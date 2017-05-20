ВидеоМАСТЕР - универсальный видео конвертер с возможностью записи DVD дисков. Программа позволяет быстро конвертировать видео в любой формат, включая ролики высокого разрешения и онлайн-видео. Конвертер включает более 320 готовых настроек видео для мобильных устройств (плееров, телефонов, игровых приставок) и популярных сайтов, таких как YouTube, Vimeo, ВКонтакте и др. Кроме того можно легко менять любые параметры видео, включая разрешение и битрейт. ВидеоМАСТЕР поддерживает форматы AVI, MP4, MPEG, 3GP, 3G2, WMV, MOV, VOB, MKV, FLV, MPG, PSP, M4V, MTV, H261, H263, H264, MP3 и многие другие, а также позволяет извлекать звук из любого видео.
Основные возможности программы:
Поддержка форматов AVI, MP4, MPEG, 3GP, 3G2, WMV, MOV, VOB, MKV, FLV, MPG, PSP, M4V, MTV, H261, H263, H264, MP3 и др.
Обрезка и соединение видео.
Кадрирование видео и добавление надписей.
Пакетная конвертация файлов.
Повышение качества видеозаписей.
Оптимизация видео для различных мобильных устройств (iPhone, iPod, телефонов Nokia, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola и др.).
Наложение специальных эффектов.
Встроенный DVD-риппер (конвертация целых дисков или отдельных глав).
Публикация видео на сайтах и блогах.
Возможность записи DVD дисков с интерактивным меню.
DVD Rebuilder - Программа, предназначенная для копирования DVD дисков. Утилита умеет делать точную копию DVD, включая субтитры, меню, языковые переводы фильма и т.д.
Отзывы о программе ВидеоМАСТЕР
Валерий про ВидеоМАСТЕР 10.0 [04-05-2017]
Если бы мне впарили это дерьмо (ВидеоМАСТЕР) где нибудь в магазине ... пришёл бы и убил! | | Ответить
Андрей про ВидеоМАСТЕР 10.0 [19-02-2017]
Не покупайте эту программу.Это полный развод!!!Если вы обновитесь в течении года до новой версии,то спустя этот самый год слетит активация.Надо либо не обновляться,либо сохранять установочный файл который вам присылали при первой покупке.В тех поддержке прямо не говорят что слетает активация.Эта компания чистые мошенники,поищите альтернативу,было бы честно если бы предупреждали,а так обновились и всё через год покупай!!! 5 | 1 | Ответить
Татьяна в ответ Андрей про ВидеоМАСТЕР 10.0 [08-05-2017]
Они не мошенники. Они честно предупреждают, что обеспечивают обновлениями в течение года. Дальше можно пользоваться той версией, которая осталась у вас к концу года использования. Другой вопрос, что эта программа - действительно дерьмовая! | | Ответить
Василий про ВидеоМАСТЕР 8.0 [25-08-2016]
Программа супер!! Пользуюсь ей больше двух лет. Очень быстро работает поэтому поменять формат файлу можно за пару минут. Также в Видеомастере есть встроенный редактор. Подправить что либо в ролике очень просто и для этого не надо устанавливать на компьютер другой софт! 1 | 1 | Ответить
Алексей про ВидеоМАСТЕР 8.0 [06-07-2016]
Все хорошие отзывы об этой программе - заказные!!! Реально - обман. Деньги заплатил за год пользования, при чем об этом ни где не упоминается, написано о покупке программы. Кроме того, в течение года прога работала "Коряво" висла и т.д. Работает медленно, функции монтажа вообще полный маразм. Пользуйте нормальные проги... 6 | 7 | Ответить
Александр про ВидеоМАСТЕР 8.0 [16-06-2016]
Программа устроила, а продление через год платное. В техподдержке написали - или платите или пользуйтесь дистрибутивом на момент покупки - ага, где я его теперь возьму? Разводилово. 1 | | Ответить