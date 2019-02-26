OBS Студия - бесплатное программное обеспечение для записи видео и стриминга на Twitch, Youtube и других подобных сервисах. Предлагает широкий набор функций и мощный API, который позволяет создавать свои собственные уникальные плагины. Поддержка выходов нескольких потоков и сцен предварительных просмотров.

Это приложение позволит наладить Ваш стрим с обзором игр и программ, проводить онлайн лекции и семинары, удаленные конференции и многое другое.

Возможности:

Кодирование с использованием H264 (x264) и AAC.

Поддержка технологии Intel Quick Sync Video (QSV) и NVIDIA NVENC.

Возможность добавлять неограниченное количество сцен и источников.

Стримить на Twitch, YouTube, DailyMotion, Hitbox, GoodGame и любые другие сервисы, работающие по протоколу RTMP.

Запись игры, видео с экрана компьютера, веб-камеры и других источников в формате MP4 или FLV.

Захват игры с использованием GPU для максимально производительного стриминга.

Запись видео с различных устройств с помощью DirectShow (с веб-камер, карт захвата и т.д.).

Открытый исходный код.

и много других возможностей.

В общем, OBS Studio можно смело назвать одним из лучших инструментов для обеспечения потокового вещания в Интернете мультимедийных трансляций с широкими возможностями по настройке вашего проекта.