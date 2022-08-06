Avast Free Antivirus для Windows

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Оценка: 4.64/5 голосов - 6222
Лицензия: Бесплатная
Версия:2022 (22.7.7403) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Антивирусы - Антишпионы
Загрузок (сегодня/всего):89 / 6 453 741 | Статистика
Размер:669,58 Мб
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Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ. Этот антивирус состоит из нескольких компонентов, которые отвечают за определенный спектр защиты:

  • Антивирус и антишпион
  • Продвинутый модуль сканирования - объединение нескольких видов анализа (проверка на вирусы, безопасность домашней сети и пр.)
  • Сканирование HTTPS
  • Аварийный диск
  • Безопасность домашней сети
  • Чистильщик браузера
  • Менеджер паролей
  • База avast! Community IQ
  • Регулярное обновление вирусных баз
  • Анализ всех файлов, программ и процессов на ПК в реальном времени
  • Экран электронной почты - сканирование всего входящего и исходящего трафика почтовой корреспонденции.

Чем бы вы ни занимались на своем компьютере, с Avast Free Antivirus можете быть уверены в безопасности персональных данных, паролей, конфиденциальности серфинга, а сама система полноценно защищена даже от самых новых вирусов и угроз.

Что нового в Avast Free Antivirus 2022 (22.7.7403)?

Новое:

  • Сканирование среды восстановления Windows. Сканирование при загрузке теперь выполняется внутри Windows RE в интерфейсе Avast! Теперь проще принять меры и посмотреть, что найдет сканирование, без повторной перезагрузки.
  • Ознакомьтесь с нашим новым магазином. Мы создали магазин в интерфейсе, чтобы облегчить доступ к другим приложениям Avast.

Исправлены ошибки:

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой защита от программ-вымогателей не защищала защищенные файлы должным образом.
  • TLS 1.3 включен в Mailshield.
  • Исправлены другие важные проблемы и ошибки.
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Отзывы о программе Avast Free Antivirus

mariarty721534 про Avast Free Antivirus 2022 (22.6.7355) [29-07-2022]

...забыл сказать....он прекрасно работает с фаерволами..в паре
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mariarty721534 про Avast Free Antivirus 2022 (22.6.7355) [29-07-2022]

Лучшего и бесплатного я..пожалуй и в мире не найду.з.......абирая всего ноль одной секунды процесорного времени!!..это шикарно!..НО.при этом прекрасный перехват
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mariarty721534 про Avast Free Antivirus 2022 (22.6.7355) [29-07-2022]

прежде, чем ставить какую-либо программу!..всегда есть риск слет системы..даже от блокнота"..бесплатная версия достаточна и для широкуого серфинга, и для жестого сканирования..и для быстрого перехвата..маленький шедевр!!..не спорю..самостоятельно делает свои движения..это стоит ему простить, он делает это ра ди нашей безопасности..ВИСИТ..? -..после ошибок предъявленнных....это человек висит..система работает ПРЕКРАСНО
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mariarty721534 про Avast Free Antivirus 2022 (22.6.7355) [29-07-2022]

Бригада, работающая на Avast,молодцы..то что системы слетают - это и говорит о его непробиваемости
..да..согласен..но почитаув системные ошибки..скажк БРАВО
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Doctor RU про Avast Free Antivirus 2022 (22.4.7175) [07-06-2022]

Ставьте китайский 360 Total? Офигенный антивирь!
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