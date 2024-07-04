Screen OCR - это эффективное приложение для извлечения текста из изображений или недоступных фрагментов текста на экране. Оно идеально подходит для тех случаев, когда нужно получить текст с изображений, веб-страниц или других источников, которые не позволяют простое копирование. Благодаря этому инструменту, больше не потребуется делать скриншоты и загружать их в онлайн-сервисы для распознавания текста.

Приложение обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом, где все основные функции доступны через одну кнопку - "Grab Text". Нажав на эту кнопку, пользователь может выделить любой текст на экране, будь то изображение или веб-страница. Screen OCR работает незаметно, находясь в системном трее, и может запускаться вместе с операционной системой. Для удобства также предусмотрена возможность использования горячих клавиш, например, Ctrl + Shift + A, или настройки любой другой комбинации по желанию пользователя.

Основные возможности Screen OCR: