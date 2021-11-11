ArchiCAD для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|25.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Graphisoft
|Категория:
|Чертеж, САПР
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|2,24 Гб
|СКАЧАТЬ
ArchiCAD - профессиональное программное обеспечение, предназначенное для проектирования и моделирования зданий, отвечающее всем требованиям и стандартам архитектурного проектирования, обладающее интуитивно понятной рабочей средой и обеспечивающее точную работу с информацией.
С помощью данного приложения можно свободно проектировать и работать с проектами любых размеров с помощью набора мощных инструментов для создания чертежей, спецификаций и трехмерных моделей, делающих Archicad самым эффективным и интуитивно понятным BIM-приложением.
Ключевые функции ArchiCAD:
- Создание проектов любых размеров и сложности вместе с командой.
- Работа с облаками точек.
- Инструменты алгоритмического проектирования и высокая производительность.
- Встроенный графический редактор.
- Профессиональные инструменты архитектурной визуализации.
- Доступ к базам готовых проектов.
- Универсальные инструменты документирования в сочетании с автоматизированными функциями публикации проектов.
- Обмен данными по электронной почте.
- Возможность раскраски объектов в 3D окне.
- Продуманные инструменты для свободного моделирования зданий.
- Новая технология BIM Server для совместной работы над проектом.
- И многое другое...
Функциональный инструмент, позволяющий просматривать файлы формата DWG и DXF, измерять...
Быстрая мощная CAD-система, которая предлагает функциональные возможности для...
Free DWG Viewer - удобная в работе утилита для просмотра файлов AutoCad формата DWG, DXF, DWF и CSF....
nanoCAD - универсальная САПР-платформа, в которую входит весь необходимый инструментарий для проектирования и создания чертежей...
План Эвакуации - программа, которая является удобным средством для создания планов...
Базис-Конструктор-Мебельщик 11
Базис-Конструктор-Мебельщик - представляет собой полный пакет решений для автоматизации конструирования, производства и продажи мебели...
Отзывы о программе ArchiCAD
Admin
Отзывов о программе ArchiCAD 25.0 пока нет, можете добавить...