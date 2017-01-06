MKVToolnix - кроссплатформенное приложение, представляющее собой функциональный набор инструментов для работы с файлами формата MKV (Matroska). Программа позволяет добавлять, извлекать, удалять звуковые дорожки и субтитры, редактировать (разбивать/объединять) видео файлы, а также осуществлять конвертацию файлов в формате DivX и AVI в MKV. Поддерживается работа с наиболее популярными кодеками и форматами субтитров.
Хлам,не отображает srt субтитры после запаковки mkv, в отличии от предыдущей версии. накосячили что-т. | 3 | Ответить
Дядя Петя про MKVToolnix 9.0.0 [28-03-2016]
Народ Help хрень какая-то, обновил на эту версию, так теперь текстовые субтитры srt закинутые в контейнер mkv выдает в виде аброкодабры (квадратиков) лажаааа | 1 | Ответить
Ayaka про MKVToolnix 8.6.1 [01-12-2015]
Good to see real expertise on display. Your corutibntion is most welcome. | | Ответить
sarmail про MKVToolnix 8.5.1 [23-10-2015]
Да, покадровая точность у нее реализована кривовата. Но тем не менее я пользуюсь этой прогой давно. В отличие от других, она может обрабатывать видео пакетно. Отрезаю хвосты у тяжеловесных фильмов для коллекции, удаляю дорожки. С годами ее создатели так и не научились выстраивать аудиодорожки в том порядке, в котором они вины плеерам. Поэтому, если они не подписаны, выбираешь их методом тыка. И еще, хотелось бы паузу. Но больше всего хотелось бы, чтобы была возможность просмотра видео. | | Ответить
Red Baron в ответ sarmail про MKVToolnix 8.6.1 [02-01-2016]
Не пиши глупостей. Никакой покадровой точности без перекодирования быть не может. Разрезка идет только по ключевым кадрам. Видео просматривать можно. Как там видят аудиодорожки плееры не имеет никакого отношения к этой программе. | | Ответить