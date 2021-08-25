AVG Protection - комплексная защита вашего Android-девайса от вирусов, программ-вымогателей, фишинга, шпионского и другого вредоносного ПО в режиме реального времени. Приложение предлагает функции сканирования установленных программ и файлов на наличие вирусов, определение местоположения утерянного или украденного телефона, защита приложений с помощью PIN-кода, графического ключа или сканирования отпечатка пальца и т.д.

Кроме этого программа может фильтровать или вовсе блокировать нежелательные вызовы, и проверять скорость соединения Wi-Fi и сканировать сеть на наличие угроз. Присутствует встроенный менеджер задач.

Основные возможности AVG Protection: