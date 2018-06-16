Avast Mobile Security & Antivirus для Android

Avast Mobile Security & Antivirus 6.10.9 для Android

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Описание Avast Mobile Security & Antivirus 6.10.9 для AndroidОписание   Скачать Avast Mobile Security & Antivirus 6.10.9 для AndroidСКАЧАТЬ (23,91 Мб) Скриншоты Avast Mobile Security & Antivirus 6.10.9 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Avast Mobile Security & Antivirus 6.10.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Avast Mobile Security & Antivirus 6.10.9 для AndroidОтзывы (28)  
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4.48 из 5, всего оценок - 108
  • Рейтинг программы - 4.48 из 5
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Avast Mobile Security & Antivirus - бесплатное приложение, обеспечивающее безопасность вашего смартфона или планшета на платформе Android, которое включает в себя не только антивирус, но и брандмауэр, веб-экран, а также функцию анти-вор (Anti-Theft). С помощью продвинутых средств удаленного доступа этот антивирус эффективно защищает мобильные устройства различных вирусов, вредоносного ПО, интернет-угроз от потери данных или несанкционированного доступа к ним.

Ключевые особенности приложения:

  • Защита в режиме реального времени.
  • Сканирование по расписанию.
  • Встроенный брандмауэр и веб-экран.
  • Возможность фильтрации вызовов и SMS сообщений.
  • Функция Anti-Theft (анти-вор).
  • Возможность удаленной блокировки устройства, а также определение его местонахождения.
  • Отчеты о конфиденциальности.
  • Удаленная очистка памяти.
  • Уведомление об изменении SIM карты.
  • Наличие диспетчера приложений.
  • Настраиваемые обновления.
Скриншоты Avast Mobile Security & Antivirus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)12 / 159 995
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы, Spyware - Система
 Программа Avast Mobile Security & Antivirus отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Avast Mobile Security & Antivirus

Ксения про Mobile Security & Antivirus 4.0.7880 для Android [04-04-2015]

А как быть если аваста нет, но смс о смене симки постоянно отправляются и деньги тают на глазах!???(((
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андрей про Mobile Security & Antivirus 4.0.7876 для Android [26-02-2015]

Известный антивирь.Я б добавил ikarus и g-protector.
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стас про avast! Mobile Security & Antivirus 4.0.7870 для Android [09-11-2014]

Android- это многослойная система защиты.Без нашего принимаю и согласен при установке все защищено.Чехи делали антивирь в первую очередь для винды.матерые пользователи антивирь удаляют.шпионские ,вредоносные есть проги.Советник по безопасности более актуален.Но здесь он в премиум.Совсем не обязательно все время работать в фоне .есть такое и здесь.так нужен антивирь ?Думаю для подстраховки все таки да.Повлиять на процесс он не сможет но предупредит.Да вы сами знаете.Удачи!
4 | | Ответить

максим про avast! Mobile Security & Antivirus 3.0.7863 для Android [02-10-2014]

хорошая ,управляющая приложениями версия.Оставляю.
1 | | Ответить

А я сам-Андроид! про avast! Mobile Security & Antivirus 3.0.7863 для Android [26-09-2014]

Ставьте лучше 360 Total Security!
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