Hetman Partition Recovery - программа для восстановления испорченных дисков или удаленных файлов. Эта программа поможет при случайном форматировании диска, изменении файловой системы или же простого удаления нужных папок и файлов.
Этот инструмент может работать как с существующими разделами, так и испорченными, удаленными и не доступными дисками, позволяя не просто восстановить потерянные данные, но и вернуть всю структуру диска - имена файлов и папок, их расположение и т.д. При этом поддерживаются файловые системы FAT и NTFS. Программа восстанавливает любые типы файлов: фотографии, документы, музыку, видео, базы данных, сжатые архивы, исполняемые файлы программ и т.д.
Несомненным плюсом является поддержка любых типов носителей - USB-диски, mp3-плейеры, цифровые камеры, фотоаппараты, флэш-карты, карты памяти мобильных телефонов и т.д. Для удобства встроен предварительный просмотр файла перед восстановлением. Этот инструмент не только сохранит восстановленные файлы на жесткий или съемный диски, но и предлагает возможность записать их на CD/DVD-носитель, создать ISO-образ, а также выгрузить в Интернет на FTP-сервер.
Интерфейс приложения достаточно удобен и понятен, есть мастер настройки, который позволит восстановить информацию даже не опытным пользователям.
Основные преимущества программы:
Восстанавливает все типы удаленных файлов, включая документы, сжатые архивы, фотографии, музыку и видео файлы;
Восстанавливает данные с форматированных, поврежденных или недоступных разделов жестких, внешних дисков, USB флешек и карт памяти;
Восстанавливает информацию с удаленных разделов жесткого диска, после создания новых логических разделов на нем;
Исправляет ошибки файловой системы, таблицы разделов, MBR и другой системной информации.
Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR
Отзывы о программе Hetman Partition Recovery
Максим про Hetman Partition Recovery 2.8 [30-01-2020]
Объединил разделы диска и естественно отформатировал... знаю, сам ступил, сначала надо было все файлы перезалить на другой диск...
Эта программа за 2 часа нашла все 150 удалённых гигов фото и т.п., еще за час-полтора все это восстановила, сохранив иерархию, название и даже дату создания файлов до форматирования!!! | 2 | Ответить
Илья про Hetman Partition Recovery 2.8 [28-08-2019]
Очень плохая программа ! Меня обманули ! Хотел вытащить файлы с повреждённого жесткого диска , и попробовал эту программу , пробовал в бесплатной версии , провёл анализ неполный , посмотрел предварительный просмотр и мне открылись фото , тем самым я решил приобрести эту программу и произвести полный анализ и после полного анализа программа мне не открыла не один файл , вывод таков что эта программа работает через раз либо сделана специально чтоб обманывали людей! Связавался с тех.поддержкой , очень долго они отвечают , рассказывают мне свои версии сказать простым языком ищут причину , что они не причём . Вообще наш диалог пришёл к началу нашего разговора - что программа работает плохо , а она стоит не плохих денег! Спросил у них номер телефона , они проигнорировали . Последний их вопрос был : хотели узнать мой номер заказа , я им отправил его и больше они не выходили на связь . Я писал им ещё несколько раз , но они решили не отвечать . Как то позорно они себя ведут ! 2 | 3 | Ответить
Александр про Hetman Partition Recovery 2.8 [02-07-2019]