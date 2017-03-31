FineReader - самое популярное решение для работы с бумажными и PDF-документами. Предоставляет широчайший спектр возможностей, сочетая в себе технологии распознавания и нужные инструменты для работы с различными типами PDF.
Показывает отличную точность распознавания и вариативность сохранения форматирования исходных документов. Позволит вам легко и точно распознавать отсканированные тексты и экспортировать их в офисные приложения. Благодаря поддержке расширения CSS (Cascading Style Sheets) абсолютно точно воссоздает оформление исходного документа при сохранении в HTML: колонки, картинки, шрифты, таблицы - электронный документ будет точной копией бумажного.
Распознает тексты на 192 языках на основе кириллицы, латиницы, греческого, армянского и арабского алфавитов и иероглифического письма.
Возможности приложения:
Работа с PDF-документами:
Просмотр PDF-документов и работа с их содержимым;
Создание и редактирование;
Комментирование и подпись;
Защита документов;
и многое другое.
Сравнение документов любых форматов, как бумажных, так и электронных, с помощью встроенного приложения. Позволяет выявить значимые несоответствия в тексте и поможет предотвратить подписание или публикацию некорректной версии документа.
Распознавание и конвертирование.
Автоматическая обработка с настройкой "горячей" папки по расписанию и шаблонам.
Поддерживает следующие входные форматы: PDF, PDF/А, TIFF, JPEG, JBIG2, PNG, BMP, GIF, DjVu, DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, TXT и другие.
Предлагает следующие форматы сохранения:DOC(X), XLS(X), PDF, PDF/А, RTF, TXT, CSV, ODT, EPUB, FB2, DjVu, PPTX, HTML, TIFF, JPEG, PNG и другие.
192 языка распознавания.
Поддержка сканеров: TWAIN- и WIA-совместимые сканеры и МФУ.
IronGate про ABBYY FineReader 12.0.101.382 Pro / 10.0 Home [08-03-2016]
Скачал прогу, версию номер 10 но она к сожалению требует либо ключа, либо лицензии, а файл с лицензией, который идет к инсталляхе не подходит. Может кто подскажет как тут лучше быть?? 6 | 41 | Ответить
Нурбол про ABBYY FineReader 12.0.101.382 Pro / 10.0 Home [06-11-2015]
у меня принтер hp Laser Jet Pro MFP M125a как думаете будет видеть ? 5 | 3 | Ответить
Николай про ABBYY FineReader 12.0.101.382 Pro / 10.0 Home [06-09-2015]
Загрузка виснет на 40-49 мБ - из 112. И все виснет нафиг. Злой на прогеров 3 | 2 | Ответить
Valentina про ABBYY FineReader 12.0.101.264 Pro / 10.0 Home [12-09-2014]
У меня принтер EPSON L200. Скачала ABBYY FineReader 10, 11, 12 версии и ни одна из них не видит мой принтер. 2 | 25 | Ответить
gambit в ответ Valentina про ABBYY FineReader 12.0.101.264 Pro / 10.0 Home [03-10-2014]
нужно принтер поставить на удаленное сканирование !И тогда сможешь сканировать! 2 | 3 | Ответить
Степан про ABBYY FineReader 12.0.101.264 Pro / 10.0 Home [25-06-2014]
Хорошая програмка, а главное халявная, кряков в инете куча, взламывается на ура. Я её использую чаще в пдф форматах для электронной книжки, очень удобно 17 | 23 | Ответить
FineReader - удобная программа для распознавания отсканированных текстов, с возможностью их дальнейшего экспорта в офисные приложения. Умеет распознавать тексты на 186 языках, включая такие популярные как английский, русский, немецкий, французский,
CuneiForm - удобное в эксплуатации приложение, которое предназначено для распознавания текста и конвертации бумажных документов и графических файлов в редактируемый текст. Используются алгоритмы оптического распознавания (OCR) и словарная проверка
AfterScan - Если Вы занимаетесь сканированием и распознаванием текстов, имеете дело с поточным редактированием набранных текстов, собираете свою собственную электронную библиотеку или просто хотите привести в порядок мемуары, то эта программа для Вас. Про