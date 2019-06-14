NetLimiter Pro

NetLimiter - программа, решающая проблему контроля сетевого трафика. NetLimiter после установки и запуска следит за деятельностью каждого приложения, использующего доступ к Интернету, а также активно управляет трафиком, контролируя скорость потока данных. Вы можете самостоятельно настроить скорость загрузки и отправки информации для каждого отдельного приложения или соединения.

Таким образом, если какая-то программа в ходе своей работы слишком активно потребляет сетевые ресурсы, то у вас есть реальный шанс умерить ее аппетит. Также NetLimiter ведет подробную статистику по всем соединениям, отображая ее в виде графиков или таблиц.