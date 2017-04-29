R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT. Восстанавливает файлы после удаления или форматирования. Имеет максимально упрощенный интерфейс. Сканирование можно запустить нажатием одной кнопки, необходимые настройки утилита выполнит сама, затем последовательно с помощью разных алгоритмов будет выполнено:

Реконструкция повреждённых файловых систем

Восстановление данных после форматирования

Восстановление удалённых файлов

Восстановление данных на основе сигнатур файлов

Кроме того, позволяет получить доступ в режиме чтения к данным на разделах, содержащих следующие файловые системы:

Microsoft Windows: ExFAT, FAT/FAT32, NTFS.

Apple Mac OS: HFS, HFS+, APFS.

Linux: Ext2, Ext3, Ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs.

Unix, BSD, Sun Solaris: UFS/UFS2, Adaptec UFS, Open ZFS, Sun ZFS.

Novell Netware: NWFS, NSS.

Программа R.saver распространяется бесплатно только в некоммгерческих целях, на территории Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Грузии, Республики Молдова, Азербайджана, Армении, Казахстана, Литвы, Латвии и Эстонии.