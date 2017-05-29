UNetbootin для Windows

UNetbootin 6.47

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Описание UNetbootin 6.47Описание   Скачать UNetbootin 6.47СКАЧАТЬ (4,61 Мб) Скриншоты UNetbootin 6.47Скриншоты (1)   Статистика UNetbootin 6.47Статистика   Отзывы о UNetbootin 6.47Отзывы (4)  
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4.92 из 5, всего оценок - 46
  • Рейтинг программы - 4.92 из 5
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UNetbootin - мультиплатформенная утилита, при помощи которой можно легко устанавливать различные Linux/BSD дистрибутивы на раздел жёсткого диска или USB-накопитель, путем копирования и преобразования содержимого CD/DVD диска с системой для запуска и работы со съемными дисками.

Также присутствует возможность создания загрузочных образов Parted Magic, Super Grub Disk, Backtrack, NTPasswd, Smart Boot Manager (SBM), FreeDOS и др. Поддерживается большинство Linux дистрибутивов.

Скриншоты UNetbootin:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)23 / 97 388
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа UNetbootin отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе UNetbootin

Shyryp87 про UNetbootin 5.85 [21-04-2014]

Спасибо, то, что надо!
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Алексей про UNetbootin 5.85 [22-07-2013]

Программа отличная.Одним словом - делает своё дело!В ней ничего лишнего,только то,для чего она предназначена.
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Сергей про UNetbootin 5.83 [26-01-2013]

Да, прога супер.
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maksimkat1 про UNetbootin 5.49 [04-06-2011]

Очень актуально полезная программка, спасибо сайту!
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