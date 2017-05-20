ВидеоМАСТЕР для Windows

ВидеоМАСТЕР 11.0

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Описание ВидеоМАСТЕР 11.0Описание   Скачать ВидеоМАСТЕР 11.0СКАЧАТЬ (58,39 Мб) Скриншоты ВидеоМАСТЕР 11.0Скриншоты (7)   Статистика ВидеоМАСТЕР 11.0Статистика   Отзывы о ВидеоМАСТЕР 11.0Отзывы (128)  
Оцените программу!
4.17 из 5, всего оценок - 398
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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ВидеоМАСТЕР - универсальный видео конвертер с возможностью записи DVD дисков. Программа позволяет быстро конвертировать видео в любой формат, включая ролики высокого разрешения и онлайн-видео. Конвертер включает более 320 готовых настроек видео для мобильных устройств (плееров, телефонов, игровых приставок) и популярных сайтов, таких как YouTube, Vimeo, ВКонтакте и др. Кроме того можно легко менять любые параметры видео, включая разрешение и битрейт. ВидеоМАСТЕР поддерживает форматы AVI, MP4, MPEG, 3GP, 3G2, WMV, MOV, VOB, MKV, FLV, MPG, PSP, M4V, MTV, H261, H263, H264, MP3 и многие другие, а также позволяет извлекать звук из любого видео.

Основные возможности программы:

  • Поддержка форматов AVI, MP4, MPEG, 3GP, 3G2, WMV, MOV, VOB, MKV, FLV, MPG, PSP, M4V, MTV, H261, H263, H264, MP3 и др.
  • Обрезка и соединение видео.
  • Кадрирование видео и добавление надписей.
  • Пакетная конвертация файлов.
  • Повышение качества видеозаписей.
  • Оптимизация видео для различных мобильных устройств (iPhone, iPod, телефонов Nokia, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola и др.).
  • Наложение специальных эффектов.
  • Встроенный DVD-риппер (конвертация целых дисков или отдельных глав).
  • Публикация видео на сайтах и блогах.
  • Возможность записи DVD дисков с интерактивным меню.
  • Интегрированный проигрыватель.
Скриншоты ВидеоМАСТЕР:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1 085 руб.
Ограничение в работе программы10 дней, наложение логотипа "Пробная версия" на выходные файлы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)22 / 214 067
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГрабберы, Рипперы - Кодеки, декодеры - Редакторы
 Программа ВидеоМАСТЕР отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе ВидеоМАСТЕР

Валерий про ВидеоМАСТЕР 10.0 [04-05-2017]

Если бы мне впарили это дерьмо (ВидеоМАСТЕР) где нибудь в магазине ... пришёл бы и убил!
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Андрей про ВидеоМАСТЕР 10.0 [19-02-2017]

Не покупайте эту программу.Это полный развод!!!Если вы обновитесь в течении года до новой версии,то спустя этот самый год слетит активация.Надо либо не обновляться,либо сохранять установочный файл который вам присылали при первой покупке.В тех поддержке прямо не говорят что слетает активация.Эта компания чистые мошенники,поищите альтернативу,было бы честно если бы предупреждали,а так обновились и всё через год покупай!!!
5 | 1 | Ответить

Татьяна в ответ Андрей про ВидеоМАСТЕР 10.0 [08-05-2017]

Они не мошенники. Они честно предупреждают, что обеспечивают обновлениями в течение года. Дальше можно пользоваться той версией, которая осталась у вас к концу года использования. Другой вопрос, что эта программа - действительно дерьмовая!
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Василий про ВидеоМАСТЕР 8.0 [25-08-2016]

Программа супер!! Пользуюсь ей больше двух лет. Очень быстро работает поэтому поменять формат файлу можно за пару минут. Также в Видеомастере есть встроенный редактор. Подправить что либо в ролике очень просто и для этого не надо устанавливать на компьютер другой софт!
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Алексей про ВидеоМАСТЕР 8.0 [06-07-2016]

Все хорошие отзывы об этой программе - заказные!!! Реально - обман. Деньги заплатил за год пользования, при чем об этом ни где не упоминается, написано о покупке программы. Кроме того, в течение года прога работала "Коряво" висла и т.д. Работает медленно, функции монтажа вообще полный маразм. Пользуйте нормальные проги...
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Александр про ВидеоМАСТЕР 8.0 [16-06-2016]

Программа устроила, а продление через год платное. В техподдержке написали - или платите или пользуйтесь дистрибутивом на момент покупки - ага, где я его теперь возьму? Разводилово.
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