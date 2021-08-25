AVG Protection для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.29.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Антивирусы, Spyware
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:33,52 Мб
СКАЧАТЬ
AVG Protection скриншот № 1
AVG Protection скриншот № 2
AVG Protection скриншот № 3
AVG Protection скриншот № 4

AVG Protection - комплексная защита вашего Android-девайса от вирусов, программ-вымогателей, фишинга, шпионского и другого вредоносного ПО в режиме реального времени. Приложение предлагает функции сканирования установленных программ и файлов на наличие вирусов, определение местоположения утерянного или украденного телефона, защита приложений с помощью PIN-кода, графического ключа или сканирования отпечатка пальца и т.д.

Кроме этого программа может фильтровать или вовсе блокировать нежелательные вызовы, и проверять скорость соединения Wi-Fi и сканировать сеть на наличие угроз. Присутствует встроенный менеджер задач.

Основные возможности AVG Protection:

  • Обнаружение вирусов, вредоносного и шпионского ПО и защита от них в реальном времени.
  • Защита от фишинга.
  • Проверка безопасности сети Wi-Fi и скорости соединения.
  • Возможность принудительной остановки задач и процессов.
  • Отключение приложений, занимающих ресурсы устройства.
  • Удаление файлов и освобождение места для хранения данных.
  • Определение местоположения утерянного или украденного телефона с помощью Google Карт.
  • Блокировка телефона или удаление его содержимого.
  • Настройка сообщения на экране блокировки и возможность включения звукового сигнала.
  • Функция "Камера-ловушка", незаметно отправляющая вам на электронную почту фотографию человека, пытающегося разблокировать ваш телефон.
  • Защита конфиденциальных приложений с помощью PIN-кода, графического ключа или сканера отпечатка пальцев.
  • Защищенное паролем хранилище для личных фотографий.
  • Информация про уровень разрешений, которых требуют установленные приложения.
ТОП-сегодня раздела "Антивирусы, Spyware"
 

скачать F-Secure SAFEF-Secure SAFE 16.3.012820

F-Secure SAFE - решение для защиты от вирусов и безопасности в Интернете оберегает вас и ваши персональные данные на смартфонах и планшетах Android...

скачать Dr.Web LightDr.Web Light 11.5.5

Dr.Web Light – популярный антивирус защит ваше Android-устройство. Он проверит все устройство или...

скачать Zoner AntiVirus FreeZoner AntiVirus Free 1.15.5

Zoner AntiVirus Free – избавит ваше устройство от вирусов, шпионских программ и других вредоносных...

скачать McAfee Security & AntivirusMcAfee Security & Antivirus 5.2.0.231

McAfee Security & Antivirus – защищает ваше устройство от вирусов и оптимизирует работу девайса с...

скачать Sophos Mobile SecuritySophos Mobile Security 6.1.1981

Sophos Mobile Security – это небольшой антивирус, который поможет избежать нежелательных программ...

скачать Dr.Web Security SpaceDr.Web Security Space 12.6.9

Dr.Web Security Space – комплексная защита для всех ваших устройств на ОС Android, включая...

Отзывы о программе AVG Protection

Admin

Отзывов о программе AVG Protection 6.29.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв