Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime) - кроссплатформенная среда выполнения, позволяющая разработчикам использовать стандарты HTML/CSS, Ajax, JavaScript, программное обеспечение Adobe Flash Professional и Adobe Flex и язык ActionScript для развертывания веб-приложений, которые реализуются в виде автономных клиентских приложений и на которые не распространяются ограничения, связанные с применением браузера. Согласованная и гибкая среда разработки приложений для различных устройств и платформ, предоставляемая Adobe AIR, основным компонентом Adobe Flash Platform, помогает дизайнерам и разработчикам раскрыть все свои творческие способности.
Функции Adobe AIR:
Используя AIR, можно легко перенести готовое HTML или Adobe Flex приложение на компьютер пользователя.
Приложения имеют доступ к файловой системе, буферу обмена, имеется поддержка нескольких окон, технологии drag and drop.
Поддерживается мобильными операционными системами Android, BlackBerry Tablet OS и iOS, а также ТВ-устройствами.