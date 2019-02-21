Wise Registry Cleaner - безопасная утилита для очистки реестра Windows. Сканирует реестр и ищет в нем некорректную, ненужную и устаревшую информацию, после удаления которой операционная система работает значительно быстрее. При запуске предлагает сделать резервную копию всего реестра, чтобы при необходимости можно было его восстановить. Все изменения, внесенные программой в реестр, могут быть отменены за два клика мышью.
После сканирования реестра программа разделяет найденные в нем ошибки на безопасные, которые можно удалять, не опасаясь, что это нанесет вред системе, и такие, которые могут повлечь за собой нестабильную работу операционной системы.
Вы можете сами просмотреть каждую найденную неполадку и ее детальное описание, решив какие элементы необходимо удалять, а какие оставить. Удаленная информация сохраняется в REG-файл. Присутствует автоматический режим работы, при котором утилита будет самостоятельно запускаться, исправлять ошибки реестра и завершать работу.
Что нового в Wise Registry Cleaner 10.1.5.676 Free?
Registry Repair - это легкий в использовании инструмент для поиска и исправления ошибок в системном реестре. Программа сканирует реестр на предмет наличия таких
Отзывы о программе Wise Registry Cleaner
Михаил про Wise Registry Cleaner 9.53 Build 623 Free [02-02-2018]
После 2-х месяцев работы WRC перестала работать почта в одноклассниках, перестал запускаться Yandex, программы грузятся заметно дольше. С самого начала работы Wise я не заметил какого-либо улучшения в работе компа, хотя Wise очень старалась и исправляла сотни разных ошибок, просто удержу нет. Считаю эту программу не просто никчёмной, а вредной. Точно, засланный казачок. | 1 | Ответить
Александр про Wise Registry Cleaner 9.45 Build 617 Free [05-07-2017]
Добрый Всем День!!!Данной программой пользуюсь-лет 5!!!Да,некоторые антивирусы удаляют её,не знаю почему!??Но ускоряет комп-Раз в 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!И ни разу не помню,чтобы она навредила!!!Программой пользуюсь после всех очисток(CCliner,Vit Register Fix) | 2 | Ответить
ALEX про Wise Registry Cleaner 9.45 Build 617 Free [04-07-2017]
ПОЛЬЗУЮСЬ ЭТОЙ ПРОГОЙ ВСЕ ПОНЯТНО ПРОСТО НОУТ ЛЕТАЕТ ОДНОЗНАЧНО К УСТАНОВКЕ | 2 | Ответить
Сергей про Wise Registry Cleaner 9.44 Build 616 Free [03-06-2017]
Приложение отличное. Нет никаких нареканий, не знаю почему некоторые антивири распознают её его как нежелательное. Если пользоваться с умом, то ком ускоряет однозначно. | | Ответить
Александр про Wise Registry Cleaner 9.43 Build 614 Free [15-04-2017]
Не советую пользоваться программой! До оптимизации, создал точку восстановления и копию реестра в самой программе. После программа якобы что то нашла, ошибки в реестре, много, всё удалила. Перезагрузил компьютер, и он завис на глухо! Загрузил последнюю удачную конфигурацию, захожу в точки восстановления, а там ни одной точки нет, ломанулся восстановить через саму программу, а та ошибку выдаёт и зависает тоже намертво! Снёс её к хренам собачим, теперь вот сижу восстанавливаю систему как могу ) 1 | 11 | Ответить