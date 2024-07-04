Screen OCR для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:5.0.0.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Распознавание
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:26.64 Мб
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Screen OCR скриншот № 1

Screen OCR - это эффективное приложение для извлечения текста из изображений или недоступных фрагментов текста на экране. Оно идеально подходит для тех случаев, когда нужно получить текст с изображений, веб-страниц или других источников, которые не позволяют простое копирование. Благодаря этому инструменту, больше не потребуется делать скриншоты и загружать их в онлайн-сервисы для распознавания текста.

Приложение обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом, где все основные функции доступны через одну кнопку - "Grab Text". Нажав на эту кнопку, пользователь может выделить любой текст на экране, будь то изображение или веб-страница. Screen OCR работает незаметно, находясь в системном трее, и может запускаться вместе с операционной системой. Для удобства также предусмотрена возможность использования горячих клавиш, например, Ctrl + Shift + A, или настройки любой другой комбинации по желанию пользователя.

Основные возможности Screen OCR:

  • Извлечение текста из любых изображений и недоступных фрагментов на экране.
  • Простое управление через одну кнопку "Grab Text".
  • Поддержка горячих клавиш для быстрого доступа к функциям приложения.
  • Работа в фоновом режиме из системного трея.
  • Автоматический запуск вместе с операционной системой.
  • Интуитивно понятный интерфейс, не требующий специального обучения.
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