Reg Organizer - многофункциональный менеджер и чистильщик реестра и конфигурационных файлов. Позволяет просматривать, очищать, оптимизировать и редактировать системный реестр, осуществлять предварительный просмотр импортируемых reg-файлов (в том числе и из Проводника).
Программа предоставляет возможность чистить реестр, производя глубокий поиск и находя все ключи реестра, относящиеся к данному приложению, удалять из системы остатки деинсталлированных приложений. Поддерживает функции управления конфигурационными файлами различных типов.
Основные возможности приложения:
Полная деинсталляция программ с удалением остатков от программ, предотвращая захламление реестра и дисков ПК.
Встроенный менеджер автозагрузки.
Автоматическая чистка дисков.
Тонкая настройка приложения "под себя".
Возможность очистки и оптимизации реестра.
Возможность производить различные операции с системным реестром, в том числе экспортировать, импортировать, копировать значения ключей и многое другое.
Поиск и замена в реестре.
Возможность редактирования ключей реестра и параметров, добавления и удаления данных, содержащихся в .reg-файлах.
Предварительный просмотр файлов реестра (*.reg) перед импортом их содержимого.
Registry Repair - это легкий в использовании инструмент для поиска и исправления ошибок в системном реестре. Программа сканирует реестр на предмет наличия таких
Отзывы о программе Reg Organizer
Олег про Reg Organizer 8.30 [12-11-2019]
эта прога на самом деле выручала, но в умелых руках, меня смущало, что при прочистке реестра этой программой и СиКлинером они находили ошибки и причём сотнями и даже тысячами, а вот как это возможно, это уже вопрос к разработчикам, просто одна пишет что уже всё порядке, смотрим второй и видим обратное 3 | 8 | Ответить
Олег про Reg Organizer 8.30 [12-11-2019]
в своё время была очень неплохая прога, сейчас в инете вижу и пробую более новые программы и намного эффективней, с того же ИОБита, там найдёшь очень неплохой унисталер программ 2 | 3 | Ответить
Vitalchik77 про Reg Organizer 8.30 [09-11-2019]
У меня работает, все ок, нужно уметь пользоваться прогами. 2 | 3 | Ответить
лось про Reg Organizer 8.30 [02-11-2019]
не плох, 8.30 в тестовом режиме ...просит ключ но стоит нажать "далее" и всё работает так же по полной программе.. высеры выметает, ярлыки чистит, нерабочие и битки выносит, но есть 1 НО! не переборщить с чилстилкой по некоторым файлам кои числятся как файлы пользователя, реестровые сдвиги системы и прочее не стоит запускать а то не досчитаетесь своих скаченых и сохранённых файлов и пропорите реестр, если с умом то всё норм пригляд за прогой нужен ручной и с головой если вам ещё нужна ваша система и все те "файлы" которые ЭТО считает тупо за мусор...да как же задрала тупая капча от гугела... 3 | 2 | Ответить
Павел про Reg Organizer 8.28 [14-04-2019]
Паршивая программа.После неё пришлось делать восстановление системы. 3 | 3 | Ответить