Windows Repair 3.9.21 Описание СКАЧАТЬ ( 31,13 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (18) Оцените программу!

3.28 из 5, всего оценок - 36 Рейтинг программы - 3.28 из 5

1

2

3

4

5 Windows Repair - инструмент все-в-одном для ремонта системы. Предназначен для восстановления различных параметров Windows к их значениям по умолчанию. Помогает исправить большинство известных проблем, в том числе ошибки реестра и права доступа к файлам, а также проблемы с Internet Explorer, Windows Update, Windows Firewall и многое другое. Перед запуском программы будет предложено выполнить 4 простых действия предупреждающие ошибки в работе системы: проверка на вирусы, проверка жесткого диска, проверка на поврежденные файлы системы и создание точки восстановления. Затем можно выбрать один из трех режимов Basic, Advanced и Custom, каждый из которых предлагает различные варианты ремонта системы. Основные функции программы: Исправление ошибок реестра

Исправление прав доступа к файлам

Ремонт WMI

Ремонт Windows Firewall

Ремонт Internet Explorer

Ремонт MDAC и MS Jet

Ремонт Hosts файлов

Удаление установленных вирусами ограничений

Ремонт иконок

Ремонт Winsock и DNS Cache

Удаление временных файлов

Исправление настроек Proxy

Исправление Windows Updates и многое другое. Что нового в Windows Repair 3.9.21?

Множественное изменение кода и исправления. Скриншоты Windows Repair: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 18 / 28 280 Разработчик Tweaking.com Последнее обновление 03.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Реестр, Автозагрузка - Настройка, оптимизация - HDD утилиты Отзывы о программе Windows Repair Вадик После запуска Windows Repair v3.9.0 в обычном режиме ПК перезагружается и работает!Рекомендован запуск в Safe mode с подключенной сетью ,особенно для Windows 8 up date restore.Есть кнопка восстановления загрузки по F8 для новых версий Windows 8 и 10.

инструкция по использованию Windows Repair comss.ru/page.php?id=1354

Особенности применения Sfc forum.oszone.net/thread-40792-31.html

Схожий список очистки компьютера от вирусов с Windows XP 10 8 7

dimexpro.eu/ru/computer-support/adviceWindows7.htm

Резервное копирование файлов реестра. Практическое руководство

windxp.com.ru/bucreg.htm

Восстановление системных настроек,поврежденных вредоносными программами.

z-oleg.com/secur/avz_doc/system_restore.htm

Толковая программа.Проверку в Safe mode проделать.

| | Ответить Маша Подскажите,как убрать постоянно открывающийся сайт www.reim******

| | Ответить Krit Маша Попробуй почиститься программой AdwCleaner

| | Ответить БОКС ВАДИК, "На этой странице обсуждается программа Windows Repair ", а НЕ ВЛАДИМИРА! А если тебе здорово "повезло" и тебе всучили кирпич вместо смартфона - ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ и подобных тебе с покупкой кирпича. Но причем тут Владимир!? Не все ПРОФИ, многие проги имеют схожие названия и по "НАЗВАНИЮ" - на собачьем наглосаконском языке НЕ ВСЕ МОГУТ ОПРЕДЕЛИТЬ - это разные проги или аналогичные. Владимир ДАЛ ЦЕННУЮ ИНФО, потому что, кто-то тоже имел намерение купить Reimage Repair и тоже бы ПОСТРАДАЛ! Ты отличил, что это РАЗНЫЕ ПРОГИ, вот и опиши их, что ВАЖНО ЗНАТЬ об этой и той. Производитель и продавец НЕ ПИШУТ- чем опасен Reimage Repair, Владимир на горьком опыте опробывал, спасибо ему - другие не наступят на эти грабли.

| | Ответить Владимир Приобрёл платную лицензионную программу Reimage (около 3000 р.) и с её "помощью" произвёл сканирование своего ноутбука "acer" а затем смело и гордо нажал на кнопку "произвести ремонт" и... это оказалось последнее мгновение жизни моего замечательного ноутбука. Первое что появилось это то что ноутбук напрочь перестал загружаться и никакие восстановления и пр. не помогали. В ремонтной мастерской проверили жёсткий диск и показали что он весь побит. Пришлось покупать новый диск 4500 р. и переустанавливать операционку - 1200 р. Теперь я точно знаю, что бы угробить ноутбук нужно всего 8000 р. вместе с программой Reimage. Может у кого круче получилось? Давай, колитесь!

1 | 2 | Ответить Вадик Владимир На этой странице обсуждается программа Windows Repair (не Reimage Repair). Сайт разработчика Tweaking.com. Результаты пакетных операций надежнее проверять пошагово. А вместо смартфонов наивным гражданам иногда кирпичи приносят - по новостям передавали.

| | Ответить Тони Владимир Аналогично. Полетел регистр и куча файлов. Сижу 3-и сутки-пытаюсь исправить...Ужас!

| | Ответить Bro если грамотно настроить, а не тыкать куда попало, то софтина очень и очень полезная, крепко помогла когда WMI похерился.

| | Ответить Читать все отзывы (18) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости