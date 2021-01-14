NetBalancer для Windows
|Оценка:
|3.96/5 голосов - 72
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39,95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|10.2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SeriousBit
|Категории:
|Администрирование - Учет и контроль трафика
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 108 264 | Статистика
|Размер:
|7,61 Мб
|СКАЧАТЬ
NetBalancer - бесплатная утилита, с помощью которой пользователь может распределять интернет-трафик между отдельными приложениями. Программа позволяет не только устанавливать ограничение скорости на прием или отдачу, но и выставлять приоритеты сетевой активности (низкий, обычный или высокий), а также полностью блокировать трафик.
Программа предоставляет возможность управления отдельными процессами, собирая по ним статистику и отображая список открытых соединений для каждого из них, скорость загрузки/отдачи и объем переданных данных. Кроме того программа может контролировать выбранные сетевые адаптеры и устанавливать лимиты трафика для компьютеров локальной сети. Присутствует встроенный планировщик.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе NetBalancer
Олег про NetBalancer 9.14.2 [23-09-2019]
Есть аналог tmeter freeware у микросоофтов есть статья с инструкцией.
3 | 3 | Ответить
Робин Гуд про NetBalancer 9.12.9.1868 [10-04-2019]
Почему при установке пишет "произошол збой установки и был выполнен откат"? После этого програ ставится криво и в трее тупо надпись "Connecting" и програ не запускается при запуске пишет "Cannot connect to the service. Either it was stopped or it can't start due to a con
3 | 4 | Ответить
Andrey в ответ Робин Гуд про NetBalancer 10.1.1 [03-06-2020]
Аналогично на win 10. Пробовал запустить сервсис отдельно, показывает в cmd кучу ошибок и в конце строчка с множеством "???"; возможно прога не понимает русский язык системы.
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Алексей про NetBalancer 9.12.5 [13-10-2018]
В целом доволен, программа хорошая.
Но большая проблема в том, что программа неправильно считает скорость скачивания. Программа пишет 1,6 Мбайт скорость, в целевом приложении на самом деле - скорость 800 Кбайт. Уж не знаю с чем это связано.
Поэтому необходимое ограничение скорости приходится подбирать "методом научного тыка", не основываясь на показателях программы.
3 | 10 | Ответить
Александр в ответ Алексей про NetBalancer 9.12.9.1868 [02-05-2019]
Так может скорость сети меряется в МегаБИТАХ, а не в МегаБАЙТАХ?
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Михаил про NetBalancer 9.10.2 [13-08-2017]
Программа очень хорошая, особенно для пользователей Вин10, которая ест трафик не думая о последствиях, конечно никому не приятно что мой комп ест трафик и к примеру мой брат не может из-за этого даже на сайт перейти ибо обновления как с торрента качает, в игре еще обиднее, играешь и из-за обновлений все зависло и вылетело.
Эта программа очень помогает, можно поставить ограничение и скачивать обновления и пользоваться интернетом, также помогает если скачиваешь что то с браузера и решил еще немного поиграть во что то, в общем очень удобная программа, помогает так, где тратится весь интернет, как при обновлениях, а интернет нужен что бы хотя бы музыку послушать или просто по страницах полазить.
Жалко платная версия стоит уж очень дорого, не для пользователей а для компаний наверное по цене, была бы цена приличная можно бы было и купить, но увы цена не для пользователей сделана. Но в остальном замены этой программе просто нет, она супер!
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женя про NetBalancer 9.9.3 [09-05-2017]
сылка на обект не указывает на экземпляр обекта это что такое обясните плиз
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