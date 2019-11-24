R.saver для Windows

R.saver 6.22 / 2.5.1

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Описание R.saver 6.22 / 2.5.1Описание   Скачать R.saver 6.22 / 2.5.1СКАЧАТЬ (4,89 Мб) Скриншоты R.saver 6.22 / 2.5.1Скриншоты (5)   Статистика R.saver 6.22 / 2.5.1Статистика   Отзывы о R.saver 6.22 / 2.5.1Отзывы (52)  
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4.68 из 5, всего оценок - 81
  • Рейтинг программы - 4.68 из 5
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R.saver – бесплатная и одна из лучших программ для восстановления данных с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT. Восстанавливает файлы после удаления или форматирования. Имеет максимально упрощенный интерфейс. Сканирование можно запустить нажатием одной кнопки, необходимые настройки утилита выполнит сама, затем последовательно с помощью разных алгоритмов будет выполнено:

  • Реконструкция повреждённых файловых систем
  • Восстановление данных после форматирования
  • Восстановление удалённых файлов
  • Восстановление данных на основе сигнатур файлов

Кроме того, позволяет получить доступ в режиме чтения к данным на разделах, содержащих следующие файловые системы:

  • Microsoft Windows: ExFAT, FAT/FAT32, NTFS.
  • Apple Mac OS: HFS, HFS+, APFS.
  • Linux: Ext2, Ext3, Ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs.
  • Unix, BSD, Sun Solaris: UFS/UFS2, Adaptec UFS, Open ZFS, Sun ZFS.
  • Novell Netware: NWFS, NSS.
Программа R.saver распространяется бесплатно только в некоммерческих целях, на территории Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Грузии, Республики Молдова, Азербайджана, Армении, Казахстана, Литвы, Латвии и Эстонии.
Что нового в R.saver 6.22 / 2.5.1?

Основные отличия от версии 2.х:

  • Переработаны алгоритмы сканирования и реконструкции. Улучшились результаты и повысилась эффективность восстановления данных при тяжёлых повреждениях.
  • Добавлена поддержка сборки RAID-массивов при условии подключения всех устройств, составляющих массив, и корректности метаданных.

  • Новой версии присвоен внеочередной номер 6.9.5 в связи с тем, что было решено синхронизировать номер версии R.saver с номером версии ядра UFS Explorer.

  • Полностью изменён интерфейс программы, теперь он выполнен в виде визуального помощника.
R.saver
R.saver
R.saver
R.saver
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)26 / 148 339
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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Отзывы о программе R.saver

Stepan про R.saver 6.18.1 / 2.5.1 [05-02-2019]

Очень классная прога, респект разработчикам
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valikkiller_voin про R.saver 6.15 / 2.5.1 [23-12-2018]

Спасибо большое. Очень помогли
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john про R.saver 6.15 / 2.5.1 [31-10-2018]

фигня какая-то - не помогла((
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Василий про R.saver 6.15 / 2.5.1 [29-10-2018]

Реально крутая программа! Восстановила все важные файлы, которые у меня были на SD карте. Спасибо разработчикам.
Хочу особо отметить, что она БЕСПЛАТНАЯ. не надо платить потом за расшифровку данных или еще за что-то.
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ГАЛИНА про R.saver 6.15 / 2.5.1 [24-08-2018]

БЛАГОДАРЮ ОТДУШИ
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