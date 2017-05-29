Windows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.30.0 Windows 7 USB/DVD Download Tool - отличный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно легко создать загрузочный диск или флешку, что делает его UNetbootin 6.38 UNetbootin - мультиплатформенная утилита, при помощи которой можно легко устанавливать различные Linux/BSD дистрибутивы на раздел жёсткого диска или USB-накопитель Spyware Process Detector 3.24 Spyware Process Detector отображает список запущенных процессов в системе. Обнаруживает любые скрытые процессы, такие как шпионы, трояны и вирусы. Используется 17

MapKeyboard 2.1 MapKeyboard - небольшая бесплатная утилита с помощью которой можно легко переназначить или полностью отключить кнопки на клавиатуре. Программа будет полезна ASUS Fan Xpert 1.00.13 ASUS Fan Xpert - удобная утилита для материнских плат производства ASUS, с помощью которой можно не входя в BIOS регулировать скорость вращения крыльчатки LockHunter 3.1.1 LockHunter - утилита для корректного удаления заблокированных файлов. Программа отображает процесс, блокирующий доступ к файлу/папке и позволяет разблокировать,