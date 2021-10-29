StartAllBack для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,58 Мб
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StartAllBack - отличная возможность вернуть в Windows 11 классическое стартовое меню Пуск в стиле Windows 7. Также программа позволяет значительно расширить меню различными дополнительными функциями, изменять внешний вид панели задач, контекстных меню и области уведомлений, Проводника и пр.

Ключевые особенности StartAllBack:

  • Отображение ярлыков на иконках в панели задач.
  • Настройка размера иконок.
  • Перемещение панели задач к верхнему, левому или правому краю экрана.
  • Перетаскивание элементов на панель задач.
  • Центрирование значки в панели задач, но оставить кнопку "Пуск" слева.
  • Использование динамической полупрозрачности.
  • Изменение пользовательского интерфейса Проводника.
  • Возможность включить старое окно поиска в Проводнике.
  • Поддержка темного режима для большего количества диалоговых окон.
  • Изменение внешнего вида контекстных меню.
  • Новые шрифты, улучшенная поддержка сенсорного ввода
  • Запуск приложений и переход к системным разделам в один клик в меню Пуск.
  • Навигация по выпадающим меню.
  • Быстрый и надежный поиск.
  • Стилизация панели задач и стартового меню как в Windows 7, Windows 10.
  • Возможность менять цвет пользовательского интерфейса во всех приложениях Windows.
  • Малое потребление системных ресурсов.
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