Строительный калькулятор РФ - программный комплекс, который позволяет автоматизировать процесс расчета необходимого количества строительных материалов и комплектующих, с указанием их стоимости, трудоемкости и общей стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ по рыночным ценам.
Все расчеты производятся автоматически, основываясь на технологии выполнения работ, заложенных в программу:
технологии выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ.
базу данных трудозатрат, затрат строительных материалов и конструкций необходимых при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ.
базу данных строительных материалов изделий и конструкций.
прайс-листы на строительные материалы изделия и конструкции, с возможностью вноса своих поставщиков и их цен.
В состав нормативной базы входят нормы на выполнение следующих строительно-монтажных работ:
Фундаменты.
Подвалы.
Стены.
Перекрытия.
Проемы.
Потолки.
Крыши.
Полы.
Фасады.
Лестницы.
Водоснабжение и канализация.
Отопление.
Газофикация.
Энергоснабжение.
Антисептирование, огнезащита.
Благоустройство территории.
Демонтажные работы.
Прочие ремонтно-строительные работы (приготовление растворов, бетона, сверление и пробивка борозд и прочее).
Прочие расходы (доставка, погрузка разгрузка материалов и оборудования, вывоз мусора и т.д.).
Кроме того Строительный калькулятор РФ включает в себя графический модуль, позволяющий пользователю самому создавать план здания, с указанием размеров стен, комнат, проемов, арок, ниш и т.д., а также подгружать в него уже готовые чертежи, после чего автоматически будут сформированы все входные параметры (площадь стен комнаты, площадь пола, потолка и т.д.) на основании которых будут рассчитываться объемы выполнения работ.
Ветхое про Строительный калькулятор РФ 1.4.0 [23-06-2012]
Полезная программа в строительстве жилья. 3 | | Ответить
Эльдар про Строительный калькулятор РФ 1.4.0 [19-09-2011]
Искал калькулятор для расчета материалов по объекту, сначала смотрел бесплатные, но потом понял что бесплатно - это то что есть. Посмотрел "Строительный калькулятор РФ 1.4.0" триал-версию, очень даже. Помимо расчетов есть еще и графический модуль, хотя о нем я узнал от менеджера, который показал презентацию на ПРО версии, так что просите презентацию 5 | 3 | Ответить