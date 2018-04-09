DesktopOK для Windows

DesktopOK 5.12

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Описание DesktopOK 5.12Описание   Скачать DesktopOK 5.12СКАЧАТЬ (333 Кб) Скриншоты DesktopOK 5.12Скриншоты (2)   Статистика DesktopOK 5.12Статистика   Отзывы о DesktopOK 5.12Отзывы (7)  
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4.94 из 5, всего оценок - 23
  • Рейтинг программы - 4.94 из 5
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DesktopOK - небольшая бесплатная и портативная (не требующая установки) программа, предназначенная для сохранения и восстановления местоположения иконок на рабочем столе.

Утилита запоминает настройки для различных пользователей, позволяет сохранять позицию иконок для разных разрешений экрана, автоматически скрывает и отображает иконки, а также умеет сворачивать все открытые окна. Присутствует функция автосохранения.

Что нового в DesktopOK 5.12?
  • Исправлены ошибки
  • Обновлены переводы
Скриншоты DesktopOK:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 13 982
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Расширения
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Отзывы о программе DesktopOK

slam123 про DesktopOK 4.52 [29-01-2017]

согласен, прога просто спасает от беспредела поганой 10 винды, только вот не разобрался: а горячие клавиши в ней есть? чтоб после очередного тупизма 10ки не искать ярлык с прогой, а нажатием какой ни комбинации клавишь моментально вернуть ярлыки на свое место?
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CEPBAK в ответ slam123 про DesktopOK 5.07 [25-03-2018]

что мешает сделать батник на восстановление (команда есть в факах) и назначить ярлыку горячие клавиши?
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Ал про DesktopOK 4.19 [04-11-2015]

Очень полезная вещь! Жать, что раньше не знал...
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mudrak про DesktopOK 3.82 [05-03-2014]

Расчудесная программка - выручила при переезде с XP на Windows 7.
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(ерж про DesktopOK 3.10 [07-05-2012]

Ложку дёгтя в бочку с мёдом: иконки рабочего стола сохраняются не во всех случаях.
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сестра про DesktopOK 3.00 [13-03-2012]

как раз для Windows 8, а то она не помнит где чё было
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