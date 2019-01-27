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Строительный калькулятор РФ для Windows

Строительный калькулятор РФ 2.0.0

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Описание Строительный калькулятор РФ 2.0.0Описание   Скачать Строительный калькулятор РФ 2.0.0СКАЧАТЬ (101,68 Мб) Скриншоты Строительный калькулятор РФ 2.0.0Скриншоты (8)   Статистика Строительный калькулятор РФ 2.0.0Статистика   Отзывы о Строительный калькулятор РФ 2.0.0Отзывы (3)  
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4.36 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.36 из 5
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Строительный калькулятор РФ - программный комплекс, который позволяет автоматизировать процесс расчета необходимого количества строительных материалов и комплектующих, с указанием их стоимости, трудоемкости и общей стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ по рыночным ценам.

Все расчеты производятся автоматически, основываясь на технологии выполнения работ, заложенных в программу:

  • технологии выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ.
  • базу данных трудозатрат, затрат строительных материалов и конструкций необходимых при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ.
  • базу данных строительных материалов изделий и конструкций.
  • прайс-листы на строительные материалы изделия и конструкции, с возможностью вноса своих поставщиков и их цен.

В состав нормативной базы входят нормы на выполнение следующих строительно-монтажных работ:

  • Фундаменты.
  • Подвалы.
  • Стены.
  • Перекрытия.
  • Проемы.
  • Потолки.
  • Крыши.
  • Полы.
  • Фасады.
  • Лестницы.
  • Водоснабжение и канализация.
  • Отопление.
  • Газофикация.
  • Энергоснабжение.
  • Антисептирование, огнезащита.
  • Благоустройство территории.
  • Демонтажные работы.
  • Прочие ремонтно-строительные работы (приготовление растворов, бетона, сверление и пробивка борозд и прочее).
  • Прочие расходы (доставка, погрузка разгрузка материалов и оборудования, вывоз мусора и т.д.).

Кроме того Строительный калькулятор РФ включает в себя графический модуль, позволяющий пользователю самому создавать план здания, с указанием размеров стен, комнат, проемов, арок, ниш и т.д., а также подгружать в него уже готовые чертежи, после чего автоматически будут сформированы все входные параметры (площадь стен комнаты, площадь пола, потолка и т.д.) на основании которых будут рассчитываться объемы выполнения работ.

 

Скриншоты Строительный калькулятор РФ:

Статус программы Демо версия
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 16 753
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧертеж, САПР - Калькуляторы
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Отзывы о программе Строительный калькулятор РФ

строитель соц жилья про Строительный калькулятор РФ 1.4.0 [24-12-2014]

Супер!
3 | 2 | Ответить

Ветхое про Строительный калькулятор РФ 1.4.0 [23-06-2012]

Полезная программа в строительстве жилья.
3 | | Ответить

Эльдар про Строительный калькулятор РФ 1.4.0 [19-09-2011]

Искал калькулятор для расчета материалов по объекту, сначала смотрел бесплатные, но потом понял что бесплатно - это то что есть. Посмотрел "Строительный калькулятор РФ 1.4.0" триал-версию, очень даже. Помимо расчетов есть еще и графический модуль, хотя о нем я узнал от менеджера, который показал презентацию на ПРО версии, так что просите презентацию
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