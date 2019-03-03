PrivaZer - бесплатная программа, которая предназначена для очистки ПК от накопившегося системного мусора. Приложение позволяет удалить следы Интернет-активности, остатки удаленного ранее ПО, неиспользуемые ярлыки, кэш эскизов, историю автозаполнения, очистить реестр, освободить дисковое пространство и многое другое.

Пользователь может выбирать устройства для сканирования (жесткие диски, внешние носители данных, USB-флешки, iPod, MP3-плееры, карты памяти, сетевые диски), а также указывать тип очистки.