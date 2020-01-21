Reg Organizer для Windows

Reg Organizer 8.42

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Описание Reg Organizer 8.42Описание   Скачать Reg Organizer 8.42СКАЧАТЬ (14,21 Мб) Скриншоты Reg Organizer 8.42Скриншоты (3)   Статистика Reg Organizer 8.42Статистика   Отзывы о Reg Organizer 8.42Отзывы (198)  
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4.23 из 5, всего оценок - 473
  • Рейтинг программы - 4.23 из 5
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Reg Organizer - многофункциональный менеджер и чистильщик реестра и конфигурационных файлов. Позволяет просматривать, очищать, оптимизировать и редактировать системный реестр, осуществлять предварительный просмотр импортируемых reg-файлов (в том числе и из Проводника).

Программа предоставляет возможность чистить реестр, производя глубокий поиск и находя все ключи реестра, относящиеся к данному приложению, удалять из системы остатки деинсталлированных приложений. Поддерживает функции управления конфигурационными файлами различных типов.

Основные возможности приложения:

  • Полная деинсталляция программ с удалением остатков от программ, предотвращая захламление реестра и дисков ПК.
  • Встроенный менеджер автозагрузки.
  • Автоматическая чистка дисков.
  • Тонкая настройка приложения "под себя".
  • Возможность очистки и оптимизации реестра.
  • Возможность производить различные операции с системным реестром, в том числе экспортировать, импортировать, копировать значения ключей и многое другое.
  • Поиск и замена в реестре.
  • Возможность редактирования ключей реестра и параметров, добавления и удаления данных, содержащихся в .reg-файлах.
  • Предварительный просмотр файлов реестра (*.reg) перед импортом их содержимого.
  • Слежение за ключами реестра и многое другое.
Что нового в Reg Organizer 8.42?
  • Исправлены ошибки
Reg Organizer
Reg Organizer
Reg Organizer
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 650 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)38 / 297 758
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка - Настройка, оптимизация
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Отзывы о программе Reg Organizer

Олег про Reg Organizer 8.30 [12-11-2019]

эта прога на самом деле выручала, но в умелых руках, меня смущало, что при прочистке реестра этой программой и СиКлинером они находили ошибки и причём сотнями и даже тысячами, а вот как это возможно, это уже вопрос к разработчикам, просто одна пишет что уже всё порядке, смотрим второй и видим обратное
3 | 8 | Ответить

Олег про Reg Organizer 8.30 [12-11-2019]

в своё время была очень неплохая прога, сейчас в инете вижу и пробую более новые программы и намного эффективней, с того же ИОБита, там найдёшь очень неплохой унисталер программ
2 | 3 | Ответить

Vitalchik77 про Reg Organizer 8.30 [09-11-2019]

У меня работает, все ок, нужно уметь пользоваться прогами.
2 | 3 | Ответить

лось про Reg Organizer 8.30 [02-11-2019]

не плох, 8.30 в тестовом режиме ...просит ключ но стоит нажать "далее" и всё работает так же по полной программе.. высеры выметает, ярлыки чистит, нерабочие и битки выносит, но есть 1 НО! не переборщить с чилстилкой по некоторым файлам кои числятся как файлы пользователя, реестровые сдвиги системы и прочее не стоит запускать а то не досчитаетесь своих скаченых и сохранённых файлов и пропорите реестр, если с умом то всё норм пригляд за прогой нужен ручной и с головой если вам ещё нужна ваша система и все те "файлы" которые ЭТО считает тупо за мусор...да как же задрала тупая капча от гугела...
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Павел про Reg Organizer 8.28 [14-04-2019]

Паршивая программа.После неё пришлось делать восстановление системы.
3 | 3 | Ответить

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