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Производственный календарь для Windows

Производственный календарь 2019 1.0 (01.11.2018)

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Описание Производственный календарь 2019 1.0 (01.11.2018)Описание   Скачать Производственный календарь 2019 1.0 (01.11.2018)СКАЧАТЬ (4,79 Мб) Скриншоты Производственный календарь 2019 1.0 (01.11.2018)Скриншоты (1)   Статистика Производственный календарь 2019 1.0 (01.11.2018)Статистика   Отзывы о Производственный календарь 2019 1.0 (01.11.2018)Отзывы (4)  
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3.77 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 3.77 из 5
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Производственный календарь - удобная программа для просмотра производственных календарей и расчета даты окончания отпуска с учетом праздничных дней. Содержит календари за 2006-2019 годы с учетом законодательства РФ и 2008-2019 с учетом законодательства Украины.

Расчет даты окончания отпуска с учетом праздничных дней.

Скриншоты Производственный календарь:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 13 640
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДокументы - Зарплата и кадры
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Отзывы о программе Производственный календарь

Света про Производственный календарь 2016 1.0 (09.09.2015) [06-05-2016]

Программа не работает с w7(64) а жаль!!!
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Andrey в ответ Света про Производственный календарь 2017 1.1 (23.11.2016) [21-01-2017]

Пробуйте версию 1.1. Уже работает!
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Алекс про Производственный календарь 2013 1.0 (22.10.2012) [03-12-2012]

Календарь с учетом законодательства Украины:
Источник 2
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Наталья про Производственный календарь 2013 1.0 (22.10.2012) [03-12-2012]

Не поняла, так а где украинский вариант календаря???
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