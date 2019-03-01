Главная бухгалтерская книга 2.0 Главная бухгалтерская книга - полезная программа для всех бухгалтеров, в которой представлены итоговые данные по бухгалтерским отчётам и счетам Тирика-Магазин 8.1.6 Тирика-Магазин - простая в использовании программа для магазинов или торговых точек любого профиля, позволяющая вести регистрацию продаж и закупок, остатков товара, Электронная книга «1С Торговля и Склад» 1.9.7 (от 18.03.2010) Электронная книга «1С Торговля и Склад» является практическим руководством, при помощи которого пользователь самостоятельно обучится и быстро найдет нужные ответы

Настройка FPrint 1.0 Настройка FPrint- бесплатная программа настройки внешнего вида кассового чека на ККМ FPrint. С ее помощью вы можете настроить печать заголовка и подвала чека, Электронная книга 1С Предприятие 8.3 3.0 Электронная книга 1С Предприятие 8.3 - электронная книга, рассматривающая программу 1С:Бухгалтерия 8.3. Написана в виде последовательной лекции. Имеется множество Мини-Смета 1.4 Мини-Смета - Делаете домашний ремонт своими силами? Хотите нанять бригаду? Даже если Вы профессионал-строитель, эта программа для Вас! Быстрое составление смет на