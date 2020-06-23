Free DWG Viewer 16.2.0.172
Free DWG Viewer - удобная в работе утилита для просмотра файлов AutoCad формата DWG, DXF, DWF и CSF. Присутствует возможность печати как всего чертежа или схемы, так
Дом-3D 3.2
Дом-3D - интересная площадка для трехмерного проектирования интерьера домов и квартир
Базис-Конструктор-Мебельщик 11
Базис-Конструктор-Мебельщик - представляет собой полный пакет решений для автоматизации конструирования, производства и продажи мебели
DWG TrueView 2019 / 2021
Функциональный инструмент, позволяющий просматривать файлы формата DWG и DXF, измерять объем, площадь, радиус углов и другие параметры модели и отправлять их на
Кафель 7.05 PROF
Кафель - программа для расчета кафельных покрытий. Позволяет создать 3D дизайн-проект помещения, выполнить укладку плитки или другого покрытия, установить 3D-модели,
Home Plan Pro 5.7.1.1
Home Plan Pro - отличное приложение для быстрого создания проекта дома, квартиры или комнаты. Огромное количество инструментов, полезных функций и уже готовых