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R.saver 6.22 / 2.5.1
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4.68 из 5, всего оценок - 81
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- Рейтинг программы - 4.68 из 5
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R.saver – бесплатная и одна из лучших программ для восстановления данных с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT. Восстанавливает файлы после удаления или форматирования. Имеет максимально упрощенный интерфейс. Сканирование можно запустить нажатием одной кнопки, необходимые настройки утилита выполнит сама, затем последовательно с помощью разных алгоритмов будет выполнено:
- Реконструкция повреждённых файловых систем
- Восстановление данных после форматирования
- Восстановление удалённых файлов
- Восстановление данных на основе сигнатур файлов
Кроме того, позволяет получить доступ в режиме чтения к данным на разделах, содержащих следующие файловые системы:
- Microsoft Windows: ExFAT, FAT/FAT32, NTFS.
- Apple Mac OS: HFS, HFS+, APFS.
- Linux: Ext2, Ext3, Ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs.
- Unix, BSD, Sun Solaris: UFS/UFS2, Adaptec UFS, Open ZFS, Sun ZFS.
- Novell Netware: NWFS, NSS.
Программа R.saver распространяется бесплатно только в некоммерческих целях, на территории Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Грузии, Республики Молдова, Азербайджана, Армении, Казахстана, Литвы, Латвии и Эстонии.
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|Что нового в R.saver 6.22 / 2.5.1?
Основные отличия от версии 2.х:
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Отзывы о программе R.saver
Stepan про R.saver 6.18.1 / 2.5.1 [05-02-2019]
Очень классная прога, респект разработчикам
2 | | Ответить
valikkiller_voin про R.saver 6.15 / 2.5.1 [23-12-2018]
Спасибо большое. Очень помогли
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john про R.saver 6.15 / 2.5.1 [31-10-2018]
фигня какая-то - не помогла((
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Василий про R.saver 6.15 / 2.5.1 [29-10-2018]
Реально крутая программа! Восстановила все важные файлы, которые у меня были на SD карте. Спасибо разработчикам.
Хочу особо отметить, что она БЕСПЛАТНАЯ. не надо платить потом за расшифровку данных или еще за что-то.
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ГАЛИНА про R.saver 6.15 / 2.5.1 [24-08-2018]
БЛАГОДАРЮ ОТДУШИ
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