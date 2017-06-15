Old Calculator for Windows 10 1.1
Old Calculator for Windows 10 - привычный классический калькулятор из Windows 7 или 8.x для пользователей Windows 10
NumLock Calculator 3.3.248
NumLock Calculator - очень удобный калькулятор, который выскакивает при нажатии NumLock (или ScrollLock), а при повторном нажатии прячется обратно в системную
Калькулятор металлопроката 1.0.1.3
Калькулятор металлопроката - программа для расчёта металлических изделий как и по весу, так и по длине (площади, количеству)
Инженерный калькулятор 2.1
Инженерный калькулятор - небольшая программа, в которой собраны наиболее важные функции для инженерных расчетов
Строительный калькулятор РФ 1.4.0
Строительный калькулятор РФ - программный комплекс, который позволяет автоматизировать процесс расчета необходимого количества строительных материалов и
CalcExcess 2.2.0
CalcExcess - программа для математических и геометрических вычислений. Включает в себя калькулятор, вычисление параметров геометрических фигур, конвертер величин