DWG TrueView

Кафель 7.05 PROF
Кафель - программа для расчета кафельных покрытий. Позволяет создать 3D дизайн-проект помещения, выполнить укладку плитки или другого покрытия, установить 3D-модели,
Дом-3D 3.2
Дом-3D - интересная площадка для трехмерного проектирования интерьера домов и квартир
Free DWG Viewer 16.2.0.172
Free DWG Viewer - удобная в работе утилита для просмотра файлов AutoCad формата DWG, DXF, DWF и CSF. Присутствует возможность печати как всего чертежа или схемы, так
Базис-Конструктор-Мебельщик 11
Базис-Конструктор-Мебельщик - представляет собой полный пакет решений для автоматизации конструирования, производства и продажи мебели
Раскрой 6.64.131
Раскрой - Программа раскроя позволяет производить построение карты оптимизированного раскроя промышленных материалов, например, ДСП (при изготовлении мебели), стекла
КОМПАС-3D Viewer 16.1
КОМПАС-3D Viewer - бесплатная программа для просмотра и печати документов и шаблонов документов, разработанных в системе КОМПАС-3D и КОМПАС-3D LT. Возможны также