R-Studio - набор утилит для восстановления данных и файлов с жестких дисков, устройств флеш-памяти и других устройств таких, как CD, DVD, дискет, USB дисков, ZIP дисков. Позволяет востановить файлы удаленные вне Корзины или когда Корзина была очищена, в результате вирусной атакой или сбоя питания компьютера. Работает как на локальных, так и на удаленных компьютерах по сети.

Отзывы о программе R-Studio Виталий Здравствуйте! У меня на компе после попытки установить Net.framework 3.5, исчезли все закладки браузера Firefox. Как я ни пытался, я их не нашел. Не в курсе дела, сможет описанная вами прога их восстановить?

1 | 8 | Ответить Камо после установки и идет бесконечная инициализация..

| 6 | Ответить Yura Программа не плохая, но что бы восстановить файлы, она просит регистрации и ключ, на сколько я понял она платная.Зачем её тогда выбрасывать в инет, когда можно пойти и купить.Полный бред. А так согласен, вирусни нет.

10 | 5 | Ответить Не важно Качал одно, а получил ТУЕВУ ХУЧУ разных программ, типа поисковиков, амиго, вк, ок и прочее. Совет - НЕ КАЧАЙТЕ! Модеры! ФАС! Удаляйте комент скорее, а то прочтет еще кто.. Вы достойны реестра запрещенных сайтов.

14 | 5 | Ответить Admin Не важно Специально оставили ваш отзыв, чтобы следующим писакам повадно не

было.

Программа ЧИСТАЯ. Проверили, что файл от разработчика, что файл, загруженный с

нашего сервера (они не отличаются). В процессе установки нет никаких "галочек",

"дополнительных параметров", "скрытых настроек" и т.д. Вот последний

результат проверки инсталляционного файла на VirusTotal

https://www.virustotal.com/ru/file/5506aa7bd18150619608428cc87b69c1b8b85fd5d5f76a2c29ef2921ffb7df33/analysis/1446410334/

Показатель выявления: 0/55



А вам совет - качайте с проверенных источников и, в первую очередь, удалите со своего

компьютера ТУЕВУ ХУЧУ разных программ, типа поисковиков, амиго, вк, ок и прочее.

12 | | Ответить Bizon Admin Все это мздешь "чистой" воды.

Эта гребаная пропаганда такого "Г" как амиго, вк, ок.. и тд .. за снашала в корень мозга костей.

вам вообще спится нормально заливая такие "чистые" файлы? . А писять в уши.. что файл проверялся и т.д и т.п.... я вас умояю .. я вам так и траян впарить могу.



Как упоминалось.. модераторы фас.. скрывайте правду .. пропагандируйте (ПРОТИВ воли пользователей) сторонние ресуры.

| | Ответить Bizon Не важно А потом люди просят .. от своей наивности.. просят почистить комп от этого стороннего "г" которое насильно втюхивают им, при скачке с таких ресурсах

| | Ответить Показать еще 1 Артём Вот такая история, чтобы не подумали, что реклама.



[21:19:09] Артём Сергеев: короче ситуация. У меня один комп рабочий, а на второй я захотел поставить семёрку. Один винт в рабочем оставил, а второй подготовил к установке. Очистил себе один раздел на 50 гб, форматнул его в акронисе. Запихнул во второй системник, стал устанавливать винду.

[21:22:59] Артём Сергеев: когда надо было раздел выбирать, тот который я подготовил ей чем-то не угодил, стало писать

"Программе установки не удалось создать новый или найти существующий системный раздел"



я стал искать что да как. НА одном форуме писал чувак мол надо удалить раздел вообще и выбрать для установки неразмеченную область.



Когда я удалил раздел, никакой неразмеченной области не появилось, а появился "расширенный раздел". Как бы тот раздел что я удалил слился с тем на котором у меня все данные. Я ещё тупанул, взял их пополам разделил зачем-то снова, Потом понял что херня случилась. Всунул жесткий в рабочий комп, захожу - разделы пустые, данных нихуя нет (((

[21:24:03] Артём Сергеев: весь вечер пытаюсь разными прогами восстановить данные - смог выцедить максимум 1% всего что было. У меня там хранились все фотки, дни рождения, коты, родственники. Видео, Копий нет.. жалко пздц

[21:25:15] Егор: Ну да, бывают такие расширенные разделы, с ними все немного сложнее. Старайтесь этого избегать)

[21:25:49] Егор: У меня вообще положительного опыта с такого рода программами не было

[21:26:38] Егор: Помню когда-то recuva пробовал

[21:38:05] Егор: http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1028

[21:38:22] Егор: Можешь отсюда что-то взять

[21:38:37] Егор: Но опять же гарантий сильных нет



Recuva не помогла, GetDataBAck не помогла, HandyRecovery не помогла. R-Studio сразу нашла ВСЁ и структуру в том числе!

4 | 1 | Ответить Иван Артём Да парень. не поверишь та же ситуация и у меня сегодня приключилась. И вот сижу и гадаю уже 7-й чяс. (Handy Recovery 5.5 Структура востановилась но вот файли не читабельны, фото не открывается. Видео размер занимают но не работают...) щяс буду пробывать R-Studio. Что да как пожже отпишусь.

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