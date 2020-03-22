Hetman Partition Recovery - программа для восстановления испорченных дисков или удаленных файлов. Эта программа поможет при случайном форматировании диска, изменении файловой системы или же простого удаления нужных папок и файлов.

Этот инструмент может работать как с существующими разделами, так и испорченными, удаленными и не доступными дисками, позволяя не просто восстановить потерянные данные, но и вернуть всю структуру диска - имена файлов и папок, их расположение и т.д. При этом поддерживаются файловые системы FAT и NTFS. Программа восстанавливает любые типы файлов: фотографии, документы, музыку, видео, базы данных, сжатые архивы, исполняемые файлы программ и т.д.

Несомненным плюсом является поддержка любых типов носителей - USB-диски, mp3-плейеры, цифровые камеры, фотоаппараты, флэш-карты, карты памяти мобильных телефонов и т.д. Для удобства встроен предварительный просмотр файла перед восстановлением. Этот инструмент не только сохранит восстановленные файлы на жесткий или съемный диски, но и предлагает возможность записать их на CD/DVD-носитель, создать ISO-образ, а также выгрузить в Интернет на FTP-сервер.

Интерфейс приложения достаточно удобен и понятен, есть мастер настройки, который позволит восстановить информацию даже не опытным пользователям.



Основные преимущества программы: