|
NetLimiter Pro 4.0.49.0
|
|
|
|Оцените программу!
4.29 из 5, всего оценок - 203
|
- Рейтинг программы - 4.29 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
NetLimiter - программа, решающая проблему контроля сетевого трафика. NetLimiter после установки и запуска следит за деятельностью каждого приложения, использующего доступ к Интернету, а также активно управляет трафиком, контролируя скорость потока данных. Вы можете самостоятельно настроить скорость загрузки и отправки информации для каждого отдельного приложения или соединения.
Таким образом, если какая-то программа в ходе своей работы слишком активно потребляет сетевые ресурсы, то у вас есть реальный шанс умерить ее аппетит. Также NetLimiter ведет подробную статистику по всем соединениям, отображая ее в виде графиков или таблиц.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Учет и контроль трафика"
NetWorx 6.2.5 / 5.5.5 Free
NetWorx - утилита, ведущая учет вашего интернет-трафика и мониторинг скорости интернет-подключения. Предлагает удобную статистику, графики и отчеты. Поддерживает
NetTraffic 1.57.0
NetTraffic - небольшая полезная утилита для мониторинга сетевого трафика и учета статистики на выбранных интерфейсах
X-Proxy 6.2.0.3
X-Proxy - одно из лучших приложений для анонимного серфинга в сети, получения доступа к запрещенным в Вашей стране сайтам и сохранения безопасности личной информации
NetLimiter Pro 4.0.48.0
NetLimiter - эффективная утилита для контроля и управления сетевым трафиком, с возможностью настройки скорости потока данных. Присутствует исчерпывающая статистика
NetBalancer 9.12.9.1868
NetBalancer - небольшая программа для контроля и управления интернет-трафиком на ПК. Можно задавать лимит скорости на прием/отдачу, выставлять приоритеты или
DU Meter 7.30
DU Meter - удобная утилита для отслеживания в реальном времени скорости интернет соединения. Содержит широкий функциональный инструментарий для контроля и работы с
|
|
Отзывы о программе NetLimiter Pro
Андрей про NetLimiter Pro 3.0.0.11 / 4.0.12.0 [01-08-2015]
Много лет ей пользовался. В один прекрасный день обнаружил, что это она виновата некоторых проблемах, которые никак не мог решить. Вообще не устанавливался Google Chrome, перестал работать Webmoney - долгая переписка с техподдержкой ничего не дала. На каком-то сайте прочитал, что проблемы могут вызывать определённые программы, в числе которых NetLimiter, причём требуется не просто её закрытие, а полная деинсталляция. Одинаковые проблемы были на всех компьютерах, где она была установленна. Удалил эту злосчастную прогу и всё заработало.
5 | 7 | Ответить
Валерий в ответ Андрей про NetLimiter Pro 3.0.0.11 / 4.0.25.0 [16-03-2017]
Ну не знаю, что там чему мешает, программой пользуюсь с 2013, правда на данный момент версия Net Limiter3.0.0.11. И Webmoney работает прекрасно
2 | | Ответить
DENiS про NetLimiter Pro 3.0.0.11 / 4.0.8.0 [24-11-2014]
Не всегда работает нормально.
Пропускает соединение, без спроса.
Иногда не пускает браузер, после перезагрузки работает нормально.
Короче хрень.
Пользуюсь ей и сейчас.
1 | | Ответить
Oleg про NetLimiter Pro 3.0.0.11 / 4.0.8.0 [07-11-2014]
С поставленными задачами справляется отлично, спасибо автору.
| 5 | Ответить
Feliciy про NetLimiter Pro 3.0.0.11 / 4.0.4.0 [17-04-2014]
А где посмотреть на какой IP ушел фаил из Skype? Не могу разобраться.
1 | 24 | Ответить
Marik про NetLimiter Pro 3.0.0.11 / 4.0.4.0 [21-02-2014]
Програма дуже класна, працює стабільно))))) Спасибі автору!
2 | 2 | Ответить
|Читать все отзывы (38) / Добавить отзыв
|