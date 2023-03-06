NetWorx для Windows

Описание
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Оценка: 4.20/5 голосов - 349
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.00
Ограничение:30 дней
Версия:7.1.2 / 5.5.5 Free | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Учет и контроль трафика
Загрузок (сегодня/всего):15 / 360 615 | Статистика
Размер:9,23 Мб
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NetWorx - мощная и простая в повседневном использовании программа для учета интернет-трафика и мониторинга скорости интернет-подключения на вашем компьютере. Программа работает с любым кабельным или беспроводным подключением, а также модемом, предоставляя удобную статистику, отчеты и графики.

С помощью программы Вы сможете измерить реальную скорость и загрузку вашего интернет-подключения, просматривать ежедневные, недельные и месячные отчеты и получать уведомления о перерасходе трафика.

Ключевые особенности NetWorx:

  • Удобное и наглядное отображение исчерпывающей статистики в графическом или цифровом виде.
  • Подробные отчеты, экспорт в различные форматы файлов, включая Excel, MS Word и HTML.
  • Контроль входящего и исходящего трафика.
  • Поддержка dial-up, ISDN, кабельных модемов, ADSL, Ethernet карт и пр.
  • Наличие встроенных инструментов тестирования с расширенной статистикой, которая отображает приложения, использующие подключение к Интернету.
  • Наличие системы уведомлений при превышении сетевой активностью заданного пользователем уровеня (с возможностью автоматического отключения от Интернета).
  • Мониторинг скорости загрузки и отчеты по средней скорости передачи данных.
  • Журнал сеансов с подробной информацией о каждой сессии.
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Отзывы о программе NetWorx

роман про NetWorx 7.0.2 / 5.5.5 Free [01-08-2022]

фигня . 6.5.4 лучше и удобнее . невозможно настроить график . вернулся к старой версии
2 | 2 | Ответить

AZJIO про NetWorx 6.2.10 / 5.5.5 Free [15-02-2022]

Пользуюсь бесплатной несколько лет, настроил чёрную тему, отличная программа. Пользуюсь только графиком чтобы следить за сетью. Ставлю знакомым, но зря они убирают её за край экрана. А я поглядываю что/кто там качает, а через AnVir Task Manager проверяю у кого доступ к диску на активной записи (сортировка в процессах).
7 | 4 | Ответить

Я_не_робот про NetWorx 6.2.10 / 5.5.5 Free [15-11-2021]

Версия 5.5.5 бесплатная, если снять галку автоматического обновления при установке. Выбирайте при скачивании её. Работает отлично.
Помните, лучшее - враг хорошего! 5.5.5 хорошая и работает хорошо.
4 | 2 | Ответить

МсДобраяКошка про NetWorx 6.0.2 / 5.5.5 Free [10-05-2017]

график не показывает, а в настройках невозможно ничего сделать - строка "отобразить график" - серая.
4 | 8 | Ответить

dr-cheez про NetWorx 6.0 [28-01-2017]

Нифига она не бесплатная, это версия 6.0, шароварная на месяц, а потом баблишко требует
16 | 8 | Ответить

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