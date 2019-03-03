PrivaZer для Windows

PrivaZer 3.0.65.0

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Описание PrivaZer 3.0.65.0Описание   Скачать PrivaZer 3.0.65.0СКАЧАТЬ (7,67 Мб) Скриншоты PrivaZer 3.0.65.0Скриншоты (6)   Статистика PrivaZer 3.0.65.0Статистика   Отзывы о PrivaZer 3.0.65.0Отзывы (64)  
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4.42 из 5, всего оценок - 65
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
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PrivaZer - бесплатная программа, которая предназначена для очистки ПК от накопившегося системного мусора. Приложение позволяет удалить следы Интернет-активности, остатки удаленного ранее ПО, неиспользуемые ярлыки, кэш эскизов, историю автозаполнения, очистить реестр, освободить дисковое пространство и многое другое.

Пользователь может выбирать устройства для сканирования (жесткие диски, внешние носители данных, USB-флешки, iPod, MP3-плееры, карты памяти, сетевые диски), а также указывать тип очистки.

Что нового в PrivaZer 3.0.65.0?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
PrivaZer
PrivaZer
PrivaZer
PrivaZer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)26 / 33 979
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска - Реестр, Автозагрузка
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Отзывы о программе PrivaZer

Aleksandr Mamont про PrivaZer 3.0.59.0 [18-12-2018]

Великолепная программа,ничего лишнего не удаляет,т.е что запрограммируешь под свой ноутбук или компьютер,то она и очистит,ничего сверх плана не трогает.Все подробно на русском языке,советую всем.Не навязывает платную версию.
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Александр про PrivaZer 3.0.48.0 [28-06-2018]

Ни каких на риканий,работает отлично,ни разу не подвела
3 | | Ответить

lobanovandrew про PrivaZer 3.0.46.0 [26-05-2018]

Эта программа самая лучшая из всех которую я видел(ccleaner,auslogistics)отдыхают.Ламеру с ней придётся туго,а системщики меня поймут.Если неправильно её настроите-снесёт всю систему.Эта прога для профи!Чистит как надо!
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Максим про PrivaZer 3.039.1 [12-01-2018]

есть вопрос она очищает только кэш или все файлы?
1 | 8 | Ответить

Lex про PrivaZer 3.032 [01-12-2017]

Читаю нижний отзыв про то как у 80lvl криворукого юзера прива зер отключила то к чему отношения не имеет и как удалила точки восстановления которые не удаляет без должных настроек или подтверждения пользователя . Программа классная и бесплатная!!!
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