Calibre 2.79 Описание СКАЧАТЬ ( 60,21 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (36) Оцените программу!

4.41 из 5, всего оценок - 131 Рейтинг программы - 4.41 из 5

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5 Calibre - отличный менеджер электронных книг, который станет незаменимым помощником всем поклонникам чтения на электронных устройствах, предоставляя широкие возможности для организации собственной библиотеки. Программа поддерживает работу с самыми различными ридерами, начиная от Amazon Kindle и заканчивая Android-смартфонами, позволяя конвертировать книги в нужный пользователю формат. Также присутствует поддержка наиболее популярных форматов, как например EPUB, OPF, PDB, PDF, RTF, TXT, LRF, FB2, HTML, MOBI и т.д., плюс наличие такой полезной возможности, как работа с книгами в архивах. С помощью Calibre можно отредактировать метаданные, добавить обложку, переслать файл на подключенное устройство, открыть его для чтения при помощи встроенного E-book viewer и проделать еще целый ряд операций. Кроме того имеется встроенная функция поиска изданий в онлайновых библиотеках и магазинах. Функциональность программы можно расширить с помощью плагинов. Что нового в Calibre 2.79?

Улучшенные источники новостей.

Исправлены ошибки. Скриншоты Calibre: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 39 / 140 949 Разработчик Kovid Goyal Последнее обновление 14.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое - Конверторы - Каталогизаторы Отзывы о программе Calibre evgenya отличная прог. автору 5+

| | Ответить Евгений Известная прога среди профессиональных портильщиков книг. Любую книгу превращает в калибряное нечитаемое говно! По степени вреда при конвертации из любого формата в любой другой не сравнима ни с какой другой! Абсолютно безразлично, собираетесь ли вы сконвертировать в fb2, epub или любой другой формат, независимо от качества исходного файла на выходе всегда будет калибряное говно!

6 | 4 | Ответить Владислав Из всех программ-катализаторов - это лучшая! Недостатки - не показывает обложки книг djvu, нет разбивки по жанрам или категориям. Использую ее только для худ. книг, а учебники, справочники и т. д. не включаю, т. к. она валит все в одну кучу.

| | Ответить sema11 Владислав Calibre - отличная программа. Но я использую попроще - ELIBRARY999. У нее и фильтры удобные и по библиотечным кодам можно книжки разложить

| | Ответить Ronin Прога - недостижимая вершина среди библиотек! Отличная прога!

1 | | Ответить Ольга Ивановна объясните, пожалуйста: решила электронные книги не читать, т.к. вредно для зрения, да и нарушение сна происходит, а книги слушать, т.е. закачать аудио-книги, нашла сайты, скачала, но при скачивании на комп закачалась какая-то зараза, включаю комп, даже еще не нажимаю на значок интернета, а он уже загружается с каким-то сайтами, которые меня не интересуют - игры и другое; в майл.ру у меня почта, зайти в нее не могу, говорит - изменить пароль, меняю - не пропускает, в Одноклассниках вообще кавардак, фото нет, в раздел письма не зайти; все время всплывают какие-то окна с предложением улучшить работу компа, слева на любом сайте расположена колонка с какой-то рекламой; ЧТО ДЕЛАТЬ, как вылечить мой любимый комп? обращаюсь к Модератору! не ругайте меня, что написала в этом разделе, возможно, не по теме, но как мне быть с дальнейшим скачиванием электронных аудио-книг?

| | Ответить Дмитрий Ольга Ивановна Используйте лучшую читалку CoolReader 2.00.66 Меняется размер шрифта, тип шрифта, фон (лучше ставить фон не гладкий а шагреневый),цвет фона, яркость фона. И глаза не будут болеть.Болят от белого листа-яркости фона. Ещё и читает в слух если установить словарь и программу синтеза голоса -(Николай)можно установить говорилку (Алёна) но (Николай)мне нравится больше.

| | Ответить Читать все отзывы (36) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости