Wise Registry Cleaner для Windows

Wise Registry Cleaner 10.1.5.676 Free

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Описание Wise Registry Cleaner 10.1.5.676 FreeОписание   Скачать Wise Registry Cleaner 10.1.5.676 FreeСКАЧАТЬ (3,13 Мб) Скриншоты Wise Registry Cleaner 10.1.5.676 FreeСкриншоты (4)   Статистика Wise Registry Cleaner 10.1.5.676 FreeСтатистика   Отзывы о Wise Registry Cleaner 10.1.5.676 FreeОтзывы (28)  
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4.34 из 5, всего оценок - 64
  • Рейтинг программы - 4.34 из 5
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Wise Registry Cleaner - безопасная утилита для очистки реестра Windows. Сканирует реестр и ищет в нем некорректную, ненужную и устаревшую информацию, после удаления которой операционная система работает значительно быстрее. При запуске предлагает сделать резервную копию всего реестра, чтобы при необходимости можно было его восстановить. Все изменения, внесенные программой в реестр, могут быть отменены за два клика мышью.

После сканирования реестра программа разделяет найденные в нем ошибки на безопасные, которые можно удалять, не опасаясь, что это нанесет вред системе, и такие, которые могут повлечь за собой нестабильную работу операционной системы.

Вы можете сами просмотреть каждую найденную неполадку и ее детальное описание, решив какие элементы необходимо удалять, а какие оставить. Удаленная информация сохраняется в REG-файл. Присутствует автоматический режим работы, при котором утилита будет самостоятельно запускаться, исправлять ошибки реестра и завершать работу.

Что нового в Wise Registry Cleaner 10.1.5.676 Free?
  • Улучшения в работе программы
  • Обновлены различные переводы
Скриншоты Wise Registry Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 61 510
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка
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Отзывы о программе Wise Registry Cleaner

Михаил про Wise Registry Cleaner 9.53 Build 623 Free [02-02-2018]

После 2-х месяцев работы WRC перестала работать почта в одноклассниках, перестал запускаться Yandex, программы грузятся заметно дольше. С самого начала работы Wise я не заметил какого-либо улучшения в работе компа, хотя Wise очень старалась и исправляла сотни разных ошибок, просто удержу нет. Считаю эту программу не просто никчёмной, а вредной. Точно, засланный казачок.
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Александр про Wise Registry Cleaner 9.45 Build 617 Free [05-07-2017]

Добрый Всем День!!!Данной программой пользуюсь-лет 5!!!Да,некоторые антивирусы удаляют её,не знаю почему!??Но ускоряет комп-Раз в 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!И ни разу не помню,чтобы она навредила!!!Программой пользуюсь после всех очисток(CCliner,Vit Register Fix)
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ALEX про Wise Registry Cleaner 9.45 Build 617 Free [04-07-2017]

ПОЛЬЗУЮСЬ ЭТОЙ ПРОГОЙ ВСЕ ПОНЯТНО ПРОСТО НОУТ ЛЕТАЕТ ОДНОЗНАЧНО К УСТАНОВКЕ
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Сергей про Wise Registry Cleaner 9.44 Build 616 Free [03-06-2017]

Приложение отличное. Нет никаких нареканий, не знаю почему некоторые антивири распознают её его как нежелательное. Если пользоваться с умом, то ком ускоряет однозначно.
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Александр про Wise Registry Cleaner 9.43 Build 614 Free [15-04-2017]

Не советую пользоваться программой! До оптимизации, создал точку восстановления и копию реестра в самой программе. После программа якобы что то нашла, ошибки в реестре, много, всё удалила. Перезагрузил компьютер, и он завис на глухо! Загрузил последнюю удачную конфигурацию, захожу в точки восстановления, а там ни одной точки нет, ломанулся восстановить через саму программу, а та ошибку выдаёт и зависает тоже намертво! Снёс её к хренам собачим, теперь вот сижу восстанавливаю систему как могу )
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