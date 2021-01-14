Отзывы о программе NetBalancer

Михаил

Программа очень хорошая, особенно для пользователей Вин10, которая ест трафик не думая о последствиях, конечно никому не приятно что мой комп ест трафик и к примеру мой брат не может из-за этого даже на сайт перейти ибо обновления как с торрента качает, в игре еще обиднее, играешь и из-за обновлений все зависло и вылетело.

Эта программа очень помогает, можно поставить ограничение и скачивать обновления и пользоваться интернетом, также помогает если скачиваешь что то с браузера и решил еще немного поиграть во что то, в общем очень удобная программа, помогает так, где тратится весь интернет, как при обновлениях, а интернет нужен что бы хотя бы музыку послушать или просто по страницах полазить.

Жалко платная версия стоит уж очень дорого, не для пользователей а для компаний наверное по цене, была бы цена приличная можно бы было и купить, но увы цена не для пользователей сделана. Но в остальном замены этой программе просто нет, она супер!

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