Autodesk DWG TrueView - удобная программа для просмотра файлов DWG и DXF-формата, которые чаще всего используются в CAD-приложениях.

Выбранные проекты отражаются в 3D-режиме, c возможность их конвертации. Присутствует возможность масштабирования и управления слоями, а также измерения объема, площади, радиуса углов и прочих параметров модели.

Доступна детальная информация о проекте с функцией вывода на печать. В программе возможна параллельная работа над несколькими проектами.

Особенности приложения:

Качественный просмотр DWG и DXF-файлов.

Ознакомление с данными проектов.

Возможность управления слоями.

Возможность работать над несколькими проектами одновременно.

Проведение точных измерений площадей, расстояний, радиусов, объемов и углов.

Вывод проектов на печать.

Конвертирование открытых файлов в форматы PDF, DWFx и DWF.

Примечание! Для работы программы необходимо наличие установленных .NET Framework и DirectX.