R-Studio - набор утилит для восстановления данных и файлов с жестких дисков, устройств флеш-памяти и других устройств таких, как CD, DVD, дискет, USB дисков, ZIP дисков. Позволяет востановить файлы удаленные вне Корзины или когда Корзина была очищена, в результате вирусной атакой или сбоя питания компьютера. Работает как на локальных, так и на удаленных компьютерах по сети.
Содержит модуль реконструкции дисковых массивов RAID.
Содержит отдельный модуль резервного копирования системы и данных (копирования диска).
Создание ФАЙЛА-ОБРАЗА для целого Физического Диска (HD), Раздела или его части.
Восстановление данных после того, как раздел с файлами был переформатирован, даже в раздел с другой файловой системой, с поврежденных или удаленных разделов, зашифрованных файлов (NTFS 5), альтернативных потоков данных (NTFS, NTFS 5).
Восстановление данных после запуска FDISK или аналогичных утилит; после вирусной атаки; повреждения FAT; разрушения MBR.
Восстановленные файлы могут быть сохранены на любой, включая сетевой, диск, доступный локальной операционной системой.
Файлы или содержимое диска может быть просмотрено и отредактировано с помощью встроенного шестнадцатиричного редактора. Редактор поддерживает редактирование свойств NTFS файлов.
Виталий про R-Studio 8.0 Build 164571 [05-06-2016]
Здравствуйте! У меня на компе после попытки установить Net.framework 3.5, исчезли все закладки браузера Firefox. Как я ни пытался, я их не нашел. Не в курсе дела, сможет описанная вами прога их восстановить? 1 | 8 | Ответить
Камо про R-Studio 7.8 Build 160829 [28-03-2016]
после установки и идет бесконечная инициализация.. | 6 | Ответить
Yura про R-Studio 7.8 Build 160654 [24-01-2016]
Программа не плохая, но что бы восстановить файлы, она просит регистрации и ключ, на сколько я понял она платная.Зачем её тогда выбрасывать в инет, когда можно пойти и купить.Полный бред. А так согласен, вирусни нет. 10 | 5 | Ответить
Не важно про R-Studio 7.7 Build 159851 [27-10-2015]
Качал одно, а получил ТУЕВУ ХУЧУ разных программ, типа поисковиков, амиго, вк, ок и прочее. Совет - НЕ КАЧАЙТЕ! Модеры! ФАС! Удаляйте комент скорее, а то прочтет еще кто.. Вы достойны реестра запрещенных сайтов. 14 | 5 | Ответить
Admin в ответ Не важно про R-Studio 7.7 Build 159851 [01-11-2015]
Специально оставили ваш отзыв, чтобы следующим писакам повадно не
было.
Программа ЧИСТАЯ. Проверили, что файл от разработчика, что файл, загруженный с
нашего сервера (они не отличаются). В процессе установки нет никаких "галочек",
"дополнительных параметров", "скрытых настроек" и т.д. Вот последний
результат проверки инсталляционного файла на VirusTotal
https://www.virustotal.com/ru/file/5506aa7bd18150619608428cc87b69c1b8b85fd5d5f76a2c29ef2921ffb7df33/analysis/1446410334/
Показатель выявления: 0/55
А вам совет - качайте с проверенных источников и, в первую очередь, удалите со своего
компьютера ТУЕВУ ХУЧУ разных программ, типа поисковиков, амиго, вк, ок и прочее. 12 | | Ответить
Bizon в ответ Admin про R-Studio 7.7 Build 159851 [29-11-2015]
Все это мздешь "чистой" воды.
Эта гребаная пропаганда такого "Г" как амиго, вк, ок.. и тд .. за снашала в корень мозга костей.
вам вообще спится нормально заливая такие "чистые" файлы? . А писять в уши.. что файл проверялся и т.д и т.п.... я вас умояю .. я вам так и траян впарить могу.
Вот такая история, чтобы не подумали, что реклама.
[21:19:09] Артём Сергеев: короче ситуация. У меня один комп рабочий, а на второй я захотел поставить семёрку. Один винт в рабочем оставил, а второй подготовил к установке. Очистил себе один раздел на 50 гб, форматнул его в акронисе. Запихнул во второй системник, стал устанавливать винду.
[21:22:59] Артём Сергеев: когда надо было раздел выбирать, тот который я подготовил ей чем-то не угодил, стало писать
"Программе установки не удалось создать новый или найти существующий системный раздел"
я стал искать что да как. НА одном форуме писал чувак мол надо удалить раздел вообще и выбрать для установки неразмеченную область.
Когда я удалил раздел, никакой неразмеченной области не появилось, а появился "расширенный раздел". Как бы тот раздел что я удалил слился с тем на котором у меня все данные. Я ещё тупанул, взял их пополам разделил зачем-то снова, Потом понял что херня случилась. Всунул жесткий в рабочий комп, захожу - разделы пустые, данных нихуя нет (((
[21:24:03] Артём Сергеев: весь вечер пытаюсь разными прогами восстановить данные - смог выцедить максимум 1% всего что было. У меня там хранились все фотки, дни рождения, коты, родственники. Видео, Копий нет.. жалко пздц
[21:25:15] Егор: Ну да, бывают такие расширенные разделы, с ними все немного сложнее. Старайтесь этого избегать)
[21:25:49] Егор: У меня вообще положительного опыта с такого рода программами не было
[21:26:38] Егор: Помню когда-то recuva пробовал
[21:38:05] Егор: http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1028
[21:38:22] Егор: Можешь отсюда что-то взять
[21:38:37] Егор: Но опять же гарантий сильных нет
Recuva не помогла, GetDataBAck не помогла, HandyRecovery не помогла. R-Studio сразу нашла ВСЁ и структуру в том числе! 4 | 1 | Ответить
Иван в ответ Артём про R-Studio 8.0 Build 164571 [14-10-2016]
Да парень. не поверишь та же ситуация и у меня сегодня приключилась. И вот сижу и гадаю уже 7-й чяс. (Handy Recovery 5.5 Структура востановилась но вот файли не читабельны, фото не открывается. Видео размер занимают но не работают...) щяс буду пробывать R-Studio. Что да как пожже отпишусь. | | Ответить
Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и флешках. Имеет удобный интерфейс с простыми настройками и пошаговым мастер-помощником. Перед восстановлением предоставит стандартную информацию о файле
Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо неприветливых звездочек видите желанный пароль
HDD Regenerator - приложение для восстановления битых секторов жестких дисков, которое умеет работать не только с любыми файловыми системами, но и с неформатированными дисками. Также следует отметить возможность контроля состояния жестких дисков
R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию с любых носителей, как например жесткие диски, карты памяти, CD/DVD-диски, флешки и пр. Поддерживает практически все файловые системы, умеет работать по сети
WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров Internet Explorer (версии 4.0 - 9.0), Mozilla Firefox (все версии), Google Chrome и Opera