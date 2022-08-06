Avast Free Antivirus для Windows
|Оценка:
|4.64/5 голосов - 6222
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2022 (22.7.7403) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AVAST SOFTWARE
|Категории:
|Антивирусы - Антишпионы
|Загрузок (сегодня/всего):
|89 / 6 453 741 | Статистика
|Размер:
|669,58 Мб
Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ. Этот антивирус состоит из нескольких компонентов, которые отвечают за определенный спектр защиты:
- Антивирус и антишпион
- Продвинутый модуль сканирования - объединение нескольких видов анализа (проверка на вирусы, безопасность домашней сети и пр.)
- Сканирование HTTPS
- Аварийный диск
- Безопасность домашней сети
- Чистильщик браузера
- Менеджер паролей
- База avast! Community IQ
- Регулярное обновление вирусных баз
- Анализ всех файлов, программ и процессов на ПК в реальном времени
- Экран электронной почты - сканирование всего входящего и исходящего трафика почтовой корреспонденции.
Чем бы вы ни занимались на своем компьютере, с Avast Free Antivirus можете быть уверены в безопасности персональных данных, паролей, конфиденциальности серфинга, а сама система полноценно защищена даже от самых новых вирусов и угроз.
Новое:
- Сканирование среды восстановления Windows. Сканирование при загрузке теперь выполняется внутри Windows RE в интерфейсе Avast! Теперь проще принять меры и посмотреть, что найдет сканирование, без повторной перезагрузки.
- Ознакомьтесь с нашим новым магазином. Мы создали магазин в интерфейсе, чтобы облегчить доступ к другим приложениям Avast.
Исправлены ошибки:
- Исправлена ошибка, из-за которой защита от программ-вымогателей не защищала защищенные файлы должным образом.
- TLS 1.3 включен в Mailshield.
- Исправлены другие важные проблемы и ошибки.
Dr.Web CureIt! - популярный бесплатный сканер, который поможет вылечить зараженный ПК без...
Антивирус Kaspersky Free 19.0.0.1088 / 20.0.14.1085 / 21.2.16.590
Kaspersky Free - бесплатный Антивирус Касперского. Обеспечивает комплексную защиту от различных...
Avast Free Antivirus 2022 (22.6.7355)
Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ...
Dr.Web 12.0.3.12170 (22.12.2020)
Dr.Web - популярный антивирусник, в состав которого входят сканер, планировщик, позволяющий...
HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями,...
AVG AntiVirus Free - популярный бесплатный антивирус, который предлагает пользователю ряд...
Отзывы о программе Avast Free Antivirus
mariarty721534 про Avast Free Antivirus 2022 (22.6.7355) [29-07-2022]
...забыл сказать....он прекрасно работает с фаерволами..в паре
| | Ответить
mariarty721534 про Avast Free Antivirus 2022 (22.6.7355) [29-07-2022]
Лучшего и бесплатного я..пожалуй и в мире не найду.з.......абирая всего ноль одной секунды процесорного времени!!..это шикарно!..НО.при этом прекрасный перехват
| | Ответить
mariarty721534 про Avast Free Antivirus 2022 (22.6.7355) [29-07-2022]
прежде, чем ставить какую-либо программу!..всегда есть риск слет системы..даже от блокнота"..бесплатная версия достаточна и для широкуого серфинга, и для жестого сканирования..и для быстрого перехвата..маленький шедевр!!..не спорю..самостоятельно делает свои движения..это стоит ему простить, он делает это ра ди нашей безопасности..ВИСИТ..? -..после ошибок предъявленнных....это человек висит..система работает ПРЕКРАСНО
| | Ответить
mariarty721534 про Avast Free Antivirus 2022 (22.6.7355) [29-07-2022]
Бригада, работающая на Avast,молодцы..то что системы слетают - это и говорит о его непробиваемости
..да..согласен..но почитаув системные ошибки..скажк БРАВО
| | Ответить
Doctor RU про Avast Free Antivirus 2022 (22.4.7175) [07-06-2022]
Ставьте китайский 360 Total? Офигенный антивирь!
1 | | Ответить