Reg Organizer - многофункциональный менеджер и чистильщик реестра и конфигурационных файлов. Позволяет просматривать, очищать, оптимизировать и редактировать системный реестр, осуществлять предварительный просмотр импортируемых reg-файлов (в том числе и из Проводника).

Отзывы о программе Reg Organizer Олег эта прога на самом деле выручала, но в умелых руках, меня смущало, что при прочистке реестра этой программой и СиКлинером они находили ошибки и причём сотнями и даже тысячами, а вот как это возможно, это уже вопрос к разработчикам, просто одна пишет что уже всё порядке, смотрим второй и видим обратное

3 | 8 | Ответить Олег в своё время была очень неплохая прога, сейчас в инете вижу и пробую более новые программы и намного эффективней, с того же ИОБита, там найдёшь очень неплохой унисталер программ

2 | 3 | Ответить Vitalchik77 У меня работает, все ок, нужно уметь пользоваться прогами.

2 | 3 | Ответить лось не плох, 8.30 в тестовом режиме ...просит ключ но стоит нажать "далее" и всё работает так же по полной программе.. высеры выметает, ярлыки чистит, нерабочие и битки выносит, но есть 1 НО! не переборщить с чилстилкой по некоторым файлам кои числятся как файлы пользователя, реестровые сдвиги системы и прочее не стоит запускать а то не досчитаетесь своих скаченых и сохранённых файлов и пропорите реестр, если с умом то всё норм пригляд за прогой нужен ручной и с головой если вам ещё нужна ваша система и все те "файлы" которые ЭТО считает тупо за мусор...да как же задрала тупая капча от гугела...

3 | 2 | Ответить Павел Паршивая программа.После неё пришлось делать восстановление системы.

3 | 3 | Ответить Читать все отзывы (198) / Добавить отзыв