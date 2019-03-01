Кадры Плюс для Windows

Кадры Плюс 7.1.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Кадры Плюс 7.1.1Описание   Скачать Кадры Плюс 7.1.1СКАЧАТЬ (23,47 Мб) Скриншоты Кадры Плюс 7.1.1Скриншоты (10)   Статистика Кадры Плюс 7.1.1Статистика   Отзывы о Кадры Плюс 7.1.1Отзывы (6)  
Оцените программу!
4.10 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.10 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Кадры Плюс - мощное профессиональное приложение для автоматизации работы отдела кадров любой организации, которая позволяет с легкостью создавать любые приказы, заявления и отчеты, мониторить движение персонала, а также вести учет рабочего времени, что дает возможность обеспечить максимальную отдачу от выполнения должностных обязанностей специалистов по кадрам.

Ключевые особенности программы:

  • Возможность ведения неограниченного количества организаций.
  • Структурированная система организации.
  • Наличие классификатора должностей.
  • Ведение базы данных сотрудников, работающих по трудовым договорам.
  • Ведение базы данных сотрудников, работающих по договорам гражданско-правового характера.
  • Автоматическая подготовка приказов.
  • Учет рабочего времени сотрудников и печать табелей.
  • Поддержка FastReport.
  • Учет движения сотрудников и ведение кадровой статистики.
  • Журнал документов.
  • Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей.
  • Расчет трудового стажа.
  • Создание отчетов.
  • Экспорт отчетов и сведений о сотрудниках.
  • Возможность загрузки из xls-файла списка сотрудников и структуры организации.
  • Поддержка шаблонов документов.
  • Шаблоны типовых бланков.
  • Поддержка работы по сети и многое другое.
Что нового в Кадры Плюс 7.1.1?
  • исправлены ошибки подключения к серверу для проверки обновлений и проверки лицензионного ключа
  • исправлены различные мелкие ошибки
Скриншоты Кадры Плюс:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 3900 руб.
Ограничение в работе программы55 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 9 184
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБухгалтерия - Документы - Зарплата и кадры
ТОП-сегодня раздела "Бухгалтерия"
 

Главная бухгалтерская книга 2.0

Главная бухгалтерская книга - полезная программа для всех бухгалтеров, в которой представлены итоговые данные по бухгалтерским отчётам и счетам

Тирика-Магазин 8.1.6

Тирика-Магазин - простая в использовании программа для магазинов или торговых точек любого профиля, позволяющая вести регистрацию продаж и закупок, остатков товара,

Электронная книга «1С Торговля и Склад» 1.9.7 (от 18.03.2010)

Электронная книга «1С Торговля и Склад» является практическим руководством, при помощи которого пользователь самостоятельно обучится и быстро найдет нужные ответы

Настройка FPrint 1.0

Настройка FPrint- бесплатная программа настройки внешнего вида кассового чека на ККМ FPrint. С ее помощью вы можете настроить печать заголовка и подвала чека,

Электронная книга 1С Предприятие 8.3 3.0

Электронная книга 1С Предприятие 8.3 - электронная книга, рассматривающая программу 1С:Бухгалтерия 8.3. Написана в виде последовательной лекции. Имеется множество

Мини-Смета 1.4

Мини-Смета - Делаете домашний ремонт своими силами? Хотите нанять бригаду? Даже если Вы профессионал-строитель, эта программа для Вас! Быстрое составление смет на

скачать Adguard

Отзывы о программе Кадры Плюс

Людмила про Кадры Плюс 7.0.9.1 [08-11-2018]

Программа бесплатная на 50 дней. Дальше оплата.
2 | | Ответить

Залина про Кадры Плюс 7.0.7.3 [17-10-2018]

Доброго дня. Не могу ввести должность
| 2 | Ответить

Олег про Кадры Плюс 5.2.3 (сборка 1 от 06.10.2014) [07-11-2014]

Можно ли из Кадров Плюс выгружать данные в программу комплексного учета Инфо-Бухгалтер 10 для расчета заработной платы и составления баланса?
1 | 11 | Ответить

Разработчик в ответ Олег про Кадры Плюс 5.2.3 (сборка 1 от 06.10.2014) [10-11-2014]

Какой-то специальной интеграции с другими программами нет. Вы можете выгрузить любые данные, например, в Excel (меню в списке сотрудников, экспорт данных). Можно также создать отчет и конвертировать его в Excel или OpenOffice.
| | Ответить

райпо-сельпо про Кадры Плюс 4.5.6 (сборка 1 от 18.03.2013) [02-04-2013]

Отличная программа.Не хватает бесплатной версии с встроенной справочной системой вопросов соискателей к работодателю при устройстве на работу с комментариями.
8 | | Ответить

фабрика-завод-ип про Кадры Плюс 4.5.6 (сборка 1 от 18.03.2013) [21-03-2013]

Удобная программа кадровым сотрудникам.
4 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 