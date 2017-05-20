ВидеоМАСТЕР - универсальный видео конвертер с возможностью записи DVD дисков. Программа позволяет быстро конвертировать видео в любой формат, включая ролики высокого разрешения и онлайн-видео. Конвертер включает более 320 готовых настроек видео для мобильных устройств (плееров, телефонов, игровых приставок) и популярных сайтов, таких как YouTube, Vimeo, ВКонтакте и др. Кроме того можно легко менять любые параметры видео, включая разрешение и битрейт. ВидеоМАСТЕР поддерживает форматы AVI, MP4, MPEG, 3GP, 3G2, WMV, MOV, VOB, MKV, FLV, MPG, PSP, M4V, MTV, H261, H263, H264, MP3 и многие другие, а также позволяет извлекать звук из любого видео. Основные возможности программы:

Aurora DVD Copy - Программа для высококачественного и быстрого копирования DVD как целиком, так и выборочно (видео файлы, аудио, субтитры и т.д.). Позволяет обойти

DVD to Apple Device Ripper - программа для копирования DVD-дисков с возможностью конвертирования в различные аудио и видео файлы в форматы оптимизированные для