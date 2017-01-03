Windows Repair - инструмент все-в-одном для ремонта системы. Предназначен для восстановления различных параметров Windows к их значениям по умолчанию. Помогает исправить большинство известных проблем, в том числе ошибки реестра и права доступа к файлам, а также проблемы с Internet Explorer, Windows Update, Windows Firewall и многое другое.
Перед запуском программы будет предложено выполнить 4 простых действия предупреждающие ошибки в работе системы: проверка на вирусы, проверка жесткого диска, проверка на поврежденные файлы системы и создание точки восстановления. Затем можно выбрать один из трех режимов Basic, Advanced и Custom, каждый из которых предлагает различные варианты ремонта системы.
После запуска Windows Repair v3.9.0 в обычном режиме ПК перезагружается и работает!Рекомендован запуск в Safe mode с подключенной сетью ,особенно для Windows 8 up date restore.Есть кнопка восстановления загрузки по F8 для новых версий Windows 8 и 10.
инструкция по использованию Windows Repair comss.ru/page.php?id=1354
Особенности применения Sfc forum.oszone.net/thread-40792-31.html
Схожий список очистки компьютера от вирусов с Windows XP 10 8 7
dimexpro.eu/ru/computer-support/adviceWindows7.htm
Резервное копирование файлов реестра. Практическое руководство
windxp.com.ru/bucreg.htm
Восстановление системных настроек,поврежденных вредоносными программами.
z-oleg.com/secur/avz_doc/system_restore.htm
Толковая программа.Проверку в Safe mode проделать. | | Ответить
Маша про Windows Repair 3.9.12 [20-10-2016]
Подскажите,как убрать постоянно открывающийся сайт www.reim****** | | Ответить
Krit в ответ Маша про Windows Repair 3.9.12 [24-10-2016]
ВАДИК, "На этой странице обсуждается программа Windows Repair ", а НЕ ВЛАДИМИРА! А если тебе здорово "повезло" и тебе всучили кирпич вместо смартфона - ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ и подобных тебе с покупкой кирпича. Но причем тут Владимир!? Не все ПРОФИ, многие проги имеют схожие названия и по "НАЗВАНИЮ" - на собачьем наглосаконском языке НЕ ВСЕ МОГУТ ОПРЕДЕЛИТЬ - это разные проги или аналогичные. Владимир ДАЛ ЦЕННУЮ ИНФО, потому что, кто-то тоже имел намерение купить Reimage Repair и тоже бы ПОСТРАДАЛ! Ты отличил, что это РАЗНЫЕ ПРОГИ, вот и опиши их, что ВАЖНО ЗНАТЬ об этой и той. Производитель и продавец НЕ ПИШУТ- чем опасен Reimage Repair, Владимир на горьком опыте опробывал, спасибо ему - другие не наступят на эти грабли. | | Ответить
Владимир про Windows Repair 3.9.9 [12-08-2016]
Приобрёл платную лицензионную программу Reimage (около 3000 р.) и с её "помощью" произвёл сканирование своего ноутбука "acer" а затем смело и гордо нажал на кнопку "произвести ремонт" и... это оказалось последнее мгновение жизни моего замечательного ноутбука. Первое что появилось это то что ноутбук напрочь перестал загружаться и никакие восстановления и пр. не помогали. В ремонтной мастерской проверили жёсткий диск и показали что он весь побит. Пришлось покупать новый диск 4500 р. и переустанавливать операционку - 1200 р. Теперь я точно знаю, что бы угробить ноутбук нужно всего 8000 р. вместе с программой Reimage. Может у кого круче получилось? Давай, колитесь! 1 | 2 | Ответить
Вадик в ответ Владимир про Windows Repair 3.9.11 [18-09-2016]
На этой странице обсуждается программа Windows Repair (не Reimage Repair). Сайт разработчика Tweaking.com. Результаты пакетных операций надежнее проверять пошагово. А вместо смартфонов наивным гражданам иногда кирпичи приносят - по новостям передавали. | | Ответить
Тони в ответ Владимир про Windows Repair 3.9.11 [18-09-2016]