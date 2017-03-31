ABBYY FineReader для Windows

ABBYY FineReader 14.0 / 10.0 Home

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ABBYY FineReader 14.0 / 10.0 HomeОписание   Скачать ABBYY FineReader 14.0 / 10.0 HomeСКАЧАТЬ (400,39 Мб) Скриншоты ABBYY FineReader 14.0 / 10.0 HomeСкриншоты (20)   Статистика ABBYY FineReader 14.0 / 10.0 HomeСтатистика   Отзывы о ABBYY FineReader 14.0 / 10.0 HomeОтзывы (102)  
Оцените программу!
4.37 из 5, всего оценок - 1149
  • Рейтинг программы - 4.37 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

FineReader - самое популярное решение для работы с бумажными и PDF-документами. Предоставляет широчайший спектр возможностей, сочетая в себе технологии распознавания и нужные инструменты для работы с различными типами PDF.

Показывает отличную точность распознавания и вариативность сохранения форматирования исходных документов. Позволит вам легко и точно распознавать отсканированные тексты и экспортировать их в офисные приложения. Благодаря поддержке расширения CSS (Cascading Style Sheets) абсолютно точно воссоздает оформление исходного документа при сохранении в HTML: колонки, картинки, шрифты, таблицы - электронный документ будет точной копией бумажного.

Распознает тексты на 192 языках на основе кириллицы, латиницы, греческого, армянского и арабского алфавитов и иероглифического письма.

Возможности приложения:

  • Работа с PDF-документами:
    • Просмотр PDF-документов и работа с их содержимым;
    • Создание и редактирование;
    • Комментирование и подпись;
    • Защита документов;
    • и многое другое.
  • Сравнение документов любых форматов, как бумажных, так и электронных, с помощью встроенного приложения. Позволяет выявить значимые несоответствия в тексте и поможет предотвратить подписание или публикацию некорректной версии документа.
  • Распознавание и конвертирование.
  • Автоматическая обработка с настройкой "горячей" папки по расписанию и шаблонам.
  • Поддерживает следующие входные форматы: PDF, PDF/А, TIFF, JPEG, JBIG2, PNG, BMP, GIF, DjVu, DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, TXT и другие.
  • Предлагает следующие форматы сохранения:DOC(X), XLS(X), PDF, PDF/А, RTF, TXT, CSV, ODT, EPUB, FB2, DjVu, PPTX, HTML, TIFF, JPEG, PNG и другие.
  • 192 языка распознавания.
  • Поддержка сканеров: TWAIN- и WIA-совместимые сканеры и МФУ.
Скриншоты ABBYY FineReader:

Статус программы Демо версия | Цена: 5390 руб.
Ограничение в работе программы30 дней, распознает 100 страниц
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Польскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)40 / 1 533 091
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРаспознавание - PDF

Отзывы о программе ABBYY FineReader

IronGate про ABBYY FineReader 12.0.101.382 Pro / 10.0 Home [08-03-2016]

Скачал прогу, версию номер 10 но она к сожалению требует либо ключа, либо лицензии, а файл с лицензией, который идет к инсталляхе не подходит. Может кто подскажет как тут лучше быть??
6 | 41 | Ответить

Нурбол про ABBYY FineReader 12.0.101.382 Pro / 10.0 Home [06-11-2015]

у меня принтер hp Laser Jet Pro MFP M125a как думаете будет видеть ?
5 | 3 | Ответить

Николай про ABBYY FineReader 12.0.101.382 Pro / 10.0 Home [06-09-2015]

Загрузка виснет на 40-49 мБ - из 112. И все виснет нафиг. Злой на прогеров
3 | 2 | Ответить

Valentina про ABBYY FineReader 12.0.101.264 Pro / 10.0 Home [12-09-2014]

У меня принтер EPSON L200. Скачала ABBYY FineReader 10, 11, 12 версии и ни одна из них не видит мой принтер.
2 | 25 | Ответить

gambit в ответ Valentina про ABBYY FineReader 12.0.101.264 Pro / 10.0 Home [03-10-2014]

нужно принтер поставить на удаленное сканирование !И тогда сможешь сканировать!
2 | 3 | Ответить

Степан про ABBYY FineReader 12.0.101.264 Pro / 10.0 Home [25-06-2014]

Хорошая програмка, а главное халявная, кряков в инете куча, взламывается на ура. Я её использую чаще в пдф форматах для электронной книжки, очень удобно
17 | 23 | Ответить

Читать все отзывы (102) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Распознавание"
 

ABBYY FineReader 12.0.101.382 Pro / 10.0 Home

FineReader - удобная программа для распознавания отсканированных текстов, с возможностью их дальнейшего экспорта в офисные приложения. Умеет распознавать тексты на 186 языках, включая такие популярные как английский, русский, немецкий, французский,

CuneiForm 12

CuneiForm - удобное в эксплуатации приложение, которое предназначено для распознавания текста и конвертации бумажных документов и графических файлов в редактируемый текст. Используются алгоритмы оптического распознавания (OCR) и словарная проверка

NAPS2 5.3.1

NAPS2 (Not Another PDF Scanner 2) - очень удобная оболочка для сканирования документов и сохранения их в формат PDF или в виде графического изображения

WinScan2PDF 3.41

WinScan2PDF - небольшая портативная (не требующая инсталляции) программа для сканирования различных документов с помощью любого установленного сканера, и дальнейшего их сохранения на ПК в формате PDF

ABBYY Screenshot Reader 9.0

ABBYY Screenshot Reader — простая и удобная программа для создания снимков любой области экрана с возможностью автоматического распознавания текста на полученых изображениях

AfterScan 5.1

AfterScan - Если Вы занимаетесь сканированием и распознаванием текстов, имеете дело с поточным редактированием набранных текстов, собираете свою собственную электронную библиотеку или просто хотите привести в порядок мемуары, то эта программа для Вас. Про

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

iTunes

Балаболка

Avidemux

Mozilla Firefox

PicturesToExe

uTorrent

Google Chrome

Adobe Reader

Weather Watcher Live

SiSoftware Sandra Lite

WavePad

AIDA64 Extreme Edition

EMDB

Virtual DJ

XviD4PSP

RoboForm

Total Commander

Skype

GPU-Z

Opera

 
 