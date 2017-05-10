Protected Folder - приложение для защиты ваших папок и файлов от просмотра и редактирования. Предотвращает потерю важной информации, защищая данные от несанкционированного доступа с помощью пароля. Делает папки и файлы полностью невидимыми для посторонних глаз, обеспечивая безопасное хранение конфиденциальной деловой и частной информации, документов, изображений и видеоматериалов.
Интернет Цензор - бесплатное и простое приложение для родительского контроля, которое позволяет отфильтровывать Интернет ресурсы, содержание которых потенциально
Отзывы о программе Protected Folder
Alex про Protected Folder 1.2.0 [28-10-2013]
Я не понял комментария Александра,относительно удаления файла сочетанием клавиш shift+delete???? Цель утилиты-скрыть файлы и папки от посторонних глаз!! А как удалить файл из той или иной СВОЕЙ программы и какой программой,и каким сочетанием клавиш,я и сам знаю,как и каждый решает самостоятельно!! Какой-то глупый комментарий!!!! | 1 | Ответить
Kastet в ответ Alex про Protected Folder 1.2.0 [26-09-2014]
Олень, ты сам хоть понял, что намолол?? :))) И, если Александр действительно прав, то грошь цена такой "защите". | | Ответить
Серж в ответ Kastet про Protected Folder 1.2.0 [29-04-2015]
Цель программы скрыть, защитить от несанкционированого доступа. а не защита от удаления лол ) | | Ответить
Алесандр про Protected Folder 1.2.0 [17-08-2013]
файл, поставленный под защиту в Protected Folder 1.2.0 легко удаляется сочетанием клавиш shift+delete | 1 | Ответить
poloz про Protected Folder 1.0 [19-11-2011]
при установкe программы Protected Folder в windows 7 ultimate x86 отключается и не запускаеться служба Prefetch
после удаления программы всё работает нормально | | Ответить