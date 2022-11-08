File Checksum Calculator - утилита, которая генерирует и проверяет криптографические хэши CRC-32, MD5, SHA-1, SHA-256 и SHA-512. Программа поддерживает строчные и прописные буквы для отображения и проверки на основе выбора пользователя.

Криптографические хэш-функции обычно используются для защиты от злонамеренных изменений защищенных данных в широком спектре программного обеспечения, Интернета и приложений безопасности, включая цифровые подписи и другие формы аутентификации.

Наиболее распространенными криптографическими хэш-функциями являются Secure Hash Algorithm (SHA) и Message Digest Algorithm-5 (MD5). Утилиты контрольных сумм используются для проверки целостности сгенерированных хэшей. Существует два основных типа: те, которые вычисляют значения контрольной суммы, и те, которые также проверяют их, сверяя со списком значений для защищенных данных, что является единственным возможным способом.

File Checksum Calculator имеет опцию "Добавить пункт контекстного меню". Меню правой кнопки мыши или контекстное меню - это меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши на любом файле в Windows. Выбрав ярлык контекстного меню, вы можете легко рассчитать контрольную сумму любого файла.