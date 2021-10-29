StartAllBack для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|StartIsBack
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,58 Мб
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StartAllBack - отличная возможность вернуть в Windows 11 классическое стартовое меню Пуск в стиле Windows 7. Также программа позволяет значительно расширить меню различными дополнительными функциями, изменять внешний вид панели задач, контекстных меню и области уведомлений, Проводника и пр.
Ключевые особенности StartAllBack:
- Отображение ярлыков на иконках в панели задач.
- Настройка размера иконок.
- Перемещение панели задач к верхнему, левому или правому краю экрана.
- Перетаскивание элементов на панель задач.
- Центрирование значки в панели задач, но оставить кнопку "Пуск" слева.
- Использование динамической полупрозрачности.
- Изменение пользовательского интерфейса Проводника.
- Возможность включить старое окно поиска в Проводнике.
- Поддержка темного режима для большего количества диалоговых окон.
- Изменение внешнего вида контекстных меню.
- Новые шрифты, улучшенная поддержка сенсорного ввода
- Запуск приложений и переход к системным разделам в один клик в меню Пуск.
- Навигация по выпадающим меню.
- Быстрый и надежный поиск.
- Стилизация панели задач и стартового меню как в Windows 7, Windows 10.
- Возможность менять цвет пользовательского интерфейса во всех приложениях Windows.
- Малое потребление системных ресурсов.
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