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MKVToolnix для Windows

MKVToolnix 9.7.1

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Описание MKVToolnix 9.7.1Описание   Скачать MKVToolnix 9.7.1СКАЧАТЬ (13,66 Мб) Скриншоты MKVToolnix 9.7.1Скриншоты (4)   Статистика MKVToolnix 9.7.1Статистика   Отзывы о MKVToolnix 9.7.1Отзывы (16)  
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4.56 из 5, всего оценок - 97
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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MKVToolnix - кроссплатформенное приложение, представляющее собой функциональный набор инструментов для работы с файлами формата MKV (Matroska). Программа позволяет добавлять, извлекать, удалять звуковые дорожки и субтитры, редактировать (разбивать/объединять) видео файлы, а также осуществлять конвертацию файлов в формате DivX и AVI в MKV. Поддерживается работа с наиболее популярными кодеками и форматами субтитров.

Что нового в MKVToolnix 9.7.1?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты MKVToolnix:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)28 / 88 566
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Редакторы

Отзывы о программе MKVToolnix

павлик про MKVToolnix 9.0.0 [28-03-2016]

Хлам,не отображает srt субтитры после запаковки mkv, в отличии от предыдущей версии. накосячили что-т.
| 3 | Ответить

Дядя Петя про MKVToolnix 9.0.0 [28-03-2016]

Народ Help хрень какая-то, обновил на эту версию, так теперь текстовые субтитры srt закинутые в контейнер mkv выдает в виде аброкодабры (квадратиков) лажаааа
| 1 | Ответить

Ayaka про MKVToolnix 8.6.1 [01-12-2015]

Good to see real expertise on display. Your corutibntion is most welcome.
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sarmail про MKVToolnix 8.5.1 [23-10-2015]

Да, покадровая точность у нее реализована кривовата. Но тем не менее я пользуюсь этой прогой давно. В отличие от других, она может обрабатывать видео пакетно. Отрезаю хвосты у тяжеловесных фильмов для коллекции, удаляю дорожки. С годами ее создатели так и не научились выстраивать аудиодорожки в том порядке, в котором они вины плеерам. Поэтому, если они не подписаны, выбираешь их методом тыка. И еще, хотелось бы паузу. Но больше всего хотелось бы, чтобы была возможность просмотра видео.
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Red Baron в ответ sarmail про MKVToolnix 8.6.1 [02-01-2016]

Не пиши глупостей. Никакой покадровой точности без перекодирования быть не может. Разрезка идет только по ключевым кадрам. Видео просматривать можно. Как там видят аудиодорожки плееры не имеет никакого отношения к этой программе.
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fanat про MKVToolnix 8.4.0 [19-10-2015]

Лучше проги super нет
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