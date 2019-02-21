NetWorx 6.2.3 / 5.5.5 Free NetWorx - утилита, ведущая учет вашего интернет-трафика и мониторинг скорости интернет-подключения. Предлагает удобную статистику, графики и отчеты. Поддерживает X-Proxy 6.2.0.3 X-Proxy - одно из лучших приложений для анонимного серфинга в сети, получения доступа к запрещенным в Вашей стране сайтам и сохранения безопасности личной информации NetTraffic 1.53.3 NetTraffic - небольшая полезная утилита для мониторинга сетевого трафика и учета статистики на выбранных интерфейсах

NetBalancer 9.12.8.1855 NetBalancer - небольшая программа для контроля и управления интернет-трафиком на ПК. Можно задавать лимит скорости на прием/отдачу, выставлять приоритеты или NetLimiter Pro 4.0.42.0 NetLimiter - эффективная утилита для контроля и управления сетевым трафиком, с возможностью настройки скорости потока данных. Присутствует исчерпывающая статистика Traffic Inspector 3.0.2.906 Traffic Inspector - комплексное решение для организации доступа в Интернет, обеспечивающего точный учет пользователей, надежную сетевую защиту, эффективную экономию