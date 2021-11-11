ArchiCAD - профессиональное программное обеспечение, предназначенное для проектирования и моделирования зданий, отвечающее всем требованиям и стандартам архитектурного проектирования, обладающее интуитивно понятной рабочей средой и обеспечивающее точную работу с информацией.

С помощью данного приложения можно свободно проектировать и работать с проектами любых размеров с помощью набора мощных инструментов для создания чертежей, спецификаций и трехмерных моделей, делающих Archicad самым эффективным и интуитивно понятным BIM-приложением.

Ключевые функции ArchiCAD: