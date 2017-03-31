FineReader - самое популярное решение для работы с бумажными и PDF-документами. Предоставляет широчайший спектр возможностей, сочетая в себе технологии распознавания и нужные инструменты для работы с различными типами PDF.

Показывает отличную точность распознавания и вариативность сохранения форматирования исходных документов. Позволит вам легко и точно распознавать отсканированные тексты и экспортировать их в офисные приложения. Благодаря поддержке расширения CSS (Cascading Style Sheets) абсолютно точно воссоздает оформление исходного документа при сохранении в HTML: колонки, картинки, шрифты, таблицы - электронный документ будет точной копией бумажного.

Распознает тексты на 192 языках на основе кириллицы, латиницы, греческого, армянского и арабского алфавитов и иероглифического письма.

Возможности приложения: