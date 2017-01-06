MKVToolnix - кроссплатформенное приложение, представляющее собой функциональный набор инструментов для работы с файлами формата MKV (Matroska). Программа позволяет добавлять, извлекать, удалять звуковые дорожки и субтитры, редактировать (разбивать/объединять) видео файлы, а также осуществлять конвертацию файлов в формате DivX и AVI в MKV. Поддерживается работа с наиболее популярными кодеками и форматами субтитров.

Отзывы о программе MKVToolnix павлик Хлам,не отображает srt субтитры после запаковки mkv, в отличии от предыдущей версии. накосячили что-т.

| 3 | Ответить Дядя Петя Народ Help хрень какая-то, обновил на эту версию, так теперь текстовые субтитры srt закинутые в контейнер mkv выдает в виде аброкодабры (квадратиков) лажаааа

| 1 | Ответить Ayaka Good to see real expertise on display. Your corutibntion is most welcome.

| | Ответить sarmail Да, покадровая точность у нее реализована кривовата. Но тем не менее я пользуюсь этой прогой давно. В отличие от других, она может обрабатывать видео пакетно. Отрезаю хвосты у тяжеловесных фильмов для коллекции, удаляю дорожки. С годами ее создатели так и не научились выстраивать аудиодорожки в том порядке, в котором они вины плеерам. Поэтому, если они не подписаны, выбираешь их методом тыка. И еще, хотелось бы паузу. Но больше всего хотелось бы, чтобы была возможность просмотра видео.

| | Ответить Red Baron sarmail Не пиши глупостей. Никакой покадровой точности без перекодирования быть не может. Разрезка идет только по ключевым кадрам. Видео просматривать можно. Как там видят аудиодорожки плееры не имеет никакого отношения к этой программе.

| | Ответить fanat Лучше проги super нет

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