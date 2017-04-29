R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT. Восстанавливает файлы после удаления или форматирования. Имеет максимально упрощенный интерфейс. Сканирование можно запустить нажатием одной кнопки, необходимые настройки утилита выполнит сама, затем последовательно с помощью разных алгоритмов будет выполнено:
Реконструкция повреждённых файловых систем
Восстановление данных после форматирования
Восстановление удалённых файлов
Восстановление данных на основе сигнатур файлов
Кроме того,позволяет получить доступ в режиме чтения к данным на разделах, содержащих следующие файловые системы:
Unix, BSD, Sun Solaris: UFS/UFS2, Adaptec UFS, Open ZFS, Sun ZFS.
Novell Netware: NWFS, NSS.
Программа R.saver распространяется бесплатно только в некоммгерческих целях, на территории Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Грузии, Республики Молдова, Азербайджана, Армении, Казахстана, Литвы, Латвии и Эстонии.
Что нового в R.saver 6.9.5 / 2.5.1?
Основные отличия от версии 2.х:
Переработаны алгоритмы сканирования и реконструкции. Улучшились результаты и повысилась эффективность восстановления данных при тяжёлых повреждениях.
Добавлена поддержка сборки RAID-массивов при условии подключения всех устройств, составляющих массив, и корректности метаданных.
Новой версии присвоен внеочередной номер 6.9.5 в связи с тем, что было решено синхронизировать номер версии R.saver с номером версии ядра UFS Explorer.
Полностью изменён интерфейс программы, теперь он выполнен в виде визуального помощника.
R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT. Сканирование можно запустить нажатием одной кнопки,
Отзывы о программе R.saver
Александр про R.saver 2.5.1 [28-04-2017]
Пробывал несколько программ которые якобы восстанавливали но по концовке запрашивали оплату или ключ для активации. Занес в сервис там скзаала за 100 баксов восстановят. Это прога реально творит чудеса восстановила все и даже по папкам как былло. Снимаю шляпу господа разработчики. Дай вам бог здоровья 1 | | Ответить
Юрий про R.saver 2.5.1 [23-04-2017]
Я перепутал жесткие диски при форматировании. Пробовал 5 программ для восстановления файлов. Эта программа на голову выше остальных 4-х. Она восстанавливает и папки, что очень важно. Сохранять нужно восстановленные файлы на другой диск, чтобы не затереть поврежденные файлы. А попытки восстановления потом можно повторить. Часть папок она восстанавливает под другим именем. Возможно, это зависит от объема папок или качества файлов. Так что восстанавливайте все папки, которые предложит программа, даже со странными названиями. Потом уж проверяйте внимательно их содержание.
Создателям программы - искренняя благодарность! Удачи и успехов вам! | | Ответить
Серый про R.saver 2.5.1 [17-02-2017]
Работает! Сдох винт Seagate, на который перед переустановкой виды залил я все фотки за 7 лет. Спас уже 18 Гб 2000 фот) Сижу жду пока все скинет!) Просто, удобно, понятно, РАБОТАЕТ!)))) 2 | | Ответить
Аэлита про R.saver 2.5.1 [19-01-2017]
Прога действительно классная. Я обычно не пишу отзывы но сейчас я действительно благодарна создателям и данному порталу, ибо уже около месяца пытаюсь восстановить доступ к своему внешнему винчестеру. Ни одна из хвалёных и популярных прог не помогла. А эта просто открывает доступ к файлам на диске и можно их сохранить в другое место, а диск затем отформатировать. Спасибо вам ребята. 1 | | Ответить
Андрей про R.saver 2.8 [12-08-2016]
Программа супер..восстановил данные с флешки после форматирования и перезаписи...создатель этой программы ГЕНИЙ!!! 1 | | Ответить