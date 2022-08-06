Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ. Этот антивирус состоит из нескольких компонентов, которые отвечают за определенный спектр защиты:

Антивирус и антишпион

Продвинутый модуль сканирования - объединение нескольких видов анализа (проверка на вирусы, безопасность домашней сети и пр.)

Сканирование HTTPS

Аварийный диск

Безопасность домашней сети

Чистильщик браузера

Менеджер паролей

База avast! Community IQ

Регулярное обновление вирусных баз

Анализ всех файлов, программ и процессов на ПК в реальном времени

Экран электронной почты - сканирование всего входящего и исходящего трафика почтовой корреспонденции.

Чем бы вы ни занимались на своем компьютере, с Avast Free Antivirus можете быть уверены в безопасности персональных данных, паролей, конфиденциальности серфинга, а сама система полноценно защищена даже от самых новых вирусов и угроз.