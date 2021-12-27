Registry Repair для Windows

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Оценка: 3.71/5 голосов - 29
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.1.126 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Реестр, Автозагрузка
Загрузок (сегодня/всего):12 / 53 972 | Статистика
Размер:6,12 Мб
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Registry Repair скриншот № 2

Registry Repair - это легкий в использовании инструмент для поиска и исправления ошибок в системном реестре. Программа сканирует реестр на предмет наличия таких распространенных ошибок как: неверные пути и типы файлов, неправильные пользовательские элементы управления, устаревшие записи, неверные шрифты, устаревшие элементы меню "Пуск", неиспользуемые расширения файлов, ошибки запуска программ и прочее, и предоставляет список найденных проблем.

Пользователь может выборочно исправить записи или автоматически все отмеченные, а также открыть запись в редакторе реестра. Кроме того предусмотрена возможность отмены всех изменений в реестре, в случае возникновения сбоев в системе. Плюс к этому в программе можно создавать списки исключений, которые во время сканирования будут игнорироваться.

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Отзывы о программе Registry Repair

Антон про Registry Repair 5.0.1.103 [08-04-2020]

Программа супер. Очень выручила после того, как программа Advanced System Care снесла мне кучу системных файлов и компьютер запускался с 3-4 раза. Registry repair спасла!!!
1 | | Ответить

Jambo Airgood про Registry Repair 5.0.1.103 [02-02-2020]

вирусня в инстллере. блокирует нажития/движения мыши чтоб нельзя было снять "галочки" с установки дополнительного хлама. вырубается с диспетчера.
4 | 19 | Ответить

Алексей про Registry Repair 5.0.1.101 [28-01-2019]

Понравилось, рекомендую
4 | 3 | Ответить

hadisha про Registry Repair 5.0.1.62 [27-11-2014]

Программа оч. даже, комп. быстрее работает.
4 | 9 | Ответить

(ерж про Registry Repair 4.1.0.388 [23-09-2012]

Следует работать с осторожностью: в работе эта программа иногда допускает ошибки.
5 | 47 | Ответить

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