несжатого формата, а также оцифровать старые видеокассеты в MPEG-2 или MJPEG форматы.
В настройках программы можно разделить захваченное видео по длительности или размера файла, указывать аудиокодек, битрейт, частоту и многое другое.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе AVS Video Recorder
Владимир vuljanov@mail.ru про AVS Video Recorder 2.6.1.94 [17-06-2022]
в чём дело всё было хорошо а щас при включении стоит гул что то не понятно виннда пишет о несовместимости
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Пётр про AVS Video Recorder 2.6.1.94 [13-08-2020]
Хорошо,попробуем.Надо кассет оцифровать,может эта шустрей Пинекла..
| 12 | Ответить
Пётр про AVS Video Recorder 2.6.1.94 [08-03-2019]
может кто подскажет при захвате с AVS Video Recorderа выскакивает ошибка: 65738
12 | 14 | Ответить
Vladimir про AVS Video Recorder 2.6.1.94 [21-06-2018]
Программа супер для оцифровки VHS кассет, лучше всех протестированных. A я тестировал Rombica (идет вместе с Pro studio), Debut и т.п. Запись необходимо производить в родном формате, где fps=25. Запись 3-х часовой кассеты занимает около 20 GB в формате avi, затем конвертируем в MP4 с параметром -качество отличное и получаем файл 4-6 GB.
16 | 16 | Ответить
Маис в ответ Vladimir про AVS Video Recorder 2.6.1.94 [15-11-2018]
Володя привет, если можно, отправьте мне пожалуйста программу для видеозаписи с видеомагнитофона на ноутбук, а то у меня не получается. Много памятных видео кассет 30-ти летней давности, хочу сохранить в дисках. Спасибо, с уважением Маис.
5 | 16 | Ответить
Маис в ответ Vladimir про AVS Video Recorder 2.6.1.94 [15-11-2018]
Сергей в ответ Vladimir про AVS Video Recorder 2.6.1.94 [16-01-2022]
Владимир, привет. Установил программу на ноутбук, подключил видеокамеру SONY DCR -PC115E. Однако программа пишет с видеокамеры ноутбука. Подскажите что нужно сделать, может где-то надо переключить. Есть ли где-то описание работы и настройки программы? Нигде ничего не нашел. Пробовал подключать через кабель i.LINK, пробовал и через кабель S-VIDEO ничего не получилось.
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Евген про AVS Video Recorder 2.6.1.94 [22-12-2016]
старая камера SAMSUNG - старые к ней кассеты= из исходного своего формата - в MP-2 - в настройках - PAL-D - неплохо получилось
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