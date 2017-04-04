R-Studio для Windows

R-Studio 8.2 build 165337

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание R-Studio 8.2 build 165337Описание   Скачать R-Studio 8.2 build 165337СКАЧАТЬ (33,84 Мб) Скриншоты R-Studio 8.2 build 165337Скриншоты (8)   Статистика R-Studio 8.2 build 165337Статистика   Отзывы о R-Studio 8.2 build 165337Отзывы (22)  
Оцените программу!
4.25 из 5, всего оценок - 71
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

R-Studio - набор утилит для восстановления данных и файлов с жестких дисков, устройств флеш-памяти и других устройств таких, как CD, DVD, дискет, USB дисков, ZIP дисков. Позволяет востановить файлы удаленные вне Корзины или когда Корзина была очищена, в результате вирусной атакой или сбоя питания компьютера. Работает как на локальных, так и на удаленных компьютерах по сети.

Особенности программы:

  • Поддерживаемые файловые системы: FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, NTFS5, HFS/HFS+, UFS1/UFS2, Ext2/Ext3/Ext4 FS.
  • Содержит модуль реконструкции дисковых массивов RAID.
  • Содержит отдельный модуль резервного копирования системы и данных (копирования диска).
  • Создание ФАЙЛА-ОБРАЗА для целого Физического Диска (HD), Раздела или его части.
  • Восстановление данных после того, как раздел с файлами был переформатирован, даже в раздел с другой файловой системой, с поврежденных или удаленных разделов, зашифрованных файлов (NTFS 5), альтернативных потоков данных (NTFS, NTFS 5).
  • Восстановление данных после запуска FDISK или аналогичных утилит; после вирусной атаки; повреждения FAT; разрушения MBR.
  • Восстановленные файлы могут быть сохранены на любой, включая сетевой, диск, доступный локальной операционной системой.
  • Файлы или содержимое диска может быть просмотрено и отредактировано с помощью встроенного шестнадцатиричного редактора. Редактор поддерживает редактирование свойств NTFS файлов.
Что нового в R-Studio 8.2 build 165337?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты R-Studio:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $79.99
Ограничение в работе программывосстановление файлов размером не более 64KB
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)86 / 187 685
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных

Отзывы о программе R-Studio

Виталий про R-Studio 8.0 Build 164571 [05-06-2016]

Здравствуйте! У меня на компе после попытки установить Net.framework 3.5, исчезли все закладки браузера Firefox. Как я ни пытался, я их не нашел. Не в курсе дела, сможет описанная вами прога их восстановить?
1 | 8 | Ответить

Камо про R-Studio 7.8 Build 160829 [28-03-2016]

после установки и идет бесконечная инициализация..
| 6 | Ответить

Yura про R-Studio 7.8 Build 160654 [24-01-2016]

Программа не плохая, но что бы восстановить файлы, она просит регистрации и ключ, на сколько я понял она платная.Зачем её тогда выбрасывать в инет, когда можно пойти и купить.Полный бред. А так согласен, вирусни нет.
10 | 5 | Ответить

Не важно про R-Studio 7.7 Build 159851 [27-10-2015]

Качал одно, а получил ТУЕВУ ХУЧУ разных программ, типа поисковиков, амиго, вк, ок и прочее. Совет - НЕ КАЧАЙТЕ! Модеры! ФАС! Удаляйте комент скорее, а то прочтет еще кто.. Вы достойны реестра запрещенных сайтов.
14 | 5 | Ответить

Admin в ответ Не важно про R-Studio 7.7 Build 159851 [01-11-2015]

Специально оставили ваш отзыв, чтобы следующим писакам повадно не
было.
Программа ЧИСТАЯ. Проверили, что файл от разработчика, что файл, загруженный с
нашего сервера (они не отличаются). В процессе установки нет никаких "галочек",
"дополнительных параметров", "скрытых настроек" и т.д. Вот последний
результат проверки инсталляционного файла на VirusTotal
https://www.virustotal.com/ru/file/5506aa7bd18150619608428cc87b69c1b8b85fd5d5f76a2c29ef2921ffb7df33/analysis/1446410334/
Показатель выявления: 0/55

А вам совет - качайте с проверенных источников и, в первую очередь, удалите со своего
компьютера ТУЕВУ ХУЧУ разных программ, типа поисковиков, амиго, вк, ок и прочее.
12 | | Ответить

Bizon в ответ Admin про R-Studio 7.7 Build 159851 [29-11-2015]

Все это мздешь "чистой" воды.
Эта гребаная пропаганда такого "Г" как амиго, вк, ок.. и тд .. за снашала в корень мозга костей.
вам вообще спится нормально заливая такие "чистые" файлы? . А писять в уши.. что файл проверялся и т.д и т.п.... я вас умояю .. я вам так и траян впарить могу.

