КОМПАС-3D для Windows

КОМПАС-3D 18.1

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Описание КОМПАС-3D 18.1Описание   Скачать КОМПАС-3D 18.1СКАЧАТЬ (1,15 Гб) Скриншоты КОМПАС-3D 18.1Скриншоты (5)   Статистика КОМПАС-3D 18.1Статистика   Отзывы о КОМПАС-3D 18.1Отзывы (0)  
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КОМПАС-3D - навороченная система трехмерного проектирования, которая сочетает в себе простоту освоения и легкость работы с мощными функциональными возможностями твердотельного и поверхностного моделирования.

Ключевой особенностью продукта является использование собственного математического ядра С3D и параметрических технологий, разработанных специалистами АСКОН.

Приложение обеспечивает поддержку наиболее распространенных форматов 3D-моделей (STEP, ACIS, IGES, DWG, DXF), что позволяет организовывать эффективный обмен данными со смежными организациями и заказчиками, использующими любые CAD / CAM / CAE-системы в работе.

Основные возможности КОМПАС-3D:

  • Использование собственного математического ядра С3D и параметрических технологий, разработанных специалистами АСКОН.
  • Проектирование машиностроительных и приборостроительных изделий.
  • Может использоваться при решении различных задач в архитектурно-строительном и технологическом проектировании.
  • Поддержка наиболее распространенных форматов 3D-моделей (STEP, ACIS, IGES, DWG, DXF).
КОМПАС-3D
КОМПАС-3D
КОМПАС-3D
КОМПАС-3D
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1490 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧертеж, САПР - Редакторы
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Отзывы о программе КОМПАС-3D

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