Adobe AIR для Windows

Adobe AIR 30.0

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Описание Adobe AIR 30.0Описание   Скачать Adobe AIR 30.0СКАЧАТЬ (11,07 Мб) Скриншоты Adobe AIR 30.0Скриншоты (2)   Статистика Adobe AIR 30.0Статистика   Отзывы о Adobe AIR 30.0Отзывы (6)  
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4.67 из 5, всего оценок - 33
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime) - кроссплатформенная среда выполнения, позволяющая разработчикам использовать стандарты HTML/CSS, Ajax, JavaScript, программное обеспечение Adobe Flash Professional и Adobe Flex и язык ActionScript для развертывания веб-приложений, которые реализуются в виде автономных клиентских приложений и на которые не распространяются ограничения, связанные с применением браузера. Согласованная и гибкая среда разработки приложений для различных устройств и платформ, предоставляемая Adobe AIR, основным компонентом Adobe Flash Platform, помогает дизайнерам и разработчикам раскрыть все свои творческие способности.

Функции Adobe AIR:

  • Используя AIR, можно легко перенести готовое HTML или Adobe Flex приложение на компьютер пользователя.
  • Приложения имеют доступ к файловой системе, буферу обмена, имеется поддержка нескольких окон, технологии drag and drop.
  • Поддерживается мобильными операционными системами Android, BlackBerry Tablet OS и iOS, а также ТВ-устройствами.
Что нового в Adobe AIR 30.0?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Adobe AIR:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 44 697
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомпоненты, библиотеки - Средства разработки
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Отзывы о программе Adobe AIR

апапева про Adobe AIR 27.0.0.124 [30-10-2017]

Что за ерунда?.. написано операционка Виндовз, а ссылка для андроида.. На андроиде стоит виндовз? Для чего этот Аир?
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Слон в ответ апапева про Adobe AIR 27.0.0.124 [31-10-2017]

Что ты курил???
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Няшка про Adobe AIR 20.0.0.204 [23-12-2015]

Блин, спасибо, что держите бекапы инсталов, у себя на серваке, а то уже неделю не мог скачать с оф. сайта.
Огромная благодарочка.
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Роман про Adobe AIR 18.0.0.144 [06-07-2015]

хорошая программа для игр всё работает нормально проверял на игре winter voices complete pack 2013 pc лицензия ,спасибо
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Игорь про Adobe AIR 16.0.0.245 [21-01-2015]

Замечательный софт.
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Иван про Adobe AIR 14.0.0.110 [28-06-2014]

Хороший сайт
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