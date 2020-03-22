Hetman Partition Recovery для Windows

Hetman Partition Recovery 3.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Hetman Partition Recovery 3.0Описание   Скачать Hetman Partition Recovery 3.0СКАЧАТЬ (40,74 Мб) Скриншоты Hetman Partition Recovery 3.0Скриншоты (7)   Статистика Hetman Partition Recovery 3.0Статистика   Отзывы о Hetman Partition Recovery 3.0Отзывы (6)  
Оцените программу!
4.04 из 5, всего оценок - 40
  • Рейтинг программы - 4.04 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hetman Partition Recovery - программа для восстановления испорченных дисков или удаленных файлов. Эта программа поможет при случайном форматировании диска, изменении файловой системы или же простого удаления нужных папок и файлов.

Этот инструмент может работать как с существующими разделами, так и испорченными, удаленными и не доступными дисками, позволяя не просто восстановить потерянные данные, но и вернуть всю структуру диска - имена файлов и папок, их расположение и т.д. При этом поддерживаются файловые системы FAT и NTFS. Программа восстанавливает любые типы файлов: фотографии, документы, музыку, видео, базы данных, сжатые архивы, исполняемые файлы программ и т.д.

Несомненным плюсом является поддержка любых типов носителей - USB-диски, mp3-плейеры, цифровые камеры, фотоаппараты, флэш-карты, карты памяти мобильных телефонов и т.д. Для удобства встроен предварительный просмотр файла перед восстановлением. Этот инструмент не только сохранит восстановленные файлы на жесткий или съемный диски, но и предлагает возможность записать их на CD/DVD-носитель, создать ISO-образ, а также выгрузить в Интернет на FTP-сервер.

Интерфейс приложения достаточно удобен и понятен, есть мастер настройки, который позволит восстановить информацию даже не опытным пользователям.

Основные преимущества программы:

  • Восстанавливает все типы удаленных файлов, включая документы, сжатые архивы, фотографии, музыку и видео файлы;
  • Восстанавливает данные с форматированных, поврежденных или недоступных разделов жестких, внешних дисков, USB флешек и карт памяти;
  • Восстанавливает информацию с удаленных разделов жесткого диска, после создания новых логических разделов на нем;
  • Исправляет ошибки файловой системы, таблицы разделов, MBR и другой системной информации.
Что нового в Hetman Partition Recovery 3.0?
  • Улучшен пользовательский интерфейс
Hetman Partition Recovery
Hetman Partition Recovery
Hetman Partition Recovery
Hetman Partition Recovery
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 3000 руб.
Ограничение в работе программыне доступна функция восстановления
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)15 / 95 306
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
ТОП-сегодня раздела "Восстановление данных"
 

Recuva 1.53.1087

Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и флешках. Имеет удобный интерфейс с простыми настройками и пошаговым

R-Studio 8.12 build 175721

R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию с любых носителей, как например жесткие диски, карты памяти,

Hetman Partition Recovery 2.8

Hetman Partition Recovery - мощный инструмент с помощью которого можно легко восстановить испорченные диски или удаленные файлы и папки. Поддерживает файловые

HDD Regenerator 2011

HDD Regenerator - приложение для восстановления битых секторов жестких дисков, которое умеет работать не только с любыми файловыми системами, но и с

R.saver 6.22.2 / 2.5.1

R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT. Сканирование можно запустить нажатием одной кнопки,

Advanced Archive Password Recovery 4.54.110

Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR

скачать Adguard

Отзывы о программе Hetman Partition Recovery

Максим про Hetman Partition Recovery 2.8 [30-01-2020]

Объединил разделы диска и естественно отформатировал... знаю, сам ступил, сначала надо было все файлы перезалить на другой диск...

Эта программа за 2 часа нашла все 150 удалённых гигов фото и т.п., еще за час-полтора все это восстановила, сохранив иерархию, название и даже дату создания файлов до форматирования!!!
| 2 | Ответить

Илья про Hetman Partition Recovery 2.8 [28-08-2019]

Очень плохая программа ! Меня обманули ! Хотел вытащить файлы с повреждённого жесткого диска , и попробовал эту программу , пробовал в бесплатной версии , провёл анализ неполный , посмотрел предварительный просмотр и мне открылись фото , тем самым я решил приобрести эту программу и произвести полный анализ и после полного анализа программа мне не открыла не один файл , вывод таков что эта программа работает через раз либо сделана специально чтоб обманывали людей! Связавался с тех.поддержкой , очень долго они отвечают , рассказывают мне свои версии сказать простым языком ищут причину , что они не причём . Вообще наш диалог пришёл к началу нашего разговора - что программа работает плохо , а она стоит не плохих денег! Спросил у них номер телефона , они проигнорировали . Последний их вопрос был : хотели узнать мой номер заказа , я им отправил его и больше они не выходили на связь . Я писал им ещё несколько раз , но они решили не отвечать . Как то позорно они себя ведут !
2 | 3 | Ответить

Александр про Hetman Partition Recovery 2.8 [02-07-2019]

Абсолютно ничего не может
2 | 2 | Ответить

Sulyeyman про Hetman Partition Recovery 2.8 [24-03-2019]

Mne nuzna klyuch Hetman Partation Recovery 2.8
3 | 4 | Ответить

Борис про Hetman Partition Recovery 2.3 [08-10-2015]

Я восстановил данные после удаления разделов на винтчестере. Программа даже структуру папок вернула. Респект!
7 | 15 | Ответить

Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв
 