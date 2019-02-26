OBS Studio для Windows

OBS Studio 23.0

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Описание OBS Studio 23.0Описание   Скачать OBS Studio 23.0СКАЧАТЬ (66,42 Мб) Скриншоты OBS Studio 23.0Скриншоты (5)   Статистика OBS Studio 23.0Статистика   Отзывы о OBS Studio 23.0Отзывы (12)  
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4.28 из 5, всего оценок - 65
  • Рейтинг программы - 4.28 из 5
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OBS Студия - бесплатное программное обеспечение для записи видео и стриминга на Twitch, Youtube и других подобных сервисах. Предлагает широкий набор функций и мощный API, который позволяет создавать свои собственные уникальные плагины. Поддержка выходов нескольких потоков и сцен предварительных просмотров.

Это приложение позволит наладить Ваш стрим с обзором игр и программ, проводить онлайн лекции и семинары, удаленные конференции и многое другое. 

Возможности:

  • Кодирование с использованием H264 (x264) и AAC.
  • Поддержка технологии Intel Quick Sync Video (QSV) и NVIDIA NVENC.
  • Возможность добавлять неограниченное количество сцен и источников.
  • Стримить на Twitch, YouTube, DailyMotion, Hitbox, GoodGame и любые другие сервисы, работающие по протоколу RTMP.
  • Запись игры, видео с экрана компьютера, веб-камеры и других источников в формате MP4 или FLV.
  • Захват игры с использованием GPU для максимально производительного стриминга.
  • Запись видео с различных устройств с помощью DirectShow (с веб-камер, карт захвата и т.д.).
  • Открытый исходный код.
  • и много других возможностей.

В общем, OBS Studio можно смело назвать одним из лучших инструментов для обеспечения потокового вещания в Интернете мультимедийных трансляций с широкими возможностями по настройке вашего проекта.

Скриншоты OBS Studio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)63 / 41 059
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПотоковое видео
 Программа OBS Studio отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Потоковое видео"
 

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Отзывы о программе OBS Studio

Nagima про OBS Studio 22.0.2 [21-12-2018]

Добрый день! Вот я записывала видео на версии 22.0.2 и у меня возникла проблема с форматом. Как настроить в этой версии, что бы он записывал не в формате flv a mp4 и вообще воспроизводил сохраненную видеозапись? я уже все настройки перерыла и все записи в ютубе, но там инструкции только по другим версиям и сильно отличаются от предыдущих! перепробовала все!буду благодарна за ответ
5 | 8 | Ответить

Елена про OBS Studio 22.0.2 [17-10-2018]

хочу установить прграмму у меня виндо 7 пишет что используйте 32 -х ии 64 разряд.ии писать установщикам программы.у меня пишет что не совместимо с моей системой.что это может быть?помогите установит?
3 | 2 | Ответить

lalka в ответ Елена про OBS Studio 22.0.2 [27-10-2018]

значит нужна 64 битная версия windows
| 4 | Ответить

тимур про OBS Studio 21.1.2 [28-05-2018]

скачал прогу. начал устанавливать. вышла хрень что нужно установить майкрософт вижуал, установил. все ровно не устанавливается
1 | | Ответить

cat evolution про OBS Studio 21.0.1 [04-02-2018]

Не работает не стрим не видео!
2 | 24 | Ответить

Сеня про OBS Studio 21.0.1 [25-01-2018]

Всё в угоду игроманам..А где в настройках вещания сервис OkLive?Трансляцию через OBS на OkLive не видно,видимо где-то на задворках после всех предлагают к просмотру
3 | 2 | Ответить

Nikolay в ответ Сеня про OBS Studio 21.1.2 [29-05-2018]

ты адекватный вообще !?
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