DWG TrueView для Windows

DWG TrueView 2020

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Описание DWG TrueView 2020Описание   Скачать DWG TrueView 2020СКАЧАТЬ (668,48 Мб) Скриншоты DWG TrueView 2020Скриншоты (5)   Статистика DWG TrueView 2020Статистика   Отзывы о DWG TrueView 2020Отзывы (0)  
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Autodesk DWG TrueView - удобная программа для просмотра файлов DWG и DXF-формата, которые чаще всего используются в CAD-приложениях.

Выбранные проекты отражаются в 3D-режиме, c возможность их конвертации. Присутствует возможность масштабирования и управления слоями, а также измерения объема, площади, радиуса углов и прочих параметров модели.

Доступна детальная информация о проекте с функцией вывода на печать. В программе возможна параллельная работа над несколькими проектами.

Особенности приложения:

  • Качественный просмотр DWG и DXF-файлов.
  • Ознакомление с данными проектов.
  • Возможность управления слоями.
  • Возможность работать над несколькими проектами одновременно.
  • Проведение точных измерений площадей, расстояний, радиусов, объемов и углов.
  • Вывод проектов на печать.
  • Конвертирование открытых файлов в форматы PDF, DWFx и DWF.

Примечание! Для работы программы необходимо наличие установленных .NET Framework и DirectX.

DWG TrueView
DWG TrueView
DWG TrueView
DWG TrueView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧертеж, САПР
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Отзывы о программе DWG TrueView

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