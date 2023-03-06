NetWorx для Windows
|Оценка:
|4.20/5 голосов - 349
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.00
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|7.1.2 / 5.5.5 Free | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|SoftPerfect Research
|Категория:
|Учет и контроль трафика
|Загрузок (сегодня/всего):
|15 / 360 615 | Статистика
|Размер:
|9,23 Мб
NetWorx - мощная и простая в повседневном использовании программа для учета интернет-трафика и мониторинга скорости интернет-подключения на вашем компьютере. Программа работает с любым кабельным или беспроводным подключением, а также модемом, предоставляя удобную статистику, отчеты и графики.
С помощью программы Вы сможете измерить реальную скорость и загрузку вашего интернет-подключения, просматривать ежедневные, недельные и месячные отчеты и получать уведомления о перерасходе трафика.
Ключевые особенности NetWorx:
- Удобное и наглядное отображение исчерпывающей статистики в графическом или цифровом виде.
- Подробные отчеты, экспорт в различные форматы файлов, включая Excel, MS Word и HTML.
- Контроль входящего и исходящего трафика.
- Поддержка dial-up, ISDN, кабельных модемов, ADSL, Ethernet карт и пр.
- Наличие встроенных инструментов тестирования с расширенной статистикой, которая отображает приложения, использующие подключение к Интернету.
- Наличие системы уведомлений при превышении сетевой активностью заданного пользователем уровеня (с возможностью автоматического отключения от Интернета).
- Мониторинг скорости загрузки и отчеты по средней скорости передачи данных.
- Журнал сеансов с подробной информацией о каждой сессии.
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Отзывы о программе NetWorx
роман про NetWorx 7.0.2 / 5.5.5 Free [01-08-2022]
фигня . 6.5.4 лучше и удобнее . невозможно настроить график . вернулся к старой версии
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AZJIO про NetWorx 6.2.10 / 5.5.5 Free [15-02-2022]
Пользуюсь бесплатной несколько лет, настроил чёрную тему, отличная программа. Пользуюсь только графиком чтобы следить за сетью. Ставлю знакомым, но зря они убирают её за край экрана. А я поглядываю что/кто там качает, а через AnVir Task Manager проверяю у кого доступ к диску на активной записи (сортировка в процессах).
7 | 4 | Ответить
Я_не_робот про NetWorx 6.2.10 / 5.5.5 Free [15-11-2021]
Версия 5.5.5 бесплатная, если снять галку автоматического обновления при установке. Выбирайте при скачивании её. Работает отлично.
Помните, лучшее - враг хорошего! 5.5.5 хорошая и работает хорошо.
4 | 2 | Ответить
МсДобраяКошка про NetWorx 6.0.2 / 5.5.5 Free [10-05-2017]
график не показывает, а в настройках невозможно ничего сделать - строка "отобразить график" - серая.
4 | 8 | Ответить
dr-cheez про NetWorx 6.0 [28-01-2017]
Нифига она не бесплатная, это версия 6.0, шароварная на месяц, а потом баблишко требует
16 | 8 | Ответить