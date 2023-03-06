Отзывы о программе NetWorx

роман фигня . 6.5.4 лучше и удобнее . невозможно настроить график . вернулся к старой версии

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AZJIO Пользуюсь бесплатной несколько лет, настроил чёрную тему, отличная программа. Пользуюсь только графиком чтобы следить за сетью. Ставлю знакомым, но зря они убирают её за край экрана. А я поглядываю что/кто там качает, а через AnVir Task Manager проверяю у кого доступ к диску на активной записи (сортировка в процессах).

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Я_не_робот Версия 5.5.5 бесплатная, если снять галку автоматического обновления при установке. Выбирайте при скачивании её. Работает отлично.

Помните, лучшее - враг хорошего! 5.5.5 хорошая и работает хорошо.

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МсДобраяКошка график не показывает, а в настройках невозможно ничего сделать - строка "отобразить график" - серая.

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