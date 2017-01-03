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Windows Repair для Windows

Windows Repair 3.9.21

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Описание Windows Repair 3.9.21Описание   Скачать Windows Repair 3.9.21СКАЧАТЬ (31,13 Мб) Скриншоты Windows Repair 3.9.21Скриншоты (7)   Статистика Windows Repair 3.9.21Статистика   Отзывы о Windows Repair 3.9.21Отзывы (18)  
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3.28 из 5, всего оценок - 36
  • Рейтинг программы - 3.28 из 5
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Windows Repair - инструмент все-в-одном для ремонта системы. Предназначен для восстановления различных параметров Windows к их значениям по умолчанию.  Помогает исправить большинство известных проблем, в том числе ошибки реестра и права доступа к файлам, а также проблемы с Internet Explorer, Windows Update, Windows Firewall и многое другое.

Перед запуском программы будет предложено выполнить 4 простых действия предупреждающие ошибки в работе системы: проверка на вирусы, проверка жесткого диска, проверка на поврежденные файлы системы и создание точки восстановления. Затем можно выбрать один из трех режимов Basic, Advanced и Custom, каждый из которых предлагает различные варианты ремонта системы.

Основные функции программы:

  • Исправление ошибок реестра
  • Исправление прав доступа к файлам
  • Ремонт WMI
  • Ремонт Windows Firewall
  • Ремонт Internet Explorer
  • Ремонт MDAC и MS Jet
  • Ремонт Hosts файлов
  • Удаление установленных вирусами ограничений
  • Ремонт иконок
  • Ремонт Winsock и DNS Cache
  • Удаление временных файлов
  • Исправление настроек Proxy
  • Исправление Windows Updates и многое другое.
Что нового в Windows Repair 3.9.21?
  • Множественное изменение кода и исправления.
Скриншоты Windows Repair:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)18 / 28 280
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка - Настройка, оптимизация - HDD утилиты

Отзывы о программе Windows Repair

Вадик про Windows Repair 3.9.16 [17-11-2016]

После запуска Windows Repair v3.9.0 в обычном режиме ПК перезагружается и работает!Рекомендован запуск в Safe mode с подключенной сетью ,особенно для Windows 8 up date restore.Есть кнопка восстановления загрузки по F8 для новых версий Windows 8 и 10.
инструкция по использованию Windows Repair comss.ru/page.php?id=1354
Особенности применения Sfc forum.oszone.net/thread-40792-31.html
Схожий список очистки компьютера от вирусов с Windows XP 10 8 7
dimexpro.eu/ru/computer-support/adviceWindows7.htm
Резервное копирование файлов реестра. Практическое руководство
windxp.com.ru/bucreg.htm
Восстановление системных настроек,поврежденных вредоносными программами.
z-oleg.com/secur/avz_doc/system_restore.htm
Толковая программа.Проверку в Safe mode проделать.
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Маша про Windows Repair 3.9.12 [20-10-2016]

Подскажите,как убрать постоянно открывающийся сайт www.reim******
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Krit в ответ Маша про Windows Repair 3.9.12 [24-10-2016]

Попробуй почиститься программой AdwCleaner
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БОКС про Windows Repair 3.9.11 [08-10-2016]

ВАДИК, "На этой странице обсуждается программа Windows Repair ", а НЕ ВЛАДИМИРА! А если тебе здорово "повезло" и тебе всучили кирпич вместо смартфона - ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ и подобных тебе с покупкой кирпича. Но причем тут Владимир!? Не все ПРОФИ, многие проги имеют схожие названия и по "НАЗВАНИЮ" - на собачьем наглосаконском языке НЕ ВСЕ МОГУТ ОПРЕДЕЛИТЬ - это разные проги или аналогичные. Владимир ДАЛ ЦЕННУЮ ИНФО, потому что, кто-то тоже имел намерение купить Reimage Repair и тоже бы ПОСТРАДАЛ! Ты отличил, что это РАЗНЫЕ ПРОГИ, вот и опиши их, что ВАЖНО ЗНАТЬ об этой и той. Производитель и продавец НЕ ПИШУТ- чем опасен Reimage Repair, Владимир на горьком опыте опробывал, спасибо ему - другие не наступят на эти грабли.
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Владимир про Windows Repair 3.9.9 [12-08-2016]

Приобрёл платную лицензионную программу Reimage (около 3000 р.) и с её "помощью" произвёл сканирование своего ноутбука "acer" а затем смело и гордо нажал на кнопку "произвести ремонт" и... это оказалось последнее мгновение жизни моего замечательного ноутбука. Первое что появилось это то что ноутбук напрочь перестал загружаться и никакие восстановления и пр. не помогали. В ремонтной мастерской проверили жёсткий диск и показали что он весь побит. Пришлось покупать новый диск 4500 р. и переустанавливать операционку - 1200 р. Теперь я точно знаю, что бы угробить ноутбук нужно всего 8000 р. вместе с программой Reimage. Может у кого круче получилось? Давай, колитесь!
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Вадик в ответ Владимир про Windows Repair 3.9.11 [18-09-2016]

На этой странице обсуждается программа Windows Repair (не Reimage Repair). Сайт разработчика Tweaking.com. Результаты пакетных операций надежнее проверять пошагово. А вместо смартфонов наивным гражданам иногда кирпичи приносят - по новостям передавали.
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Тони в ответ Владимир про Windows Repair 3.9.11 [18-09-2016]

Аналогично. Полетел регистр и куча файлов. Сижу 3-и сутки-пытаюсь исправить...Ужас!
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Bro про Windows Repair 3.8.5 [08-04-2016]

если грамотно настроить, а не тыкать куда попало, то софтина очень и очень полезная, крепко помогла когда WMI похерился.
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