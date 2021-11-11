ArchiCAD для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Демо версия
Ограничение:30 дней
Версия:25.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Чертеж, САПР
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:2,24 Гб
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ArchiCAD - профессиональное программное обеспечение, предназначенное для проектирования и моделирования зданий, отвечающее всем требованиям и стандартам архитектурного проектирования, обладающее интуитивно понятной рабочей средой и обеспечивающее точную работу с информацией.

С помощью данного приложения можно свободно проектировать и работать с проектами любых размеров с помощью набора мощных инструментов для создания чертежей, спецификаций и трехмерных моделей, делающих Archicad самым эффективным и интуитивно понятным BIM-приложением.

Ключевые функции ArchiCAD:

  • Создание проектов любых размеров и сложности вместе с командой.
  • Работа с облаками точек.
  • Инструменты алгоритмического проектирования и высокая производительность.
  • Встроенный графический редактор.
  • Профессиональные инструменты архитектурной визуализации.
  • Доступ к базам готовых проектов.
  • Универсальные инструменты документирования в сочетании с автоматизированными функциями публикации проектов.
  • Обмен данными по электронной почте.
  • Возможность раскраски объектов в 3D окне.
  • Продуманные инструменты для свободного моделирования зданий.
  • Новая технология BIM Server для совместной работы над проектом.
  • И многое другое...
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