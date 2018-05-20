УкрЗарплата для Windows

УкрЗарплата 2018.05.11

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Описание УкрЗарплата 2018.05.11Описание   Скачать УкрЗарплата 2018.05.11СКАЧАТЬ (9,33 Мб) Скриншоты УкрЗарплата 2018.05.11Скриншоты (5)   Статистика УкрЗарплата 2018.05.11Статистика   Отзывы о УкрЗарплата 2018.05.11Отзывы (1)  
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УкрЗарплата - простая и удобная программа начисления заработной платы для предприятия и предпринимателя. Присутствует такие возможности, как работа с несколькими организациями разных форм собственности одновременно, наличие полного пакета отчетности, расчет аванса, индексация доходов и многое другое.

Ключевые особенности программы:

  1. Возможность работы со следующими бухгалтерскими документами:
    • Расчет и выдача зарплаты.
    • Расчетно-платежная ведомость (П-49).
    • Платежная ведомость (П-52).
    • Таблица начислений \ удержаний за месяц.
    • Расчетный лист сотрудника (П-53).
    • Расходные кассовые ордера на выдачу ЗП (КО-2).
    • Платежные поручения.
  2. Предоставление следующих видов отчетности:
    • Пенсионный.
    • Безработица.
    • Соцстрах с ВПТ.
    • Соцстрах от НС.
    • 1-ДФ.
    • Коммунальный.
  3. Наличие встроенных справочников:
    • Сотрудники.
    • Контрагенты.
    • Мои фирмы.
    • Рабочие дни.
    • Праздники.
    • Бухгалтерские справочники (виды оплат, налоги/начисления/удержания, индексация, больничные/отпускные).
  4. Поддерживаются следующие схемы налогообложения:
    • Общая.
    • Единый налог.
    • Фиксированный с/х налог.
  5. Наличие дизайнера печатных форм, позволяющего менять или создать форму по своему усмотрению.
Что нового в УкрЗарплата 2018.05.11?
  • В справочник Сотрудников добавлен параметр "Неполное рабочее время", добавлено в отчет ЕСВ, Таблица 6, колонка 24.
  • Добавлен индекс инфляции за Март 2018г. - 101.1%, Апрель 2018г. - 100.8%.
  • Обновлен компонент печатных форм FastReport на версию 5.6.12.
  • Обновлен справочник государственных налоговых инспекций (spr_sti.xml) от 11.04.2018г.8г.
Скриншоты УкрЗарплата:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 199 грн.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)4 / 5 100
Разработчик
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Категории программыЗарплата и кадры
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Отзывы о программе УкрЗарплата

Юрий про УкрЗарплата 2014.11.12 [13-11-2014]

Что означает Укр? Это программа для украинского законодательства?
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