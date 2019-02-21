Wise Registry Cleaner - безопасная утилита для очистки реестра Windows. Сканирует реестр и ищет в нем некорректную, ненужную и устаревшую информацию, после удаления которой операционная система работает значительно быстрее. При запуске предлагает сделать резервную копию всего реестра, чтобы при необходимости можно было его восстановить. Все изменения, внесенные программой в реестр, могут быть отменены за два клика мышью.

После сканирования реестра программа разделяет найденные в нем ошибки на безопасные, которые можно удалять, не опасаясь, что это нанесет вред системе, и такие, которые могут повлечь за собой нестабильную работу операционной системы.

Вы можете сами просмотреть каждую найденную неполадку и ее детальное описание, решив какие элементы необходимо удалять, а какие оставить. Удаленная информация сохраняется в REG-файл. Присутствует автоматический режим работы, при котором утилита будет самостоятельно запускаться, исправлять ошибки реестра и завершать работу.