Как упоминалось.. модераторы фас.. скрывайте правду .. пропагандируйте (ПРОТИВ воли пользователей) сторонние ресуры.
| | Ответить

Bizon в ответ Не важно про R-Studio 7.7 Build 159851 [29-11-2015]

А потом люди просят .. от своей наивности.. просят почистить комп от этого стороннего "г" которое насильно втюхивают им, при скачке с таких ресурсах
| | Ответить

Показать еще 1

Артём про R-Studio 7.7 Build 159851 [25-10-2015]

Вот такая история, чтобы не подумали, что реклама.

[21:19:09] Артём Сергеев: короче ситуация. У меня один комп рабочий, а на второй я захотел поставить семёрку. Один винт в рабочем оставил, а второй подготовил к установке. Очистил себе один раздел на 50 гб, форматнул его в акронисе. Запихнул во второй системник, стал устанавливать винду.
[21:22:59] Артём Сергеев: когда надо было раздел выбирать, тот который я подготовил ей чем-то не угодил, стало писать
"Программе установки не удалось создать новый или найти существующий системный раздел"

я стал искать что да как. НА одном форуме писал чувак мол надо удалить раздел вообще и выбрать для установки неразмеченную область.

Когда я удалил раздел, никакой неразмеченной области не появилось, а появился "расширенный раздел". Как бы тот раздел что я удалил слился с тем на котором у меня все данные. Я ещё тупанул, взял их пополам разделил зачем-то снова, Потом понял что херня случилась. Всунул жесткий в рабочий комп, захожу - разделы пустые, данных нихуя нет (((
[21:24:03] Артём Сергеев: весь вечер пытаюсь разными прогами восстановить данные - смог выцедить максимум 1% всего что было. У меня там хранились все фотки, дни рождения, коты, родственники. Видео, Копий нет.. жалко пздц
[21:25:15] Егор: Ну да, бывают такие расширенные разделы, с ними все немного сложнее. Старайтесь этого избегать)
[21:25:49] Егор: У меня вообще положительного опыта с такого рода программами не было
[21:26:38] Егор: Помню когда-то recuva пробовал
[21:38:05] Егор: http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1028
[21:38:22] Егор: Можешь отсюда что-то взять
[21:38:37] Егор: Но опять же гарантий сильных нет

Recuva не помогла, GetDataBAck не помогла, HandyRecovery не помогла. R-Studio сразу нашла ВСЁ и структуру в том числе!
4 | 1 | Ответить

Иван в ответ Артём про R-Studio 8.0 Build 164571 [14-10-2016]

Да парень. не поверишь та же ситуация и у меня сегодня приключилась. И вот сижу и гадаю уже 7-й чяс. (Handy Recovery 5.5 Структура востановилась но вот файли не читабельны, фото не открывается. Видео размер занимают но не работают...) щяс буду пробывать R-Studio. Что да как пожже отпишусь.
| | Ответить

Читать все отзывы (22) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Восстановление данных"
 

Recuva 1.53.1087

Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и флешках. Имеет удобный интерфейс с простыми настройками и пошаговым мастер-помощником. Перед восстановлением предоставит стандартную информацию о файле

Password Cracker 4.20

Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо неприветливых звездочек видите желанный пароль

Advanced Archive Password Recovery 4.54.55

Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR

HDD Regenerator 2011

HDD Regenerator - приложение для восстановления битых секторов жестких дисков, которое умеет работать не только с любыми файловыми системами, но и с неформатированными дисками. Также следует отметить возможность контроля состояния жестких дисков

R-Studio 8.1 Build 165145

R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию с любых носителей, как например жесткие диски, карты памяти, CD/DVD-диски, флешки и пр. Поддерживает практически все файловые системы, умеет работать по сети

WebBrowserPassView 1.85

WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров Internet Explorer (версии 4.0 - 9.0), Mozilla Firefox (все версии), Google Chrome и Opera

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

iTunes

Балаболка

Avidemux

uTorrent

Mozilla Firefox

PicturesToExe

Google Chrome

Adobe Reader

WavePad

SiSoftware Sandra Lite

Weather Watcher Live

AIDA64 Extreme Edition

EMDB

Virtual DJ

XviD4PSP

Total Commander

RoboForm

Skype

GPU-Z

Opera

 
 