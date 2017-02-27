Auslogics File Recovery - эффективная и простая в использовании программа для восстановления случайно удаленных файлов, а также файлов утерянных из-за вирусов или системных сбоев.

Отзывы о программе Auslogics File Recovery Алексей Бесполезно потраченное время. При попытке восстановить испорченную SD карту программа сканирует все файлы (а каждая попытка считать данные с поврежденной карты может быть последней) и только после этого вы узнаете, что скопировать бесплатно сможете лишь 10 файлов какого-то ничтожного размера! Не рискуйте информацией и не тратте свое время, качая и устанавливая это ПО.

10 | | Ответить Даша Отличная программа для восстановления удаленных файлов. Успешно восстановила фотки с внешнего диска, которые удалила т.к. думала что их уже скидывала на другой винчестер. Так что впечатления и отзывы о работе Auslogics File Recovery самые радужные. Спасибо разработчикам!

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