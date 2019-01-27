Строительный калькулятор РФ - программный комплекс, который позволяет автоматизировать процесс расчета необходимого количества строительных материалов и комплектующих, с указанием их стоимости, трудоемкости и общей стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ по рыночным ценам.

Все расчеты производятся автоматически, основываясь на технологии выполнения работ, заложенных в программу:

технологии выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ.

базу данных трудозатрат, затрат строительных материалов и конструкций необходимых при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ.

базу данных строительных материалов изделий и конструкций.

прайс-листы на строительные материалы изделия и конструкции, с возможностью вноса своих поставщиков и их цен.

В состав нормативной базы входят нормы на выполнение следующих строительно-монтажных работ:

Фундаменты.

Подвалы.

Стены.

Перекрытия.

Проемы.

Потолки.

Крыши.

Полы.

Фасады.

Лестницы.

Водоснабжение и канализация.

Отопление.

Газофикация.

Энергоснабжение.

Антисептирование, огнезащита.

Благоустройство территории.

Демонтажные работы.

Прочие ремонтно-строительные работы (приготовление растворов, бетона, сверление и пробивка борозд и прочее).

Прочие расходы (доставка, погрузка разгрузка материалов и оборудования, вывоз мусора и т.д.).

Кроме того Строительный калькулятор РФ включает в себя графический модуль, позволяющий пользователю самому создавать план здания, с указанием размеров стен, комнат, проемов, арок, ниш и т.д., а также подгружать в него уже готовые чертежи, после чего автоматически будут сформированы все входные параметры (площадь стен комнаты, площадь пола, потолка и т.д.) на основании которых будут рассчитываться объемы выполнения работ.