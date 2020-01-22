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EDS Google Books Downloader для Windows

EDS Google Books Downloader 1.0.7.9

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Описание EDS Google Books Downloader 1.0.7.9Описание   Скачать EDS Google Books Downloader 1.0.7.9СКАЧАТЬ (2,29 Мб) Скриншоты EDS Google Books Downloader 1.0.7.9Скриншоты (4)   Статистика EDS Google Books Downloader 1.0.7.9Статистика   Отзывы о EDS Google Books Downloader 1.0.7.9Отзывы (6)  
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4.36 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.36 из 5
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EDS Google Books Downloader - весьма удобное приложение, которое придется по вкусу всем любителям чтения книг. Тут Вы сможете быстро и без утомительного поиска скачать книги различных издательств и авторов со всего мира, причем совершенно бесплатно. Не важно, что Вы ищите: классическую литературу, новинки фантастики, учебные пособия или другие источники - можете быть уверены, что в библиотеке Google такая книга обязательно найдется, а EDS Google Books Downloader поможет Вам иметь ее на своем ПК.

Поиск можно вести как по названию книги, так и по автору произведения. Для сохранения доступны форматы PDF, PNG и JPG - выбирайте тот, который Вам больше нравится или удобен в использовании (графический редактор или "читалка" PDF). Кстати, такая особенность программы имеет еще одно преимущество: если необходимы только отдельные фрагменты книги, то вычленить их из загруженного материала очень легко.

Стоит отметить простой и понятный интерфейс приложения без сложных опций: ввели название, нашли нужный том, определили формат, указали место сохранения на ПК, получили книгу. Доступна одновременная закачка нескольких книг, что позволяет не дожидаться окончания текущей загрузки, а сразу вести поиск других источников.

В общем, если ищите какую-то электронную книгу, то нет смысла бороздить просторы интернета и тратить драгоценное время - EDS Google Books Downloader найдет и сохранит на Ваш ПК нужную литературу в несколько простых действий.

Что нового в EDS Google Books Downloader 1.0.7.9?
  • Исправлены ошибки
EDS Google Books Downloader
EDS Google Books Downloader
EDS Google Books Downloader
EDS Google Books Downloader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 666
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов - другое
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Отзывы о программе EDS Google Books Downloader

Илья про EDS Google Books Downloader 1.0.6.7 [18-05-2019]

Скачивает только первые 5 страниц (((
3 | 2 | Ответить

Виктория про EDS Google Books Downloader 1.0.6.7 [11-02-2019]

Почему она не качает? Только ознакомительный фрагмен. Это можно исправить или гугл защищает?
2 | 2 | Ответить

Че про EDS Google Books Downloader 1.0.5.5 [25-01-2019]

Не качает дальше 17 страницы
2 | 3 | Ответить

Олег про EDS Google Books Downloader 1.0.5.5 [25-01-2018]

Спасибо за софт, отлично скачивает журналы
2 | 2 | Ответить

Антон про EDS Google Books Downloader 1.0.1.1 [21-10-2015]

Скачал что хотел, спасибо!)
2 | 2 | Ответить

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