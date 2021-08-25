AVG Protection для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.29.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AVG Mobile
|Категория:
|Антивирусы, Spyware
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|33,52 Мб
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AVG Protection - комплексная защита вашего Android-девайса от вирусов, программ-вымогателей, фишинга, шпионского и другого вредоносного ПО в режиме реального времени. Приложение предлагает функции сканирования установленных программ и файлов на наличие вирусов, определение местоположения утерянного или украденного телефона, защита приложений с помощью PIN-кода, графического ключа или сканирования отпечатка пальца и т.д.
Кроме этого программа может фильтровать или вовсе блокировать нежелательные вызовы, и проверять скорость соединения Wi-Fi и сканировать сеть на наличие угроз. Присутствует встроенный менеджер задач.
Основные возможности AVG Protection:
- Обнаружение вирусов, вредоносного и шпионского ПО и защита от них в реальном времени.
- Защита от фишинга.
- Проверка безопасности сети Wi-Fi и скорости соединения.
- Возможность принудительной остановки задач и процессов.
- Отключение приложений, занимающих ресурсы устройства.
- Удаление файлов и освобождение места для хранения данных.
- Определение местоположения утерянного или украденного телефона с помощью Google Карт.
- Блокировка телефона или удаление его содержимого.
- Настройка сообщения на экране блокировки и возможность включения звукового сигнала.
- Функция "Камера-ловушка", незаметно отправляющая вам на электронную почту фотографию человека, пытающегося разблокировать ваш телефон.
- Защита конфиденциальных приложений с помощью PIN-кода, графического ключа или сканера отпечатка пальцев.
- Защищенное паролем хранилище для личных фотографий.
- Информация про уровень разрешений, которых требуют установленные приложения.
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