NetLimiter - программа, решающая проблему контроля сетевого трафика. NetLimiter после установки и запуска следит за деятельностью каждого приложения, использующего доступ к Интернету, а также активно управляет трафиком, контролируя скорость потока данных. Вы можете самостоятельно настроить скорость загрузки и отправки информации для каждого отдельного приложения или соединения.
Таким образом, если какая-то программа в ходе своей работы слишком активно потребляет сетевые ресурсы, то у вас есть реальный шанс умерить ее аппетит. Также NetLimiter ведет подробную статистику по всем соединениям, отображая ее в виде графиков или таблиц.
NetworkTrafficView - удобный инструмент сетевого мониторинга, который перехватывает пакеты, проходящие через сетевой адаптер, и отображает общую статистику о сетевом
Отзывы о программе NetLimiter Pro
Андрей про NetLimiter Pro 3.0.0.11 / 4.0.12.0 [01-08-2015]
Много лет ей пользовался. В один прекрасный день обнаружил, что это она виновата некоторых проблемах, которые никак не мог решить. Вообще не устанавливался Google Chrome, перестал работать Webmoney - долгая переписка с техподдержкой ничего не дала. На каком-то сайте прочитал, что проблемы могут вызывать определённые программы, в числе которых NetLimiter, причём требуется не просто её закрытие, а полная деинсталляция. Одинаковые проблемы были на всех компьютерах, где она была установленна. Удалил эту злосчастную прогу и всё заработало. 5 | 5 | Ответить
Валерий в ответ Андрей про NetLimiter Pro 3.0.0.11 / 4.0.25.0 [16-03-2017]
Ну не знаю, что там чему мешает, программой пользуюсь с 2013, правда на данный момент версия Net Limiter3.0.0.11. И Webmoney работает прекрасно | | Ответить
DENiS про NetLimiter Pro 3.0.0.11 / 4.0.8.0 [24-11-2014]
Не всегда работает нормально.
Пропускает соединение, без спроса.
Иногда не пускает браузер, после перезагрузки работает нормально.
Короче хрень.
Пользуюсь ей и сейчас. 1 | | Ответить
Oleg про NetLimiter Pro 3.0.0.11 / 4.0.8.0 [07-11-2014]
С поставленными задачами справляется отлично, спасибо автору. | 4 | Ответить
Feliciy про NetLimiter Pro 3.0.0.11 / 4.0.4.0 [17-04-2014]
А где посмотреть на какой IP ушел фаил из Skype? Не могу разобраться. 1 | 20 | Ответить
Marik про NetLimiter Pro 3.0.0.11 / 4.0.4.0 [21-02-2014]
Програма дуже класна, працює стабільно))))) Спасибі автору! 2 | 2 | Ответить