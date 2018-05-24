AVS Video Converter - видео конвертер с расширенными возможностями. Позволяет конвертировать и редактировать видео / DVD на основе использования шкалы времени с возможностью наложения эффектов и фильтров, копировать и записывать DVD-диски, извлекать аудио из видео, создавать Blu-ray и DVD-меню и многое другое.
Free MKV to AVI Converter - программа для преобразования MKV файлов в формат AVI или MPEG. Присутствует поддержка всех современных видео и аудио кодеков, имеются
Отзывы о программе AVS Video Converter
kama0256@mail.ru про AVS Video Converter 8.2.1.525 [28-01-2014]
После скачивания программы, при просмотре видеофайла - изображение отстает от звука. Кто сталкивался с подобной проблемой,помогите, пожалуйста, или посоветуйте другую программу конвертации. 8 | 1 | Ответить
victor про AVS Video Converter 7.1.3.484 [23-05-2011]
Абсолютно не понятно как вырезать фрагменты ! | | Ответить
Luru про AVS Video Converter 7.1.3.484 [10-05-2011]
Самая толковая программа для конвертации и монтажа видео. Всеядна, очень не требовательна к железу, быстро работает, море настроек. Позволяет сделать самую изысканную отделку титрам, надписям, вставлять логотипы, маскировать логотипы и многое другое. | | Ответить
igal про AVS Video Converter 7.1.3.484 [30-04-2011]
лучшая из того что сегодня естью спасибо avs 1 | | Ответить