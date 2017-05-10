Protected Folder для Windows

Protected Folder 1.3.0

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Описание Protected Folder 1.3.0Описание   Скачать Protected Folder 1.3.0СКАЧАТЬ (3,06 Мб) Скриншоты Protected Folder 1.3.0Скриншоты (4)   Статистика Protected Folder 1.3.0Статистика   Отзывы о Protected Folder 1.3.0Отзывы (5)  
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4.11 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.11 из 5
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Protected Folder - приложение для защиты ваших папок и файлов от просмотра и редактирования. Предотвращает потерю важной информации, защищая данные от несанкционированного доступа с помощью пароля. Делает папки и файлы полностью невидимыми для посторонних глаз, обеспечивая безопасное хранение конфиденциальной деловой и частной информации, документов, изображений и видеоматериалов.

Скриншоты Protected Folder:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программы20 запусков
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 774
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа - Пароли
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Отзывы о программе Protected Folder

Alex про Protected Folder 1.2.0 [28-10-2013]

Я не понял комментария Александра,относительно удаления файла сочетанием клавиш shift+delete???? Цель утилиты-скрыть файлы и папки от посторонних глаз!! А как удалить файл из той или иной СВОЕЙ программы и какой программой,и каким сочетанием клавиш,я и сам знаю,как и каждый решает самостоятельно!! Какой-то глупый комментарий!!!!
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Kastet в ответ Alex про Protected Folder 1.2.0 [26-09-2014]

Олень, ты сам хоть понял, что намолол?? :))) И, если Александр действительно прав, то грошь цена такой "защите".
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Серж в ответ Kastet про Protected Folder 1.2.0 [29-04-2015]

Цель программы скрыть, защитить от несанкционированого доступа. а не защита от удаления лол )
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Алесандр про Protected Folder 1.2.0 [17-08-2013]

файл, поставленный под защиту в Protected Folder 1.2.0 легко удаляется сочетанием клавиш shift+delete
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poloz про Protected Folder 1.0 [19-11-2011]

при установкe программы Protected Folder в windows 7 ultimate x86 отключается и не запускаеться служба Prefetch
после удаления программы всё работает нормально
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