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PrivaZer 3.0.65.0
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4.42 из 5, всего оценок - 65
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- Рейтинг программы - 4.42 из 5
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PrivaZer - бесплатная программа, которая предназначена для очистки ПК от накопившегося системного мусора. Приложение позволяет удалить следы Интернет-активности, остатки удаленного ранее ПО, неиспользуемые ярлыки, кэш эскизов, историю автозаполнения, очистить реестр, освободить дисковое пространство и многое другое.
Пользователь может выбирать устройства для сканирования (жесткие диски, внешние носители данных, USB-флешки, iPod, MP3-плееры, карты памяти, сетевые диски), а также указывать тип очистки.
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|Что нового в PrivaZer 3.0.65.0?
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе PrivaZer
Aleksandr Mamont про PrivaZer 3.0.59.0 [18-12-2018]
Великолепная программа,ничего лишнего не удаляет,т.е что запрограммируешь под свой ноутбук или компьютер,то она и очистит,ничего сверх плана не трогает.Все подробно на русском языке,советую всем.Не навязывает платную версию.
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Александр про PrivaZer 3.0.48.0 [28-06-2018]
Ни каких на риканий,работает отлично,ни разу не подвела
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lobanovandrew про PrivaZer 3.0.46.0 [26-05-2018]
Эта программа самая лучшая из всех которую я видел(ccleaner,auslogistics)отдыхают.Ламеру с ней придётся туго,а системщики меня поймут.Если неправильно её настроите-снесёт всю систему.Эта прога для профи!Чистит как надо!
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Максим про PrivaZer 3.039.1 [12-01-2018]
есть вопрос она очищает только кэш или все файлы?
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Lex про PrivaZer 3.032 [01-12-2017]
Читаю нижний отзыв про то как у 80lvl криворукого юзера прива зер отключила то к чему отношения не имеет и как удалила точки восстановления которые не удаляет без должных настроек или подтверждения пользователя . Программа классная и бесплатная!!!
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