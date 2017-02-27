Алексей про Auslogics File Recovery 3.5.1.0 [10-02-2013]
Бесполезно потраченное время. При попытке восстановить испорченную SD карту программа сканирует все файлы (а каждая попытка считать данные с поврежденной карты может быть последней) и только после этого вы узнаете, что скопировать бесплатно сможете лишь 10 файлов какого-то ничтожного размера! Не рискуйте информацией и не тратте свое время, качая и устанавливая это ПО. 10 | | Ответить
Даша про Auslogics File Recovery 3.4.0.5 [08-11-2012]
Отличная программа для восстановления удаленных файлов. Успешно восстановила фотки с внешнего диска, которые удалила т.к. думала что их уже скидывала на другой винчестер. Так что впечатления и отзывы о работе Auslogics File Recovery самые радужные. Спасибо разработчикам! | | Ответить